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屬於北海道的甜蜜！ 白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

2019-12-18 12:00JAPANKURU日本酷樂

沒吃過白色戀人，你也聽過白色戀人。

人氣伴手禮白色戀人的原產地札幌，這次我們來到了白色戀人的觀光工廠：白色戀人公園。這裏可以參觀白色戀人完整的生產線、動手製作白色戀人、體感互動遊戲等等，不僅是享受巧克力的甜蜜，寓教於樂的空間也讓參訪觀光客錄得不少相關知識，是的和朋友或家人都很適合排入行程的好景點。

〈札幌還有這些地方玩〉


白色戀人公園 (白い恋人バーク)


北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

外表看起來就像復古英式建築，似乎代表巧克力給人帶來的甜蜜與幸福，宛如童話世界裡才會出現的建物的正是白色戀人公園。而距離札幌市內僅需30-40分鐘的車程，對於行程安排也是非常便利的距離。

然而在白色戀人公園中，依照體驗工坊、室內室外遊樂區、生產鏈等等分為10個區域，出發之前你可以先在官網逛逛，記住！想要體驗做白色戀人的話，一定要先在官網預約才行唷！（會衍生相關其他費用，請上官網確認）


北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮


① 白色戀人的一生？工廠見學看透透


北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

和一般的觀光工廠一樣，在白色戀人公園裡可以認識白色戀人的歷史，以及實際的製作生產鏈。


北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

從三樓的觀景窗可以一覽2樓的「巧克力幻想館工廠（chocotopia factory）」，這裏是生產白色戀人和年輪蛋糕的源頭，從混合奶油、雞蛋、白糖和麵粉等等原料而製成的餅乾開始，放入四角形的模具中，我們印象中最基礎的白色戀人樣貌已經成形，只要8分鐘，即可完成這個最具札幌代表性的伴手禮！


② 世界絕無僅有的白色戀人是？直接動手做做看！


北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮
北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮
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做出一個獨一無二的白色戀人餅乾。

到了「甜品工作坊・夢想體驗工房（sweets workshop dream kitchen）」就可以來體驗的是自己動手裝飾白色戀人餅乾（相關預約可點連結），無論是寫上祝福或是畫下你的大作，都是專屬你的白色戀人。


北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

你可以依照自己想要體驗的內容來選擇方案，除了單純裝飾餅乾之外，也可以從最源頭的餅乾體來製作，完成後也可獲得白色戀人的專屬包裝。

相關預約頁面請點連結（英文）


③ 白色戀人公園的限定甜點


北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

一開頭就說了，白色戀人公園有玩也有吃，在皮卡迪利商店（shop piccadilly）可以買到最完全的白色戀人商品，也有提供以白色戀人巧克力和餅乾體為基底的甜點，走過這個村，出去就吃不到啦！

從觀景窗看出去的是足球練習場，幸運的話可以看見他們在練球唷。


④ 室外的花園與大鐘


北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

室外的公園不用門票可以免費參觀！充滿歐洲風情的白色戀人公園裡，少不了滿載浪漫的玫瑰花園，蒐集200種玫瑰盛開的花園，配上噴泉與木偶嘉年華時鐘塔，還有定時的木偶們的嘉年華表演，宛如置身皇室庭院之中，拍照打卡消磨時間都很方便。


⑤ 迷你糖果夢工廠


北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

拉博糖果店（candy labo）裡，可以賣到很多造型可愛的糖果，當作小禮物分送朋友同事很方便呢！同時也能在這間精巧小店鋪裡，一併觀賞職人現場製作糖果的精湛工藝。


⑥ 客製化伴手禮


北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

如果覺得手很笨，很怕自己做失敗呢？沒關係那我們就交給專業的來吧！到留戀寫真館（photoshop memento）客製化專屬小禮物，你可以在鑰匙圈上印上大名，或是更厲害一點，直接把白色戀人的外盒印上照片吧！


甜蜜與夢想的工廠：白色戀人公園


北海道景點！白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

想要收藏屬於北海道的甜蜜嗎？下回來到札幌，走進這間充滿甜蜜的白色戀人公園吧！

白色戀人公園(白い恋人バーク)

地址：北海道札幌市西区宮の沢2-2-11-36

開放時間：09:00 - 19:00（最後入園時間18:00）／ 觀光工廠 09:00 - 18:00（最後參觀時間17:00）

參觀費用：大人600日圓 ／ 4歲以上300日圓 ／ 3歲以下 免費（此僅為入園費用，相關體驗需再收費，請上官網確認）

官方網站（繁體中文）


延伸閱讀：絕對不能錯過的「六本木之丘聖誕嘉年華」　看完70萬顆藍白燈飾再逛日本歷史最悠久的聖誕市集

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公園觀光工廠札幌

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