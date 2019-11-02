「日本小樽運河」的港都美景！北海道小鎮一日遊景點推薦
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首圖/tabigenic、@___maa.stagram___、elainee.c
提到北海道旅遊，絕對不能錯過的就是：自古以來數一數二的港都、繁華榮盛的小樽，一座感受得到歷史足跡的城市。小樽是較早開發的港都之一，1890年代興建海關、倉庫等港口設施，成為連接北海道與外界的物資集散地，1923年開鑿的小樽運河是讓小樽更加繁榮的靈魂人物。
小樽運河
瀰漫著異國情調的歷史和浪漫之街 ─ 小樽。過去因漁獲捕撈而繁榮，成為當時北海道經濟中心，集中了很多金融機關，甚至還有「北方的華爾街」的美名。如今，小樽市的繁榮不付從前，但歷史卻深深烙印在此，滿街的石造歐式、舊日式風格的建築為這座城市增添了一股懷舊的色彩。
傍晚點燃的煤氣燈 ─ 小樽的象徵。作為港灣設施的使命結束後，1986年改建成現狀。夕陽西下的時候，煤氣燈的點亮，石造倉庫群的裝飾燈也亮起，可以欣賞到與白天不同的另一番景象。
冬天的小樽一眼望去，充滿著異國風情。整排歐式懷舊建築，被雪層層覆蓋，給人種置身歐洲的錯覺！
地址│北海道小樽市港町4
交通│由JR「小樽」站徒歩約10分鍾即可抵達。
小樽運河食堂
小樽運河食堂由老建築改建而成，食堂的內部裝潢特別以昭和時代小樽街道風格打造，代表延續著過去運河的美好時光。一進到門內就可以一覽所有店家資訊，裏頭總共有9家北海道的代表性美食，除了餐廳外，裡面還販售了各式的伴手禮，供來這邊遊玩的旅客挑選唷。
說到北海道美食，千萬不能錯過的就是螃蟹啦！在小樽運河食堂裡面有間淺草橋ビアホール ，在這裡可以讓你螃蟹吃到飽，而且店家給螃蟹的方式可是毫不手軟，隻隻比我的臉還大呢！餐廳內部木造設計的建築，加上挑高的空間，讓人進到餐廳內就感受到氣派的氛圍。點餐方式是依照個人喜好去做選擇，但是都來到這裡了，怎麼可能不點個螃蟹吃到飽，你說對嗎？
地址│北海道小樽港町6-5
小樽藝術村
穿梭在美麗繽紛的光影空間，這裡是20世紀初期歷史性的建築，政府將它活用組合成一座藝術村，展示舊時代的藝術及工藝品，有美麗的花窗玻璃、精緻玻璃藝術、還有不定期的各國展覽等，很值得來這裡參觀，享受藝術的薰陶！
花窗玻璃美術館
這美術館裡頭收藏的作品是19到20世紀英國教堂裝飾的玻璃花窗，這些作品歷經戰事不斷，輾轉來到日本，是英國維多利亞女王輝煌的統治時期，至第一次世界大戰後的英國歷史縮影。
地址│北海道小樽市色内1丁目3-1
小樽堺町通り商店街
小樽堺町通り商店街是來北海道小樽必逛的商店街景點，離小樽運河走路只需要10分鐘的時間，過去曾是緊鄰海岸的街道，20世紀初開始就是人潮匯聚的商圈，至今仍保留了許多歷史時期的建築，歐式別墅、日式遺址交錯林立，讓人恍惚置身跨時代的街道。商店街上有多家伴手禮店、甜點店，旅客們可以享受邊吃邊逛的樂趣！
地址│北海道小樽堺町通商店街
小樽オルゴール堂（小樽音樂盒堂）
富麗堂皇的音樂盒堂本館，由明治45年米穀商店木骨磚造的兩層樓建築所改建，整體風格以文藝復興為主題。門口的蒸氣鐘，是1977年由加拿大鐘錶工匠以青銅打造，除了小時整點會報時之外，每15分鐘也會以蒸氣奏出5個音階的旋律，充滿古典歷史風味。
店內陳設琳瑯滿目的音樂盒，不只一般古典高雅的款式，還有古歐洲皇室風格的音樂盒，置身這裡真有種高貴的氛圍不斷薰陶著我，連肢體動作都變得優雅許多。
地址│北海道小樽市住吉町4-1
營業時間│09:00-18:00（無休）
天狗山纜車及夜景
擁有米其林一醒尊榮稱號的小樽天狗山，被評選為北海道三大絕美夜景之一。搭乘纜車到山頂只需4分鐘的時間，從海拔532公尺高處眺望市區，可以將小樽市和日本海一覽無遺。
這裡除了夏季晚上可以看夜景外，附近還有天狗山神社、親子遊樂器材、森林步道，很適合一家大小在夏天的午後來這裡郊遊踏青。冬天的天狗山更是個知名的滑雪場，除了有有基本的滑雪坡道外，更有著震撼人心的高級雪道，不僅如此，很多奧林匹克的知名滑雪者都出自於此，以一座歷史悠久的名門滑雪場廣為人知，想體驗刺激的朋友來到這裡千萬不要錯過囉！
地址│小樽市最上2-16-15
交通│JR函館本線小樽站搭乘前往天狗山纜車方向的北海道中央巴士
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