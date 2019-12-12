仙台美食非嚐不可！ 只在宮城縣才吃的到的牛舌名店 善治郎

【撰文:liulifejp/ 窩日本】

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想在仙台吃到好吃牛舌非常簡單，只要來到JR仙台車站三樓的牛舌街（牛たん通り），在這裡集結了許多仙台人氣牛舌店！

像是「利久」「喜助」「善治郎」等名店都有駐店在這裡，最後我決定吃看看「善治郎」牛舌料理店，吃過他們家的牛舌，覺得真的太好吃了，那種脆脆有嚼勁的口感，一咬下去忍不住在內心吶喊太好吃了吧 😳 ！！！

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今天來到仙台車站三樓的牛舌街，想吃牛舌不知道怎麼選，聽姊姊的話來到牛舌街的善治郎牛舌店。

大概是位在車站內的關係，所以牛舌街人潮非常的多，加上我來的時間剛好是晚餐時間，幾乎每家店都需要排隊才能入場！

牛舌街在哪裡？

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進到仙台車站的三樓後，可以先找「新幹線中央改札口」的方向走，牛舌街距離新幹線中央改札口的非常的近，就在「中央改札口」的右側！接著就會看到一個寫著「牛たん通り」的通道，這裡就是牛舌街拉！

💡 好吃的牛舌推薦「善治郎」

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一來到善治郎牛舌店，可以看到外面大排長龍，除了許多外國人在排之外，連日本人都跟著在排隊！店內傳出陣陣的牛舌香味，害我聞了肚子好餓！排了約30分鐘後，終於能夠進場吃美食囉～在外面排隊的時候，店家就會先給你看菜單，也會先跟客人點餐，這樣進去店內就可以很快吃到美味的牛舌料理了唷！ 😎

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店內位子不多，大約可以容納30人左右。餐點全以牛舌為主，師傅們會在店內現烤，透過吧台小玻璃可以看到師傅正用心的在料理美味牛舌！善治郎的牛舌皆以鹽烤方式料理，最簡單的調味，保留著牛舌最原本的味道。

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(圖片出處：善治郎官網）

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其中最有名的是這個「牛舌定食」牛舌有分三片、四片、五片，價位不一樣，我選的是最便宜的三片（九切）的牛舌定食，這個份量我覺得對女生非常的剛好，男生的話可以選擇四片或五片的，這樣量可能會比較夠！

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你們看！牛舌看起來油亮油亮，而且每片都非常的厚！善治郎的牛舌吃起來脆脆的，因為是鹽烤的關係，所以吃起來不會過油膩，還可以保持牛舌的香味！

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牛舌的湯是用青蔥去燉的，裡面還有放牛肉，淡淡的鹹味，喝起來稍微的鹹，但是還是覺得滿好喝！

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而我家人則是叫了「牛舌＋牛舌香腸」的定食，喜歡嘗試牛舌各種吃法的話，非常適合點這個組合，除了有牛舌＋牛舌香腸＋牛舌絞肉丸之外，還有煮牛舌！一牛舌多吃！

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仙台牛舌推薦–善治郎的牛舌有多種吃法

整體評價來說，我非常喜歡這家的牛舌勝過利久牛舌，善治郎吃起來有嚼勁卻不會太硬的口感剛剛好，也非常好咬斷。而餐點還有附山藥泥，加到飯上面真的非常好吃，滑順的口感，配上飯真的很優秀！雖然會需要花一點時間排隊，但是非常值得！！

JR仙台車站三樓內

營業時間：10:00-22:30(L.O.22:00)

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