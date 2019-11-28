來仙台只知道吃牛舌嗎?那就太可惜了~仙台美食5選報你知

【撰文:Shinon/ 窩日本】

很多人對仙台美食的印象只有牛舌，但其實還是有很多選擇！這次會介紹一些位於仙台車站周邊的小吃及甜點店，從歷史悠久的老鋪到年輕人最愛的打卡名店都有，到仙台旅遊時你必定要試試！

三色麻糬名店 – 村上屋餅店

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仙台的名物之一毛豆麻糬，是把毛豆(或稱枝豆)搗上泥，再加入鹽和糖調味，最後放到麻糬上。第一次看到這道甜點時，可能會被那青綠色的賣相嚇到，但試過後就會看上那清爽而帶豆香的美味征服，就連一向怕和菓子的我也愛上！

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要吃當然選最好！距離仙台車站約10分鐘步程的村上屋餅店是創業140年的老鋪！小小的店內充滿懷舊風情，即使是平日也總是客人源源不絕。這裡也可以點毛豆麻糬或紅豆湯的日式甜點，但我更推薦三色麻糬。

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三色麻糬即是三個口味的麻糬，分別是毛豆、芝麻、核桃，特別適合第一次挑戰毛豆麻糬的朋友，不合口味也不會剩下來浪費。而且這三個口味都做得非常出色，芝麻及核桃都磨得幼細而香滑，毛豆則是能吃到豆粒獨有的質感，重點是都不會太甜。雖然麻糬有點大，但交替著不同口味品嚐，吃到最後一口都不會太膩。

店舖資訊

宮城県仙台市青葉区北目町2-38

從地下鐵南北線「五橋駅」北4出口徒歩7分

從JR「仙台駅」西口徒歩15分

營業時間 9:00～18:00

定休日星期一

毛豆小徑 – 喜久水庵及毛豆茶寮

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如果你像我一樣因此喜歡上毛豆的味道的話，那推薦你另外一個好地方！位於JR仙台車站3樓的毛豆小徑，集合了仙台的兩大連鎖店 – 喜久水庵、毛豆茶寮，提供各種新式毛豆甜點。雖然他們都在車站內有數家分店，但分佈位置不同，只有這裡能一口氣品嚐，所以我每次一到仙台站都會先來這裡補充糖分。

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喜久水庵主打毛豆霜淇淋，而我特別推薦迷你毛豆聖代，香甜的毛豆霜淇淋旁有QQ的麻糬及毛豆泥，口感豐富，但價錢只比一般的毛豆霜淇淋多100日幣，感覺划算(笑)

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而毛豆茶寮則是以毛豆奶昔聞名，外帶那邊常常排滿了人龍。毛豆與牛奶及香草的味道意外地十分配合，如果你自問是螞蟻人，那可以點豪華版的ずんだシェイクエクセラ(Zunda shake ekusera)，在奶昔上加滿滿的生奶油與毛豆蓉，更甜更滑，毛豆風味也更突出！

店舖資訊

宮城県仙台市青葉区中央１丁目１−1 仙台駅3F

從JR「仙台駅」徒歩1分

8：00～21：30

不定休

https://www.livit.jregroup.ne.jp/detail/437

炸葫蘆串 – 阿部蒲鉾店

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吃過甜的後，來些鹹的小吃換換口味吧！阿部蒲鉾店在仙台車站及周邊的商店街中也有店舖，都能買到熱呼呼的炸葫蘆串。雖然叫作「葫蘆」，但其實是魚板熱狗。

一串200日幣，串子上有兩顆大球，購入時店員會幫你加上茄醬或辣茄醬，畫成可愛的圈圈。咬開鬆脆的外皮，先是帶甜味的熱狗部分，然後是彈牙的魚板，口感特別！阿部蒲鉡店其實是販售魚板的名店，所以自家製魚板的部分不只魚香味十足，也特別爽滑。吃過炸葫蘆串覺得美味的話，別忘記買些伴手禮回去，他們的起司魚板也是大受歡迎的！

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另外，吃過炸葫蘆串後記得看看串子上有沒有「当たり」(中獎)的字樣，如果中獎了就可以免費再換一串炸葫蘆！不過因為一串份量頗大，女生一個人吃一串已經五分飽了，所以建議兩人分著吃一串，說不定你還會再中獎多一串呢(笑)

店舖資訊

宮城県仙台市青葉区中央2-3-18

從JR「仙台駅」徒歩10分

10:00～19:00

不定休

https://www.abekama.co.jp/

鯛魚燒 – 鯛きち

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另一家在商店街中常常大排長龍的店舖，鯛きち在車站周邊有兩家店，但仙台前店口味選擇較少，建議大家多走幾步到名掛丁分店。聽到鯛魚燒，你可能覺得很普通，在日本哪個地方都有，但這家店無論口味之多，或是味道本身都非常值得你來一試！

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名掛丁分店內能看到店員在製作，所以也吃到現烤的機率也較高！這裡有兩種鯛魚燒，一種是放在冰箱中，加入了生奶油的版本，另一種是現烤熱哄哄的版本。就我當日所見，兩種的受歡迎程度都不相伯仲。現烤的味道有很多選擇，從基本的紅豆、卡士達到牛舌咖哩都有。

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這次我點了毛豆麻糬、芝麻及牛舌咖哩，然後在店內的座位馬上進食。

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鯛魚燒的外皮很薄很脆也內裡卻帶點QQ的口感，不會烤得過硬。而且有滿滿的內饀，最讓我驚為天人的是牛舌咖哩，味道濃厚而帶微辣，還真的有兩大顆牛舌肉，十分好吃！原本我只想買一個，其餘帶回去飯店慢慢品嚐，但忍不住又買了一份。毛豆麻糬偏甜了一點，個人覺得芝麻比較好吃，而且即使放涼了味道也不差！

店舖資訊

宮城県仙台市青葉区中央2-1-30 須田ビル1F

JR「仙台駅」徒歩5分

11:00～20:00

不定休

http://taiankichijitsu.com/pc/

動物甜甜圈 – Oval Coffee

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最後要介紹的這家有點遠，但女生們千萬不要錯過！從仙台車站搭地下鐵南北線到愛宕橋就到了！Oval Coffee是一家專門售賣甜甜圈的咖啡廳，你可以選擇店內享用或外帶，不過店內只有數個座位，幸好平日下午的人不多。

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這裡的甜甜圈口味選擇很多，最有名的兩款當然是白熊及青蛙造型，賣相真的很可愛！點了甜甜圈與咖啡後，店主會在你面前沖泡咖啡，然後送上甜甜圈，首先要讚一下咖啡很好喝，剛好是我喜歡的味道，酸味不太重。

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至於甜甜圈，雖然賣相看起來會很甜，意外地味道控制得很好，白熊內是檸檬奶油起司，青蛙內竟然還塞了一大片柚子，咬下去還有酸甜的果汁，味道很清爽！外面的裝飾都是巧克力或棉花糖組成，比起糖霜更為香甜，讓以為它空有外表的我感到十分驚喜！

跟可愛的日本女生店員稍為聊了一下，她說因為被刊登在一些港台的雜誌，所以偶爾有些旅客到訪，這次她特意問了我甜甜圈及好吃的普通話說法，所以大家下次到訪時記得跟她說一句「好吃」囉！

店舖資訊

宮城県仙台市若林区荒町69-1

從地下鉄南北線愛宕橋駅徒歩4分

[一～四] 13:30～17:30

[五・六] 13:30～22:00

定休日星期日+不定休

官網https://www.instagram.com/oval_coffee_stand/

仙台的牛舌固然要吃，但記得別吃太飽，因為還有很多美味的小吃及甜點等著你喔～～

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