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買房裝修 工人敲出塵封多年的「驚人秘密」

日本東北會津村系列之玩樂重點：復古場景自然美 日本cosplay秘境景點

2019-11-23 10:05JAPANKURU日本酷樂

會津村是日本北部會津地區的一個大型花園公園，可能只是全國cosplay粉絲們最了解的秘密。不少去日本的遊客只會在東京呆了幾天，或者走到京都和大阪購物拍拍照。如果喜歡自助遊，喜歡深度遊的你，行程都在東京或者關西就完全錯過了像會津這樣的自然美景和悠久的歷史。

在Cosplay中度過一天

如果你喜歡充滿城市感的日本，你可以走到東京拍照。如果你有拍攝許可，你將會拍到日本更美，更珍貴的一面。如果以上的都不是你的選擇的話，你可以來到會津村！會津村擁有和城市不一樣的景色與建築物，而且沒有禁止拍照的規則，他們也為大家準備好更衣室和不同的設施，歡迎大家去拍照留念，如果您喜歡角色扮演，或者喜歡打扮和當模特兒，我們會建議你帶上完美的妝容過來會津村。

我們即將為你講解為什麼在會津村會是拍攝完美照片的地方（附上拍照攻略）！

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祈禱之村 會津村

〒969-3461 福島県会津若松市河東町浅山堂ケ入７

4月至11月: 9:00 ~ 17:00 / 12月至3月: 10:00 ~ 16:00

成人: 500 日圓 / 國中生: 400 日圓 / 國小生: 300 日圓

0242-75-3434

會津村的推薦行程

Cosplay的聖地－會津村，這次我們選擇了扮演「犬夜叉」中的角色，相信大家也不會陌生。這套動漫作品由現代生活中穿越到古代的日本，還有甚麼地方比我們身處的更好呢？

如果有多一個朋友願意加入扮演成犬夜叉，我們願意再來一次！

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大手門

這座建築像京都歷史悠久的二條城的牆壁和大門，讓會津村的入口為你的一天增添上氣氛，享受著傳統日式優美風景，而且這裡不會被市中心的高樓大廈阻擋著或者繁忙的交通讓你分心。

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龍神池

這座紅色橋加上錦鯉魚的池塘，毫無疑問是日本傳統的經典場面。在彩繪的木頭路上漫步的情侶，在樹林間坐著思考的學者，可以在這裡休息一整天製作屬於你的故事！

另外，這裡也是一個「能量點」。能量點是日本人經常說可以感受到精神能量的地方，與大自然環境融為一體。有人覺得在這個池塘邊會感受到特別強的力量，聽說原因是水神的主人住在那邊。會津村的人還告訴我們，如果你在這裡祈雨，就會下傾盆大雨，洗去您過去的後悔，幫助您前進。希望直到您的公園遊覽結束後才下雨（笑）。

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藏王權現堂

這座小建築是為了紀念藏王權現而建成的，你會發現周圍各式各樣拍攝景點，不要猶豫，直接去探索周圍的新環境吧！木質結構的建築物為你的照片營造出非常特別的氛圍，這邊的台階也是休閒之選。

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觀音瀑布（観音滝）

這條高5米（16.5英尺）的瀑布因為其大小而並不太受大家的注目，可是正正因為它的高度，讓它的流水可以優雅地落在岩石上，變得像白色花邊一樣。 找個位置跟你的朋友坐下來拍照好好欣賞瀑布！

聽說瀑布充滿了負離子，如果你坐在瀑布打起的霧附近會帶給你正能量。無論是真還是假的，在這麼美麗的風景下休息一下絕對會恢復精神！而且看看這些岩石的形狀，有些像心形，增加了幾分浪漫的感覺，也許這就是為甚麼有些人喜歡在瀑布上許願祈求幸福的原因吧。

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涅槃像

在跟這個令人印象深刻的大佛合影之前，我們先跟會津村的工作人員重新確認一次，以防萬一拍照會帶來有甚麼不敬意思，經詢問後我們獲得了拍攝許可。在這裡，有不少訪客喜歡假裝他一齊來休息一下！

有些佛教徒國家也許會覺得這樣不尊敬或者令人討厭，但在會津村，他們認為這一切都很有趣或者這個也算是推廣宗教的做法。

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傳統日式家庭（古民家）

在日本，這種具有傳統建築風格的老式房屋被稱為古民家，而公園中保存的那些房屋也是真正的歷史建築，從會津的其他地區搬進公園。

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會津村有4座像這樣的建築，其中一座把馬廄和居住地方都建在同一個結構的建築裡面，是不是改變了大家對日本傳統房屋的想法？

那裡已經沒有馬匹了，不過你也可以在裡面隨便拍照，光線都經牆板過濾到榻榻米草墊地板上，顏色非常柔和溫暖。

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三重塔（三重ノ塔）

這座寶塔是為鬼子母神建造的。

關於這位神靈的故事：

聽說她有照顧500個小孩（有人說更多），為了養活這些小孩，她不得不殺害人間的嬰孩作為食物。受到神的懲罰之後，她深深感受到那些受害者母親的感受，改過自身，並且成為保護兒童和懲罰那些不良育兒的人。

這座位於會津村的寶塔為公園的天際線增添了不少色彩，並成為背景的絕妙組成部分（尤其是在日落時分）！

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伏見稲荷會津分社

會津村許多建築都是圍繞佛教而建成，作為一個擁有混合宗教背景文化的國家，每一種，無論是佛教，神道或者是傳統民間宗教都是密不可分。所以在這兒當然不可以缺少了神社！

你或者會對伏見稻荷這個名字有種熟悉感覺，衪是日本的神靈，與你在京都看到的伏見稻荷神社是一樣的。會津村是一個小型版本，即使沒有成千上萬的紅色鳥居，但確實為照片提供了一個不錯的場景。另外，稲荷神與狐狸有關，因此你會在該地區看到不少可愛的尖頭石像。

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主廟

會津村的主要寺廟大廳提供了一個機會讓大家體驗書法，把你要祈禱的事情寫在一張書法紙上，然後僧侶會把你們的祈禱加進他們常規祈禱中。對於不懂日文的人士來講，這聽起來可能有點困難，所以他們也準備了一頁祈禱文讓你抄寫。只要你選擇想祈禱的項目（好成績？晉升？愛情？），然後寫下來就完成囉！

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會津慈母大觀音像

會津村另外一個令人驚嘆的地方就是這座超級巨人的會津慈母大觀音像。這座觀音雕像高57米（187英尺），你可以在底部的位置走進去，慢慢沿著台階往上走。

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在雕像的底部，有一個小小的神社和一個可以寫繪馬的地方，狐狸形狀的繪馬特別可愛！寫完之後將繪馬掛在牆上，把你的想法傳達給觀音和附近的伏見稲荷。

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相信你已經看到了一些會津村的最佳拍攝地點！如果你在公園裡多花幾個小時進行探索，我們肯定你會在一些舊式建築物中發現一些其他的好地方。喜歡拍照你，現在是不是已經有好幾個點子在腦海中呢？

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延伸閱讀：【福島南會津：夏日祭典篇】會津田島祇園祭～日本最大規模的花嫁遊行　

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東京公園瀑布美景京都

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