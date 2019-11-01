北海道必訪超卡哇伊景點！保證拍照拍到讓你手軟

四季景色皆不相同的北海道，擁有許多讓人驚呼連連美景，春天綠草如茵、夏天百花齊放、秋天燦爛風紅、冬天白雪靄靄，精選4個非去不可的童話級景點，可以開始規畫你的北海道行程。

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★上野ファーム

位處旭川近郊的英式花園「上野農場」，為「北海道花園街道」8座庭園之一。經營者上野一家是以種植稻米起家的農戶人家，後來為將農場魅力傳遞給大 眾，開始在農間小道、農園種植花卉，甚至遠赴英國學習庭園設計，將農場打造得宛如童話場景。園內還有座小山丘「射的山」，可在視野良好的觀景台賞景。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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【景點資訊】

地址：北海道旭川市永山町16丁目186番地

電話：+81-166-478741





★白金青い池

美瑛最具代表性的經典景點就是「白金青池」，淡藍水面與周邊枯木形成不可 思議的夢幻景象，不同季節前來都能欣賞到截然不同的美景，並會隨著環境的變化，改變色澤，吸引許多遊客前來一睹其神秘的面紗。而水池呈現迷人淡藍的原因，為源頭的白鬚瀑布與美瑛川匯流後產生的膠質，在陽光的照射下使得水池呈現淡藍色澤。

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【景點資訊】

地址：北海道上川郡美瑛町白金





★星野リゾートトマム 雲海テラス

夏季的北海道除了大片花海、湖畔美景，還有夏季至初秋限定的雲海絕景。由飯店品牌星野集團旗下的星野TOMAMU度假村打造的雲海平台，是觀賞雲海的必訪熱門景點之一。位於海拔1088公尺高山上的觀賞台，需搭乘纜車才能抵達。除了可觀賞壯觀雲海外，平台上還設有許多以雲朵為主題的設計，帶給來客有如置身雲端的感受。

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【景點資訊】

地址：北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話：+81167-39-0006





★幸福駅

1932年全線開通，長達84公里的舊國鐵廣尾線，寓意美好的站名讓愛國、幸福2站風靡一時。坐落在寬闊平原上的小車站風景宜人，廢線之後懷舊車站依然令人喜愛，更於2008年被選定為「戀人的聖地」。保存良好的愛國車站如今成為資料館，幸福車站更是遊客必訪的景點，賣店充滿特色紀念品，非常適合漫步度過悠閒時光。

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【景點資訊】

地址：北海道帯広市幸福町東1線161

電話：+81-15565-4169（帶廣市商工觀光部觀光課）





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