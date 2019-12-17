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「全台最長公路」省道台9線正式退位！駕駛人直喊不習慣

3年製造萬條假新聞！美國最大亂源辦不了 原因很可悲

美如仙境的福島金山町　欣賞世界最美的「只見線」鐵道絕景～超滿足

2019-12-17 08:01JAPANKURU日本酷樂

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

不只日本國內，外國的鐵道攝影迷也紛紛來朝聖的只見線絕景，在金山町也有一個觀景處，而且是觀看只見線的攝影點中最靠近只見線的攝影地點。

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

遠方是大志集落，配上電車的畫面，構圖超完美♥


福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

可以從面對鐵軌左手邊的小路走下去，更靠近鐵路～


只見線的班次非常少，想拍列車的話一定要先查好時刻表來規劃行程。

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

攝影點就有時刻表，非常懂得大家需求ＸＤ


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電車來啦＼(^o^)／

趕快紀錄這一瞬間！


由於在地圖上找不到，可直接搜尋此經緯度

37.4571273,139.5324424

美如仙境的霧幻峽的魅力完全不輸只見線，尤其夏日早上的霧，包圍整個河川，彷彿身在不同世界。

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

雖然這次來沒有起得這麼早來看霧，不過隨隨便便川面反射的景色就讓人陶醉其中，怎能讓人不愛。

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

在最美麗的河川拍下最美麗的鐵道，疲憊的旅程都得以被療癒。

霧幻峽預約網址：https://www.mugenkyo.info/


看似不起眼的地方，有一口誰都可以喝的天然炭酸水的井口，天然炭酸水不只日本國內，連放眼其他國家都是非常珍貴的自然財產。

雖然說可以免費喝到飽，不過水的味道鐵味挺重，喝幾口體驗看看，不習慣的人推薦買旁邊的自動販賣機賣的瓶裝碳酸水XD

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

在自動販賣機除了喝的水以外，化妝水也很受歡迎喔，當伴手禮也很適合！

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

大塩天然炭酸水

住址：福島県大沼郡金山町大塩上ノ山5298-3


雖然金山町連間居酒屋都沒有，但自傲的溫泉旅館可少不了。「玉梨溫泉惠比壽屋」有100％源泉溫泉、豐盛的溫泉料理。

玉梨溫泉是日本祕湯協會之一的溫泉，這麼神秘的溫泉就是來神秘的金山町要去的地方囉！

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

日式旅館房間也是有這麼潮的東西XD


第二天一早去金山町觀光協會體驗手繪蠟燭，kabomaru（かぼまる）是金山町的吉祥物，頭是南瓜（也是金山町名物！）、身體是溫泉，手拿炭酸水，非常符合金山町的形象。

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

顏色自由選擇，但凹凸很多，有點難度...


福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

完成！


這道菜單是不是聽起來很詭異，但真的就是醬汁+豬排+飯+麵混在一起，超大碗而且超好吃！！

福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

看到左邊那張了嗎？飯跟麵跟 豬排出現在同一個碗公中真是不可思議XD


福島金山町超滿足兩天一夜～在美如仙境的霧幻峽中，欣賞世界最美的只見線絕景吧

民宿・食堂おふくろ

住所：福島県大沼郡金山町川口下町601

営業時間：11:30 ～ 14:00

公休：週二

TEL ：0241-54-2429

看了以上兩天一夜行程是不是很心動呢？如果想預約霧幻峽乘船、手繪蠟燭等等，可諮詢「金山町觀光協會」，寫mail或電話都可以喔～

官網：www.kaneyama-kankou.ne.jp

e-mail：info@kaneyama-kankou.ne.jp

電話：0241-42-7211

霧幻峽預約網址

https://www.mugenkyo.info/

延伸閱讀：【福島南會津：自駕篇】南會津町推薦自駕路線

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金山溫泉豬排

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