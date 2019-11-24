親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

幻滅是成長開始？冰雪奇緣2面臨比票房更大危機

反送中影響 香港區議會選舉投票率大幅提高

日本東北會津村系列之美食推薦：醬油炸豬排與喜多方拉麵

2019-11-24 08:57JAPANKURU日本酷樂

會津村是日本北部會津地區的一個大型花園公園，在日本國內可是非常著名的cosplay聖地，但其實這個地方有許多自然美景和悠久的歷史。和大家介紹過會津村的遊玩攻略後，這次要來介紹的是吃的囉！

經過一早上充實的遊覽行程，相信你也需要休息一下讓身體恢復體力。會津村的貼心設計早就為你想好這一點，在公園旁邊就有一個午餐的地方！這家餐廳叫十文字屋，你們提供多種不同的當地特色美食。

分享

有夠澎湃的鄉土料理：醬油炸豬扒丼

你會好奇會津到底有甚麼鄉土料理或者擅長菜色嗎？答案就是醬油炸豬扒丼！

他們用大量幼嫩豬肉製成再把它放進特製醬油，然後迅速（以保留香脆口感）放在米飯和切碎的白菜上。 標準份量是兩整塊豬排（一共450g！）。

分享

日本三大拉麵之一：喜多方拉麵

該地區的另一特色是喜多方拉麵，這是日本三種最受歡迎的拉麵品種之一（與博多和札幌拉麵並列），而十文字屋也有自己的特色菜。傳統的喜多田拉麵是由清澈的豬肉湯，裡面充滿濃郁的豬肉和大豆風味，帶點渾濁， 與日本其他地區的拉麵相比，麵條完全不同，更厚，更平整，而且整個麵條上都放滿了竹筍，蔥和紅燒豬肉片。

首先要說的是，十文字屋的拉麵份量很多！ 最重要的是，它的肉湯比標準的喜多方拉麵較為濃厚。 以切成薄片的筍，木耳，胡蘿蔔，白菜和煮雞蛋，再加入切成薄片的豬肉和少量的蔥製成。 豐富的麵條配上蔬菜是絕佳的選擇。

分享

十文字屋

地址：〒969-3461　 福島県会津若松市河東町浅山字堂ヶ入丙1602

營業時間：平日11:00～14:30　星期六日假期11:00～19:00

電話：0242-75-3129

分享

我們建議你可以在該區住一晚～第二天往北方的喜多方市前進，來一碗真正的傳統喜多方拉麵。

如果要比較十文字屋和喜多方的標準拉麵，你會發現它們有相似風味，但料理手法就略有不同。自1950年代以來，這家商店一直專注地製作美味拉麵，日子漸漸過去，聚集了不少鐵粉，憑著這碗美味拉麵讓坂内食堂成功走出日本！

坂内食堂 喜多方本店

地址：福島県喜多方市字細田7230番地

營業時間：7:00 ~ 18:00 (星期四休息)

電話：0241-22-0351

延伸閱讀：【福島南會津：自駕篇】南會津町推薦自駕路線　

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

拉麵公園豬排

JAPANKURU日本酷樂

我們是由一群在日外國人組成的團隊，成員來自7個不同國家地區。透過在日本各地採訪體驗，創作文字影像及影片，自不同的視角傳遞日本在地文化及魅力。無論旅行，工作還是生活，跟著JAPANKURU找到屬於你的日本體驗吧！
WEB：JAPANKURU日本酷樂 ｜ FB：日本酷樂小跟班粉絲團

相關新聞

日本東北會津村系列之玩樂重點：復古場景自然美 日本cosplay秘境景點

2019-11-23 10:05

北海道自助旅遊地圖看這篇！北海道道央：散步、滑雪推薦

2019-11-04 09:00

「日本小樽運河」的港都美景！北海道小鎮一日遊景點推薦

2019-11-02 11:00

北海道必訪超卡哇伊景點！保證拍照拍到讓你手軟

2019-11-01 15:30

夢幻火紅的青森蔦沼朝燒！ 日本東北賞楓 美得不像在人間～

2019-10-29 22:02

大啖活跳跳的滋味！ 北海道的海鮮這樣吃才道地

2019-10-28 11:20

爆買模式啟動！北海道必敗８款「伴手禮」將在地名產到經典美味，一網打盡！

2019-10-20 12:00

北海道交通不方便？這篇北海道「道東巴士」教你玩透透！

2019-10-17 09:00

熱門文章

東京原宿車站近百年木造建築 明年奧運後將拆除

2019-11-20 17:05

有瑪利歐賽車、公主城堡！日本大阪環球影城「超級任天堂世界」明年開幕

2019-11-23 10:54

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top