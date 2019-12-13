快閃北海道！ 美食之都「札幌」必吃必玩重要景點攻略

快閃北海道！札幌必吃美食與重點景點攻略 分享 facebook

作為北海道首府的札幌，國內外旅客來到北海道的出入口，也常常是大家北海道之行的第一站或最後一站。步調稍微比其他日本大城市慢一些的札幌市內週邊，有捷運、路面電車及公車等不同大眾交通工具，即便不開車，移動起來也方便。另外，札幌還有「美食之都」之稱，光憑日本三大拉麵之一的「札幌拉麵」，就可見得札幌在「美食界」中的特別地位。

在地人推薦的札幌人氣夜景地標「ススキの交差点」，作為特徵的「NIKKA威士忌鬍子大叔」看板當晚並沒有點亮，有點可惜。





高人氣的居酒屋「八饗」

說到北海道的美食，有我們前面提到的札幌拉麵，之前介紹過的湯咖哩，不過最為日本國內以及海外觀光客津津樂道的，當然還是海鮮以及鮮奶吧！而在北國最大的城市札幌，不愁吃不到這些美食，只怕你想不到。就拿海鮮來說好了，擁有天生地理優勢的北海道，因有特殊洋流活動「親潮」、流冰與低溫海水的關係，擁有非常豐富的漁獲資源，使其海鮮一直是日本人心中的第一名。

所以來到札幌，海鮮自然是不少人必吃選項。像市內有一家高人氣的居酒屋「八饗」，裡面就有一個「密集恐懼症者絕對要慎選」的鮭魚卵丼飯，老闆會在你面前把鮭魚卵加好加滿，絕對加到你「求饒」。我們下面會跟大家介紹另外兩家，在札幌品嚐海鮮的好地方，另外還有一家是一樣不可錯過的和牛燒肉店。

咦？怎麼突然跑出和牛來了？知道北海道的鮮奶很有名，不難想像和牛也不錯吧？一起看下去就對了！

老闆加鮭魚卵一點都不手軟，這就是札幌人氣居酒屋「八饗」的鮭魚卵丼。





札幌中央批發市場的老店：北之美味





有著「北海道的廚房」之稱的札幌中央批發市場，也被成為「食之聖地」，從札幌站出發約有10分鐘的車程，也有電車可到達。這裡匯集了北國各地的新鮮海鮮食材以及農產品，早市從6點便開始，一直到下午5點結束。市場中更有60家不同的專門店家進駐，而北之美味就是其中一家逾70年歷史的老牌餐廳，也是最早進駐的一批。

店內的海鮮丼一直以來都是人氣NO.1，嚴選北海道當季海鮮食材料理而成的海鮮丼，光是用眼睛看就令人垂涎欲滴啊。

札幌中央批發市場匯集了北國各地的新鮮海鮮食材以及農產品，早市從6點便開始，一直到下午5點結束，有著「北海道的廚房」之稱。





北之美味的海鮮丼，一直以來都是人氣NO.1。





北之美味（札幌中央批發市場）

地址：北海道札幌市中央區北11條西22丁目 4-1（Google Map）

營業時間：7:00～15:00

公休日：全年無休

官方網站

要喝牛奶也要吃和牛燒肉：YAKINIKU和牛黑澤





大家都知道北海道的鮮奶非常有名，而其實北海道的和牛也是人間美味之一。若想要嚐到正宗地道的北海道和牛烤肉，那麼札幌市內新開的燒肉屋「YAKINIKU和牛黑澤」絕對不會讓你失望。因為在這裡，除了可以嚐到新鮮實在的北海道和牛「白老牛」外，同時還有提供另外兩種和牛肉「神戶牛」與「松阪牛」，讓大家在享受北海道和牛的同時，也能品嚐體會不同和牛的口感與滋味。像下面圖中的拼盤，就分別是三種和牛的五花肉組合。

拼盤上從左到右分別是神戶牛、白老牛、松阪牛。





會說這家店的和牛是「地道」的和牛，可不是隨便說說的。因為店裡的牛肉，一塊一塊可都有「和牛身分證」，若你不相信店家端上來的肉是否真的是和牛肉，大可要求店家拿出證明，而YAKINIKU和牛黑澤真的就會拿出一疊證明給你看。

YAKINIKU和牛黑澤所選用的和牛都是有通過認證的和牛肉，是真的用所謂和牛標準飼育養成的，而不是只是單純的神戶、白老或松阪當地養的牛而已。





若你覺得看肉品上的標示不夠，店家也有辦法再提供你其他相關的書面文件證明。





不得不說，燒烤的確是品肉的好方式之一，且不說不同種類的和牛體質不同，依據部位不同，肉質自然也不一樣。針對不同和牛及部位的肉屬性，店家亦非常用心地準備了各式不用地調料及配菜等，並樂於分享最佳品嚐方式，讓大家真能徹底感受和牛的美味。當然照顧到飲食的均衡性，在提供良肉的同時，不忘附上各式蔬菜，減輕燒肉大餐可能對身體造成的負擔。有肉當然也要有菜，享受高級和牛的同時，均衡飲食也很重要。





和牛烤排上加一點芥末，配上白飯更是提味。





不瞞大家說，其實YAKINIKU和牛黑澤的老闆，是位在日韓國人，在小樽的和牛黑澤是壽喜燒。正因為是這樣的背景，在YAKINIKU和牛黑澤有一品其他日本燒肉店中難以品嚐到的「白老牛腩涮烤肉」，將高級的白老牛腩薄切下去烤，搭配當店特製的醬汁，包上新鮮生菜及醃蘿蔔片入口，清爽享受霜降牛肉的香醇。

霜降白老牛牛腩，看那薄薄肉片的油花，令人食指大動。





烤好的肉片當然要搭配店內特製的醬汁，才真正夠味。





也正因為老闆是在日韓國人，在YAKINIKU和牛黑澤店內還能嚐到正宗的韓國料理，包括石鍋拌飯、冷麵等，更特別的還有加入牛肉的韭菜韓國煎餅等。由於和牛黑澤是從小樽起家，老闆本身也都還住在小樽，因而在店內也引進了小樽當地的啤酒。有意思的是，小樽啤酒本身包裝看起來很可愛不說，當店家上酒拿出酒杯時，能發現連酒杯都是「小樽啤酒」特製呢。

加了牛肉的韓國煎餅，吃起來十分韓國，卻又有北海道特色。





點了小樽啤酒後，店家會拿出來配套的小樽啤酒杯，成對品起來更對味。





YAKINIKU和牛黑澤

地址；北海道札幌市中央区南7条西3丁目APOLLO BLD. B1F・B2F（Google）

營業時間：16:00~23:30（L.O. 22:30）

公休日：全年無休

官方網站

海鮮創意料理配好酒：居酒屋每度（まいど）





晚上在札幌，若想要品嚐北海道的海鮮並喝點酒，那就跟大家推薦這家以手作豆腐與炭火燒及海鮮料理聞名的居酒屋「每度（まいど）」。因為990元起的酒水無限暢飲，而非常受到札幌當地人歡迎的「每度（まいど）」，在料理上絲毫不馬虎，不僅品項豐富，且各個色香味俱全。

店內提供各式各樣海鮮料理，包括超豐富的海鮮生魚片拼盤船、造型獨特的海鮮青蔥卷之塔、香氣四溢的奶油烤帆立貝等。而口感細密的手作豆腐，更是受到這次JAPANKURU女子採訪團的一致好評。若是喜歡吃肉的朋友，當然也不能錯過店內的炭火燒烤系列囉。

另外，每度在札幌有四家分店，包括札幌站前通、ススキの等店，大家可以根據自己所在的位置找分店，而JAPANKURU這次到訪的是札幌站南口店。

滿桌的料理，全是居酒屋「每度」的得意之作，搭配超值的990無限暢飲，是札幌當地人下班後假日聚會喝酒的好去處。





這道海鮮青蔥卷真的是令人眼睛一亮，不說特別的造型，嚐起來更有不同於一般海鮮壽司的美味。而店內更提供各式各樣調酒，其中有一項是用北海道當地才有的飲料「Ribbon NAPOLIN」特調出來的雞尾酒，有興趣的同學也可以試試。





上桌熱騰騰的烤帆立貝，上頭的奶油還沒有完全融化，卻香氣四溢。其實在點餐點了帆立貝後，店家會端出一整籃的帆立貝讓你挑選，之後再烤好送上來。





每度的炭火燒烤肉串，也是當店的人氣菜單之一，尤其作為下酒菜特別合適。





擺盤一樣美麗的手作豆腐，香醇滑順，口感綿密，搭配清爽的醬汁或是玫瑰鹽等不同佐料，能嚐出不同的樂趣。





有趣的是，店家在上手作豆腐時，是會將一整桶的豆腐帶到桌邊，一勺勺地舀入準備好的碗中，不僅讓人想起來傳統的豆花啊！





居酒屋「每度」店內，有各式各樣的座位區，包括一般的和式榻榻米、樣式的現代風座椅，以及非常有特色的石洞小包廂。這樣有如石洞型的設計，有良好的私密性，即便是談話的聲音，也不容易受到外界影響。若不是很喜歡居酒屋太嘈雜的氛圍，來到每度也是可以選擇這樣的座位用餐。

一個一個有如小石洞一般的小包廂空間，是比較適合聊天談話的地方。





札幌站南口店店門外觀。





居酒屋每度（まいど）札幌南口店

地址：札幌市中央区北4条西2丁目1番地 キタコートレードビル2F（Google Map）

營業時間：16:00～25:00（L.O.24:00）週六日、國定假日提前至13:00營業

公休日：全年無休

官方網站

札幌地標：札幌電視塔與大通公園





要說札幌市內旅遊，就不得不提到札幌電視塔和大通公園。位於大通公園中的札幌電視塔作為札幌市經典地標，建於1957年，上面的展望台可眺望札幌市內與遠處石狩平原甚至是日本海，一年四季呈現不一樣的氛圍，而入了夜後燈火輝煌的札幌夜景，更與長崎與北九州同被選為「日本新三大夜景」，特別推薦給喜歡拍照的朋友。在電視塔中，還能見到頗受JAPANKURU採訪團員喜愛的非官方吉祥物「電視老爹」（官方吉祥物其實是某隻叫做「タワッキー」的傢伙），以及各式各樣的「電視老爹」週邊紀念品。

而水泥叢林中的綠洲「大通公園」內，種植了92種約4700棵樹木，並有大片草坪與水池，是札幌市民生活休憩之所。這裡也是不少札幌大型活動的中心場地，最有名的包括冬天的札幌雪祭、夏天的札幌YOSAKOI索朗祭等。在公園內遠眺札幌塔，也是札幌市內非常經典的場景之一噢。

大通公園內眺望札幌電視塔，是札幌市內非常經典的場景之一，夜晚的電視塔點燈更是照亮札幌市的夜晚。





從札幌電視塔展望台可以眺望大通公園及札幌市景，遠處還有山體流線作為背景，一年四季呈現不同氛圍。





雖然電視老爹不是官方吉祥物，人氣和知名度都大大超越了官方吉祥物「タワッキー」。





札幌電視塔

地址：札幌市中央區大通西一丁目（Google Map）

交通：

市營地鐵 東西線或南北線「大通」站，下車步行大約5分鐘（27號出口）

市營地鐵 東豐線「大通」站，下車步行大約1分鐘（27號出口）

JR「札幌」站下車後往南口（南區出口）步行大約15分鐘

營業時間；09:00～22:00（特別節日會提早或延長營業時間）

公休日：不定休，具體參考官方網站。

官方網站

北國洋果子夢工廠：白色戀人公園





說起北海道的伴手禮，白色戀人必然出現在大家的腦袋中。2019年黑木華和高橋一生主演的日劇《凪のお暇》中，高橋一生在立川站淚吃白色戀人的場景，讓劇迷如小編印象深刻。有機會來到札幌，可以到其位於宮之澤站的觀光工廠「白色戀人公園」走走。整體設計有如「巧克力夢工廠」般的夢幻，不僅可以看到白色戀人品牌產品的製造過程，更有機會手作獨一無二的巧克力伴手禮，並買到獨家限定的商品呢。配合現在大家喜歡拍照的習慣，公園內室內外都巧妙安排了許多適合拍照的場景，絕對能滿足你的打卡欲望。

外觀看起來有點像復古飯店，看到白色戀人公園，總不禁讓人想起巧克力夢工廠。





館內可以直接看到白色戀人的製作流水線。





除了看到白色戀人的白巧克力餅乾製作之外，還可以見到糖果職人現場製作糖果。





在白色戀人公園中，可以客製化屬於自己的白色戀人巧克力餅乾。





特別烤製的愛心餅乾上，用不同顏色的巧克力醬畫出想要的圖案或訊息。





最後還會用白色戀人的盒子包裝，是不是有模有樣？





在白色戀人公園內的巧克力吧「OXFORD」內部設計採西洋復古風。





「OXFORD」內更提供了使用白色戀人商品研發的特別甜點，其中最具人氣的莫過於這款「白色戀人芭菲」（白い恋人パフェ）。





館內設置的互動拍照裝置，根據兩人坐在椅子上的距離，螢幕中的貓咪也會跟著移動噢。





白色戀人公園內的花園像極了歐洲小鎮，讓人會有種穿越空間的錯覺。





除了可以DIY體驗手作點心外，在白色戀人公園內也能用自己的照片客製化特別專屬封面的白色戀人商品。





白色戀人公園

地址：北海道札幌市西区宮の沢2-2-11-36（Google Map）

營業時間：09:00〜18:00

大眾交通：地下鐵「宮之澤」站 步行7分鐘

官方網站

山坡上的羊咩咩：羊之丘展望台





札幌儘管是北國一大都市，但在近郊依然能見到大片山坡草地牧場這樣的北海道風十足的景色，那就是「羊之丘展望台」。最早明治時期作為日本農商務省月寒種牛的養殖牧場而開發，經過歷史變遷至今成了札幌代表性的景點之一。如今牧場草原上依然能見到可愛的羊咩咩，且草原前矗立著一尊先行者般的巨大人像——他是北海道的開拓之父「克拉克博士（William Smith Clark）」。而他自然也成了羊之丘展望台的地標，大家來到這裡，都喜歡和帥氣的博士人像合影。

羊之丘展望台這裡，除了可以見到羊咩咩、克拉克博士和寬闊的草原與札幌遠景外，還能嚐到羊肉丼飯和可愛的羊咩咩甜點。另外在草原旁邊，還有足湯可以泡呢。

克拉克博士的巨大人像，是羊之丘展望台的地標。





在札幌這一北海道大城市中，依然能見到北海道風十足的草原牧場景色。





羊之丘展望台

地址：北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地（Google Map）

大眾交通：地下鐵「福住」站 轉到福住巴士站4號搭車口搭車，至「羊之丘展望台」站下車

官方網站

快閃北海道時，就這麼玩札幌吧！





人生總是有很多偶然，無論是事先計劃好的旅程，還是因為出差或演唱會等活動臨時起意快閃北海道，都不妨留給札幌一兩天的時間吧！若想要尋找北海道旅遊的其他靈感，可以參考看看JAPANKURU之前為大家整理的自駕遊文。當然，今年我們也有派出JKS特派員到北海道自駕體驗，有興趣的同學也可以一併參考。

延伸閱讀：北海道的推薦伴手禮：Jaga Pokkuru

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