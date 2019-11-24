日本東北會津村系列之美食推薦：醬油炸豬排與喜多方拉麵

會津村是日本北部會津地區的一個大型花園公園，在日本國內可是非常著名的cosplay聖地，但其實這個地方有許多自然美景和悠久的歷史。和大家介紹過會津村的遊玩攻略後，這次要來介紹的是吃的囉！

經過一早上充實的遊覽行程，相信你也需要休息一下讓身體恢復體力。會津村的貼心設計早就為你想好這一點，在公園旁邊就有一個午餐的地方！這家餐廳叫十文字屋，你們提供多種不同的當地特色美食。

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有夠澎湃的鄉土料理：醬油炸豬扒丼

你會好奇會津到底有甚麼鄉土料理或者擅長菜色嗎？答案就是醬油炸豬扒丼！

他們用大量幼嫩豬肉製成再把它放進特製醬油，然後迅速（以保留香脆口感）放在米飯和切碎的白菜上。 標準份量是兩整塊豬排（一共450g！）。

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日本三大拉麵之一：喜多方拉麵

該地區的另一特色是喜多方拉麵，這是日本三種最受歡迎的拉麵品種之一（與博多和札幌拉麵並列），而十文字屋也有自己的特色菜。傳統的喜多田拉麵是由清澈的豬肉湯，裡面充滿濃郁的豬肉和大豆風味，帶點渾濁， 與日本其他地區的拉麵相比，麵條完全不同，更厚，更平整，而且整個麵條上都放滿了竹筍，蔥和紅燒豬肉片。

首先要說的是，十文字屋的拉麵份量很多！ 最重要的是，它的肉湯比標準的喜多方拉麵較為濃厚。 以切成薄片的筍，木耳，胡蘿蔔，白菜和煮雞蛋，再加入切成薄片的豬肉和少量的蔥製成。 豐富的麵條配上蔬菜是絕佳的選擇。

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十文字屋

地址：〒969-3461 福島県会津若松市河東町浅山字堂ヶ入丙1602

營業時間：平日11:00～14:30 星期六日假期11:00～19:00

電話：0242-75-3129

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我們建議你可以在該區住一晚～第二天往北方的喜多方市前進，來一碗真正的傳統喜多方拉麵。

如果要比較十文字屋和喜多方的標準拉麵，你會發現它們有相似風味，但料理手法就略有不同。自1950年代以來，這家商店一直專注地製作美味拉麵，日子漸漸過去，聚集了不少鐵粉，憑著這碗美味拉麵讓坂内食堂成功走出日本！

坂内食堂 喜多方本店

地址：福島県喜多方市字細田7230番地

營業時間：7:00 ~ 18:00 (星期四休息)

電話：0241-22-0351

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