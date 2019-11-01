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評／如果有一天，孩子不用再補習…

驚！林昶佐收恐嚇信 署名「寒佳君」威脅子彈已準備好

北海道必訪超卡哇伊景點！保證拍照拍到讓你手軟

2019-11-01 15:30Japan Walker

四季景色皆不相同的北海道，擁有許多讓人驚呼連連美景，春天綠草如茵、夏天百花齊放、秋天燦爛風紅、冬天白雪靄靄，精選4個非去不可的童話級景點，可以開始規畫你的北海道行程。

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★上野ファーム

位處旭川近郊的英式花園「上野農場」，為「北海道花園街道」8座庭園之一。經營者上野一家是以種植稻米起家的農戶人家，後來為將農場魅力傳遞給大 眾，開始在農間小道、農園種植花卉，甚至遠赴英國學習庭園設計，將農場打造得宛如童話場景。園內還有座小山丘「射的山」，可在視野良好的觀景台賞景。

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【景點資訊】

地址：北海道旭川市永山町16丁目186番地　

電話：+81-166-478741


★白金青い池

美瑛最具代表性的經典景點就是「白金青池」，淡藍水面與周邊枯木形成不可 思議的夢幻景象，不同季節前來都能欣賞到截然不同的美景，並會隨著環境的變化，改變色澤，吸引許多遊客前來一睹其神秘的面紗。而水池呈現迷人淡藍的原因，為源頭的白鬚瀑布與美瑛川匯流後產生的膠質，在陽光的照射下使得水池呈現淡藍色澤。

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【景點資訊】

地址：北海道上川郡美瑛町白金


★星野リゾートトマム 雲海テラス

夏季的北海道除了大片花海、湖畔美景，還有夏季至初秋限定的雲海絕景。由飯店品牌星野集團旗下的星野TOMAMU度假村打造的雲海平台，是觀賞雲海的必訪熱門景點之一。位於海拔1088公尺高山上的觀賞台，需搭乘纜車才能抵達。除了可觀賞壯觀雲海外，平台上還設有許多以雲朵為主題的設計，帶給來客有如置身雲端的感受。

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【景點資訊】

地址：北海道勇払郡占冠村字中トマム　

電話：+81167-39-0006　


★幸福駅

1932年全線開通，長達84公里的舊國鐵廣尾線，寓意美好的站名讓愛國、幸福2站風靡一時。坐落在寬闊平原上的小車站風景宜人，廢線之後懷舊車站依然令人喜愛，更於2008年被選定為「戀人的聖地」。保存良好的愛國車站如今成為資料館，幸福車站更是遊客必訪的景點，賣店充滿特色紀念品，非常適合漫步度過悠閒時光。

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【景點資訊】

地址：北海道帯広市幸福町東1線161　

電話：+81-15565-4169（帶廣市商工觀光部觀光課）


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