親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

泰簽又轉彎！9日起恢復原申請方式 附財力證明新制延至明年3月

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6％勞退提撥

湖冰上搭小屋、挖冰洞釣魚！ 在阿寒湖大玩冬季冰上樂園

2019-12-05 09:02行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

在阿寒湖大玩冰上樂園

道東的阿寒湖是座四季分明湖泊，夏季湖水燦燦時是盛產毬藻的美麗湖泊，而冬季的阿寒湖搖身一成了白色冰上樂園。遊客如織散步在結冰的湖面上，還有冰上香蕉船、雪地摩托車馳騁飆速，少了水泥柏油路面的抓地力感覺就要飛起來，驚險又刺激。

阿寒湖上的釣公魚活動，設置在帳篷小屋裡的位置讓天氣再冷也不怕。
阿寒湖上的釣公魚活動，設置在帳篷小屋裡的位置讓天氣再冷也不怕。
分享

湖面上座落著大大小小的帳篷，卻不是用來露營，竟然是用來釣魚！走近一瞧，帳篷裡挖了冰洞，只要將釣魚線放入洞中，就可以享受這項道東獨有的冬季體驗，釣完的公魚甚至還可拿至料理小屋由廚師油炸，享受最新鮮的成果。

北海道是舉世聞名的滑雪聖地，阿寒湖滑雪場對於許多滑雪新手來說是個絕佳選擇。若忘了準備裝備，這裡也租借得到安全帽、護目鏡、防風機能外套、雪鞋、雪板、雪杖⋯⋯等設備，讓人第一次滑雪就能輕鬆上手！

在阿寒湖的冬天，冰上活動是玩樂的一大重點。
在阿寒湖的冬天，冰上活動是玩樂的一大重點。
分享

感受阿寒湖的晨昏之美

想感受阿寒湖的晨之美，不妨選擇日出時來散步，欣賞冰花、鑽石塵、彩雲等獨特的自然景觀。

清晨的阿寒湖散步時光，在廣大湖泊上散步之餘，還能與地景、前後差來個好玩的錯視照。
清晨的阿寒湖散步時光，在廣大湖泊上散步之餘，還能與地景、前後差來個好玩的錯視照。
分享

漫步在雪封的阿寒湖，迎著微溫的朝陽喝著暖到心坎裡的咖啡，眼前是曾寫下《日本百名山》的登山家深田久彌所選定的日本百名山之一「雌阿寒岳」，清幽之感，讓人忍不住想模仿電影《情書》裡經典橋段，大喊：「你好嗎？我很好」，聽著從雪花飄零的山嶺間盪出回音。

令人震撼的煙火活動「阿寒湖冬華美」，在2/1至2/29間熱鬧展開！當夜幕升起，在清澈的星空下，阿寒湖面上燃起著一朵朵璀璨煙花，將夜空點綴得美輪美奐，也點燃了人們心中的暖意。

阿寒湖冬華美活動，即使到夜晚也不無聊。
阿寒湖冬華美活動，即使到夜晚也不無聊。
分享

認識正統的愛努文化

2019年2月15日，日本政府內閣會議通過了支持愛努族的新法案，正式承認北海道愛努族為原住民族。位在阿寒湖的愛努文化村是北海道目前最大的愛努村落，走進愛努村，中央廣場周圍有著各式各樣的特色土產店，販售著愛努族傳統的木雕、服裝、飾品。

位於小村的底處，有間「愛努文化傳承館」(アイヌ文化伝承館チセ)，展示著愛努族的生活器具、服飾等傳統物品，建築物本身則為愛努族傳統居屋「チセ」。若要欣賞愛努族的傳統舞蹈，可以在此購票，然後進到後方的大型表演場「阿寒湖アイヌシアター イコロ」觀賞，藉由口簧琴、擬動物表演等舞蹈，感受這日本原住民的魅力。

阿寒湖的愛努村表演，能讓人很快就能領略愛努文化的特色。
阿寒湖的愛努村表演，能讓人很快就能領略愛努文化的特色。
分享

　

景點介紹

國設阿寒湖畔滑雪場

地址｜北海道釧路市阿寒町Shurikomabetsu4-4

電話｜+81-154-67-2881

網址｜tw.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/3605

時間｜9:00∼16:00(4月中至12月上旬休，開放時間將視雪況調整)

價格｜纜車費用1日券大人(高中生以上)3,100円、租雪橇或雪板1天5,500円

　

阿寒湖愛努村

地址｜北海道釧路市阿寒町阿寒湖溫泉 4-7-84

電話｜+81-154-67-2727

網址｜www.akanainu.jp

價格｜愛努舞蹈表演1,080円(可至官網上網下載優惠券為980円)愛努舞蹈表演每日約1-2場以現場公布為主

　

更多好吃好玩：【影音】一探魔法公主的國度，必訪TOP9的能量景點

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

滑雪北海道露營

延伸閱讀

整頓移民 法國開始移走巴黎北方非法營區

北海道青農參訪太保有機米田 稱台灣農民辛苦

冬日滑雪趣 KKday特搜日韓冬季獨特滑雪玩...

冰天雪地都不怕 東北大叔自製塑膠帳篷玩撲克

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團

相關新聞

來仙台只知道吃牛舌嗎?那就太可惜了~仙台美食5選報你知

2019-11-28 11:03

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦！

2019-11-25 21:53

日本東北會津村系列之美食推薦：醬油炸豬排與喜多方拉麵

2019-11-24 08:57

日本東北會津村系列之玩樂重點：復古場景自然美 日本cosplay秘境景點

2019-11-23 10:05

北海道自助旅遊地圖看這篇！北海道道央：散步、滑雪推薦

2019-11-04 09:00

「日本小樽運河」的港都美景！北海道小鎮一日遊景點推薦

2019-11-02 11:00

北海道必訪超卡哇伊景點！保證拍照拍到讓你手軟

2019-11-01 15:30

夢幻火紅的青森蔦沼朝燒！ 日本東北賞楓 美得不像在人間～

2019-10-29 22:02

大啖活跳跳的滋味！ 北海道的海鮮這樣吃才道地

2019-10-28 11:20

爆買模式啟動！北海道必敗８款「伴手禮」將在地名產到經典美味，一網打盡！

2019-10-20 12:00

北海道交通不方便？這篇北海道「道東巴士」教你玩透透！

2019-10-17 09:00

現在出發還來得及！ 北海道季節限定絕景 美食美湯享受體驗

2019-10-15 10:38

一年只有一次！ 日本北海道「乘破冰船、賞流冰」體驗這樣玩

2019-10-12 08:00

「森林裡的小木屋酒吧、日本最大室內人造浪泳池、最靠近天堂的雲海咖啡廳。」夏天來北海道這樣玩

2019-10-11 22:00

小樽運河散策／北海道小樽不能錯過的重點景點！

2019-10-09 10:02

北方絕美海鮮！ 來札幌非吃不可的頂級螃蟹料理–鄉土料理亭 杉之目

2019-10-03 10:42

走跳世界／深川北海道隱藏版祕境 夏採果 秋賞銀杏楓紅 冬戲雪

2019-10-03 09:01

山形天童溫泉 南東北的百年溫泉勝地

2019-10-02 09:00

楓葉紅了！秋天訪日本東北 4大絕美地點

2019-09-29 11:01

連日本天皇都嚐過函館美食！ 老舖洋食館美味咖哩–五島軒 雪河亭本店

2019-09-26 12:02

不只札幌好玩！北海道「道東地區」５大秘境玩法公開　體驗乘風破冰的刺激感

2019-09-26 09:00

分店主題皆不同！全世界只有函館吃的到的美味小丑漢堡 LUCKY PIERROT

2019-09-25 15:23

北海道鐵道小旅行　懷舊的花咲線之旅

2019-09-24 08:03

前進冬季山形，坐擁溫泉、賞雪、滑雪 享受北國別致風情

2019-09-23 10:01

宛若時光倒轉的岩手精緻老宅複合旅宿「栗駒茶屋」

2019-09-21 22:00

滿山紅葉彷彿火焰山！日本東北6處「賞楓勝地」　還能聽船夫唱歌

2019-09-18 17:21

衝一波北海道！「札幌、旭川」不容錯過的景點大公開

2019-09-09 09:00

北緯45度跳島旅行！走訪北海道「花之浮島」

2019-09-06 09:00

【宮城仙台】日本IG網美都去哪？仙台の美拍推薦景點

2019-08-31 13:26

北海道自架必讀！新手租車全攻略

2019-08-31 10:00

日本東北秋保「天守閣自然公園」一日遊！午飯、泡湯、賞園景2000日元

2019-08-21 21:00

【日本東北３大祭典】青森睡魔祭來囉！行程、景點、美食一次完整推薦

2019-08-11 10:00

洞爺湖行程大公開！交通方式、必去景點懶人包不藏私

2019-08-05 09:00

日本「青森縣懶人包」旅遊景點交通玩樂樣樣有

2019-08-03 11:09

攻略／2019年北海道3大夏日音樂祭日期＆地點！熱血樂迷準備衝一波

2019-08-01 08:58

日本南東北夏季體驗！ 湖上盪舟、山林漫步 享受水陸大冒險

2019-07-30 08:02

紫色地毯鋪滿大地！富良野「5大薰衣草花海」　到10月都還看得到

2019-07-24 23:32

星野控魂縈夢繫！ 北海道 Tomamu療癒身心靈 置身夢境

2019-07-13 16:27

蘋果非整顆紅才好吃？ 青森果園「三不一沒有」的美味秘密

2019-11-25 17:23
看更多

熱門文章

哈日族衝了！日圓7個月新低點，換5萬台幣「現賺到2張迪士尼門票」

2019-12-02 10:50

日本花5年研發「透明橡皮擦」　只為一個原因超貼心

2019-12-01 21:10

韓元創近7年新低！ 拿台幣5萬現賺1張樂天世界門票

2019-12-03 12:49

有瑪利歐賽車、公主城堡！日本大阪環球影城「超級任天堂世界」明年開幕

2019-11-23 10:54

日本九州9大必去景點輯 近距離觀賞火山爆發、享受天然溫泉行程推薦

2019-12-02 12:01

珍珠肉羹、珍珠水餃！日「台灣珍珠展」有20種珍珠食物

2019-12-04 08:42

日本萬元珍奶用頂級珍稀名茶 台灣網友喊：超浪費

2019-11-26 12:29

來仙台只知道吃牛舌嗎?那就太可惜了~仙台美食5選報你知

2019-11-28 11:03

爽搭免費巴士、按摩喝咖啡！　韓元跌 小資玩韓國更划算

2019-12-04 13:22

用AI找出東京最好吃拉麵店！這網站會排除不可靠評論

2019-12-01 16:00

東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 16:09

蟬聯12年三星中止！「壽司之神」跌出東京米其林指南

2019-11-26 18:15

瀨戶內國際藝術祭秋之旅　承載眾人夢想的祭典

2019-11-29 12:02

京都控一定要品嚐看看日本銷量第一的京都麵包

2019-12-02 09:01

走跳世界／愛上滑雪 盤點１０處日韓熱門滑雪場

2019-12-04 10:01

一起賞楓去！ 東京近郊高尾山一日遊 綠葉轉楓紅美不勝收

2019-11-27 09:03

鎌倉必吃必訪名單！ 鶴岡八幡宮、小町通キャラウェイ咖哩飯排隊名店

2019-12-04 11:00

超人氣打卡奇蹟！ 佐賀「日本最美圖書館」開箱 & ８處必訪景點巡禮

2019-12-03 09:02

潛入町家咖啡廳，享受獨一無二的古都午茶時光

2019-12-01 11:05

「首爾」交通&包車懶人包　機場接送×迷妹踩點一次搞定！

2019-11-29 10:03

新鮮、手作、高品質？　日本旅遊必吃次摩斯漢堡的N個理由

2019-11-26 08:58

日本電視台調查：5大笨蛋行為　「狂喝珍珠奶茶」竟是第一名

2019-11-24 16:14

兩津勘吉是你嗎？ 到龜有尋找烏龍派出所（上）

2019-12-03 12:00

《魔法公主》小精靈也在！ 天空被杉樹森林覆蓋的屋久島

2019-11-28 09:02

日本最美「魔法森林」屋久島 入島必須了解的推薦小店！

2019-12-04 09:04

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-26 07:33

箱根兩天一夜玩甚麼？ 不可不去景點全報你知

2019-12-05 09:54

東京原宿車站近百年木造建築 明年奧運後將拆除

2019-11-20 17:05

大阪秋冬瘋聖誕 一年一度重要「點燈情報」整理包

2019-11-21 22:03

北太平洋「赤蠵龜卵」密度最高 屋久島細貝殼沙灘

2019-11-29 08:02

賞鯨、浮潛、採草莓！ 5項「沖繩」冬天玩法大公開

2019-11-23 11:58

冬天最愛泡湯！ 日本溫泉100選：必去的北海道溫泉就有8個

2019-11-22 12:02

32公頃綠意相伴！奢華「安縵京都」還有17座世遺當鄰居

2019-12-04 10:14

湖冰上搭小屋、挖冰洞釣魚！ 在阿寒湖大玩冬季冰上樂園

2019-12-05 09:02

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦！

2019-11-25 21:53

造訪鎌倉魅力小島 5處「江之島」必遊完全攻略！

2019-11-25 08:58

日本郵局X龍貓！4款聯名造型提袋、祈福鈴鐺粉絲瘋搶

2019-11-13 15:50

提前預約明年幸福滋味 KKday搶先精選東京米其林名店

2019-11-30 11:53

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

蘋果非整顆紅才好吃？ 青森果園「三不一沒有」的美味秘密

2019-11-25 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top