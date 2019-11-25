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浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦！

2019-11-25 21:53JAPANKURU日本酷樂

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦
浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦
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在小樽，有吃又有玩！

雖然我們都知道，小樽是個浪漫極致的城市，四季皆有不同的樣貌，如果你看過電影《情書》，更是會覺得這個城市俯拾即是一段羅曼史。但是，浪漫是不能填飽肚子的，少了美食，怎麼能說是「完美的旅行」。

前面跟大家分享了小樽的住宿新選擇HOTEL TORIFITO OTARU CANAL，落腳處有了，JAPANKURU當然也幫你準備好了美食清單，還有小樽不可錯過的景點，就來看看有什麼好吃和好玩的吧！

在文章開始之前，先讓我們作一個情境設定，就是我們已經吃過早餐了！所以就讓我們從午餐開始吧！

👉 小樽海神波塞丼（小樽ポセイ丼）

齁，來看看這個店名，一看就知道這裡的海鮮丼飯一定很威！有多威？就請出海神波塞冬了，端出來的海鮮還會有假嗎？！

位在小樽堺町的總店招牌小樽海神波塞丼（小樽ポセイ丼），招牌美食就是丼飯「波塞丼（小樽ポセイ丼）」連續兩年獲得北海道新聞「最想吃這個！」的票選第一名，也就是綜合海鮮丼飯，一上桌就看到滿滿的海鮮，根本找不到飯在哪兒呀～吃進嘴裡也是那鮮美的海鮮滋味，真是不負波塞冬之名！其他丼飯也是料多豐富，價錢卻又很實惠，銅板就能搞定啦。

小樽海神波塞丼（小樽ポセイ丼）

地址：小樽市堺町4-9

營業時間：11:00～19:00（最後點餐18：30）

官方網站

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

琳瑯滿目的菜單，超難選擇！

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

上面究竟有幾種配料呢？

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

找不到下手的地方呀（笑）

👉 Janken 霜淇淋（ソフトクリームじゃんけん ）

面向大海的Janken 霜淇淋小木屋，從遠方帶著點遺世而獨立的滄桑感，事實上卻不是這樣喔！

店內的提供三種口味的霜淇淋（巧克力、香草、綜合），味道卻一點都不馬虎，非常香醇濃郁。另外，店內從裡到外都看得到掌心大小的圓形木片，上面寫滿不只日本還有世界各地的顧客留言，如果有機會來一趟，別忘的跟老闆要一塊木片，為你的小樽之旅留下隻字片語的回憶吧！

Janken 霜淇淋（ソフトクリームじゃんけん ）

地址：小樽市色内3-10-21

營業時間：一到五11:00～18:00／六日&假日10:30～18:00（不定休）

官方臉書

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

雖然店鋪小小一間但很搶眼！

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

牆上滿是客人的留言

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

香草口味超～好吃

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

👉 成吉思汗烤肉《北辣椒》（北とうがらし）- 出拔小路店

吃完海味，就用鮮味換換口味吧！

在小樽運河的斜對角，出拔小路這個小小一隅集結了二十多家小樽特色美食，傳說中的半顆哈密瓜mix冰淇淋就在這兒，但是現在要推薦給大家的是成吉思汗烤肉！這間名為《北辣椒》的成吉思汗烤肉，就在隱身在出拔小路的店鋪裡。

如同店名一般，就像是一根嗆辣十足的小辣椒，店面雖小但是端上來的成吉思汗烤肉卻非常帶勁，不帶騷味的羊肉多汁有嚼勁，完全不會卡牙縫，搭配吸滿肉汁的鮮甜蔬菜，只想一直跟老闆再續一碗飯。

成吉思汗烤肉《北辣椒》（北とうがらし）- 出拔小路店

地址：小樽市色內1-1-17

營業時間：11:00～21:30，夏天至23:00（無休）

tabelog分享（請點連結）

吃飽喝足了，就讓我們去逛逛小樽吧！

☑ 小樽音樂盒堂本堂

這是屬於小樽的聲音。

小樽音樂盒堂在小樽一共有六間分店，今天推薦的是一共有三層樓的本堂，打開店門，暈黃的燈光與傾瀉而出的音樂盒樂曲，以及眼前古典雅緻的木質室內風格，彷彿與外界脫離了，墜落一個音樂的漩渦。

小樽音樂盒堂本堂是由具有百年歷史的木建磚造建築物改建，一樓是各式別具風格音樂盒的商品展示區，二樓則是可以體驗自製音樂盒，這裡就像音樂盒的博物館，下次來小樽，選擇一個專屬你與小樽之間的樂曲回家吧！

小樽音樂盒堂

地址：小樽市住吉町4-1

營業時間：09:00-18:00（五六日&例假日至19:00）

官方網站

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

門外的蒸氣時鐘每15分鐘就會氣鳴5個音階，整點也會報時喔！

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

各式各樣的音樂盒，總有一個會戳中你！

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

店內氣氛配上音樂盒的音樂，非常浪漫

☑ 天狗山纜車

話說北海道有三大夜景，函館山夜景、藻岩山夜景，最後一個就是天狗山，所以大家千萬別錯過！

有人說古代天狗曾居住於此，故名天狗山；也有人說是因為外型神似天狗，但無論是哪一種，天狗山不只看夜景，白天也可以坐纜車上山眺望天海一線的絕景，到了冬天更是滑雪勝地，展望台旁邊有個「摸鼻天狗」，別忘了摸摸天狗的鼻子，不同的摸法就能帶來不同的運氣喔！

▶ 生意興隆、交通安全：雙手摸摸鼻子兩側

▶學業進步：用力從鼻子兩側往前端撫摸

​▶ 良緣、闔家平安：完整撫摸鼻子三遍

​▶ 順產、嬰兒健康成長：輕輕撫摸鼻子前端

在展望台旁邊還有一個夏季限定（5-10月）的天狗山滑梯，坐著類似雪橇的滑板從滑下，可以自行控制速度快慢，盡情滑「草」的感覺也很刺激！

天狗山觀光資訊（請點連結）

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

每隔12分鐘就有一班纜車

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

別忘了摸個好運走喔！

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦

冬天滑雪，夏天滑草（？）

小樽是個讓人一去就上癮的城市，不只美，更有許多樣貌和美食等著你去發掘，大家可以參考我們的介紹，或是自己設計一趟小樽之旅，但是都別忘了要先找到一間好飯店喔！

延伸閱讀：北海道小樽運河只要5分鐘新飯店推薦 HOTEL TORIFITO OTARU CANAL

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海鮮夜景北海道

JAPANKURU日本酷樂

我們是由一群在日外國人組成的團隊，成員來自7個不同國家地區。透過在日本各地採訪體驗，創作文字影像及影片，自不同的視角傳遞日本在地文化及魅力。無論旅行，工作還是生活，跟著JAPANKURU找到屬於你的日本體驗吧！
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