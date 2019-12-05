湖冰上搭小屋、挖冰洞釣魚！ 在阿寒湖大玩冬季冰上樂園

【圖．文｜行遍天下】

在阿寒湖大玩冰上樂園

道東的阿寒湖是座四季分明湖泊，夏季湖水燦燦時是盛產毬藻的美麗湖泊，而冬季的阿寒湖搖身一成了白色冰上樂園。遊客如織散步在結冰的湖面上，還有冰上香蕉船、雪地摩托車馳騁飆速，少了水泥柏油路面的抓地力感覺就要飛起來，驚險又刺激。

阿寒湖上的釣公魚活動，設置在帳篷小屋裡的位置讓天氣再冷也不怕。 分享 facebook

湖面上座落著大大小小的帳篷，卻不是用來露營，竟然是用來釣魚！走近一瞧，帳篷裡挖了冰洞，只要將釣魚線放入洞中，就可以享受這項道東獨有的冬季體驗，釣完的公魚甚至還可拿至料理小屋由廚師油炸，享受最新鮮的成果。

北海道是舉世聞名的滑雪聖地，阿寒湖滑雪場對於許多滑雪新手來說是個絕佳選擇。若忘了準備裝備，這裡也租借得到安全帽、護目鏡、防風機能外套、雪鞋、雪板、雪杖⋯⋯等設備，讓人第一次滑雪就能輕鬆上手！

在阿寒湖的冬天，冰上活動是玩樂的一大重點。 分享 facebook

感受阿寒湖的晨昏之美

想感受阿寒湖的晨之美，不妨選擇日出時來散步，欣賞冰花、鑽石塵、彩雲等獨特的自然景觀。

清晨的阿寒湖散步時光，在廣大湖泊上散步之餘，還能與地景、前後差來個好玩的錯視照。 分享 facebook

漫步在雪封的阿寒湖，迎著微溫的朝陽喝著暖到心坎裡的咖啡，眼前是曾寫下《日本百名山》的登山家深田久彌所選定的日本百名山之一「雌阿寒岳」，清幽之感，讓人忍不住想模仿電影《情書》裡經典橋段，大喊：「你好嗎？我很好」，聽著從雪花飄零的山嶺間盪出回音。

令人震撼的煙火活動「阿寒湖冬華美」，在2/1至2/29間熱鬧展開！當夜幕升起，在清澈的星空下，阿寒湖面上燃起著一朵朵璀璨煙花，將夜空點綴得美輪美奐，也點燃了人們心中的暖意。

阿寒湖冬華美活動，即使到夜晚也不無聊。 分享 facebook

認識正統的愛努文化

2019年2月15日，日本政府內閣會議通過了支持愛努族的新法案，正式承認北海道愛努族為原住民族。位在阿寒湖的愛努文化村是北海道目前最大的愛努村落，走進愛努村，中央廣場周圍有著各式各樣的特色土產店，販售著愛努族傳統的木雕、服裝、飾品。

位於小村的底處，有間「愛努文化傳承館」(アイヌ文化伝承館チセ)，展示著愛努族的生活器具、服飾等傳統物品，建築物本身則為愛努族傳統居屋「チセ」。若要欣賞愛努族的傳統舞蹈，可以在此購票，然後進到後方的大型表演場「阿寒湖アイヌシアター イコロ」觀賞，藉由口簧琴、擬動物表演等舞蹈，感受這日本原住民的魅力。

阿寒湖的愛努村表演，能讓人很快就能領略愛努文化的特色。 分享 facebook





景點介紹

國設阿寒湖畔滑雪場

地址｜北海道釧路市阿寒町Shurikomabetsu4-4

電話｜+81-154-67-2881

網址｜tw.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/3605

時間｜9:00∼16:00(4月中至12月上旬休，開放時間將視雪況調整)

價格｜纜車費用1日券大人(高中生以上)3,100円、租雪橇或雪板1天5,500円





阿寒湖愛努村

地址｜北海道釧路市阿寒町阿寒湖溫泉 4-7-84

電話｜+81-154-67-2727

網址｜www.akanainu.jp

價格｜愛努舞蹈表演1,080円(可至官網上網下載優惠券為980円)愛努舞蹈表演每日約1-2場以現場公布為主





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