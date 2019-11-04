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坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

北海道自助旅遊地圖看這篇！北海道道央：散步、滑雪推薦

2019-11-04 09:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北海道自助旅遊地圖：札幌

北海道自助札幌景點＃1

北海道博物館

▲北海道自助旅遊札幌景點-北海道博物館。（圖／札幌觀光協會）
▲北海道自助旅遊札幌景點-北海道博物館。（圖／札幌觀光協會）
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▲北海道自助旅遊札幌景點-北海道博物館。（圖／札幌觀光協會）
▲北海道自助旅遊札幌景點-北海道博物館。（圖／札幌觀光協會）
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北海道博物館位於札幌郊區，雖然交通上需要比較多時間，但是個非常值得一去的北海道自助景點，因為北海道博物館前身是北海道開拓紀念館，這裡有許多珍貴的文史資料，包含了北海道札幌的自然環境介紹、動物標本，愛努族的人文歷史、工藝文化等等，有非常多的展示資料可以看，而且有多達六國的語言導覽，不用怕語言不通而看不懂喔！

北海道自助札幌景點＃2

北海道圓山公園

▲北海道自助旅遊札幌景點-圓山公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道自助旅遊札幌景點-圓山公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位於北海道神宮旁的圓山公園（円山公園），不是北海道自由行旅人會特別去的景點，但是小編真心推薦大家前往北海道札幌時，一定不要錯過這個北海道冬天景點，因為這裡有著大片的樹林和雪地，如果天氣好的話，真的非常好玩、好拍，重點是看著這樣的美景，心情真的大好！

北海道自助札幌景點＃3

札幌車站

▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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北海道札幌車站附近有許多百貨公司，包含大丸百貨、、PASEO、大創、TSUTAYA、紀伊國書屋等等，保證你想買什麼，在徒步30分鐘的距離內都一定可以解決，而且冬季的時候，在札幌車站外也會有聖誕節的燈飾，非常的漂亮，搭車經過的時候一定要留一些時間來逛逛！

北海道自助札幌景點＃4

札幌時計台

▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌時計台。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌時計台。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌時計台。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌時計台。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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喜歡文青路線的話，不妨來北海道札幌市中心的札幌時計台走走，這裡的正式名稱是「舊札幌農學校演武場」，又因樓頂建造鐘樓，又稱為「札幌鐘樓」。過去曾多次被官方單位借用，經過多次毀損與整修後，成為札幌市文物財產。

札幌時計台共有兩層樓，一樓是展示廳，展出了札幌歷史、建築資料，以及札幌時計台和札幌農學校（現北海道大學）的關係，二樓則是開闊的高挑空間，正前方雕像是北海道大學的重要人物克拉克博士，往後走也可以近距離看到時計台的巨大時鐘，非常有趣。

＊地址：札幌市中央區北1條西2丁目

＊營業時間：8:45～17:10（17:00停止入館）

北海道自助札幌景點＃5

札幌啤酒園

▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌啤酒園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌啤酒園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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小編個人非常推薦大家可以到札幌Garden Park走走！這裡雖然地點比較偏，但是從札幌車站有公車可以直達，北海道札幌啤酒園非常大，有著明治時代的紅磚建築，每一棟建築都有不同功用，其中有一棟是博物館，可以了解北海道SAPPORO啤酒的歷史與製程過程，喝杯啤酒～

▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌啤酒園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌啤酒園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌啤酒園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）...
▲北海道自助旅遊札幌景點-札幌啤酒園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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最重要的是！這裡有超澎湃的吃到飽！有成吉思汗烤羊肉、帝王蟹、雪蟹，以及各式各樣的熟食，還有SAPPORO啤酒喝到飽，絕對讓你吃到超滿足！

＊建議：單純參觀免費，若要吃到飽需要先預約

＊地址：札幌市東區北7条東9丁目2-10

＊電話：0120-150-550

＊營業時間：11:30-22:00（點餐截至 21:30）

北海道自助旅遊地圖：道央

其實北海道道央的幅員廣大，除了中心的札幌市之外，還分成了北海道道北、道東、道南、道央，其中道央包含了登別、苫小牧、新千歲和夕張等地，今天就簡單介紹幾個北海道道央的秘境景點，讓大家除了北海道札幌至外，也能有很多北海道自助景點玩法可以選擇！

北海道自助道央景點＃1

支笏湖

▲北海道自助旅遊札幌景點-支笏湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道自助旅遊札幌景點-支笏湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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支笏湖位於千歲市內，被惠庭岳、風不死岳、樽前山等的群山環繞，湖岸線更是長達40公里，四季皆可玩，夏日則可以坐船遊湖，冬日可以賞雪泡溫泉，加上支笏湖是北海道最北的不凍湖，所以可說是札幌近郊非常受歡迎的北海道景點。

冬天的支笏湖非常冷，但等到太陽出來後，在日光照射與雪地的襯映下，有種非常廣闊與平靜的美，但是記得一定要穿得夠暖，因為室外真～的～很～冷！

北海道自助道央景點＃2

登別溫泉

▲北海道自助旅遊道央景點-登別溫泉。（圖／Pixabay）
▲北海道自助旅遊道央景點-登別溫泉。（圖／Pixabay）
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支笏湖再往南一點，就是大家去北海道必去的溫泉景點－登別溫泉啦！登別溫泉是日本十大溫泉之一，因當地自然資源豐富，有超過11種不同的泉質，從1858年第一家開湯的溫泉旅館出現，就一直是倍受歡迎溫泉聖地。

此外有著復古風情的「極樂通商店街」也是必逛的溫泉一條街，有著各式各樣的商店，走到底就是「登別溫泉地獄谷」，看著滔滔湧出白煙的地獄谷，感覺就像是進入了一個奇幻空間一樣，是個難得的體驗，來到北海道自助旅行一定要去看看！

北海道自助道央景點＃3

宮島沼

宮島沼是位於北海道札幌東北邊的一個小沼澤，湖周長約2.7km，周邊有大片的濕地，因為是白額雁 (マガン)最北邊也是最大的棲息地，每年4月中旬～下旬、9月下旬～10月上旬，會有超過六萬隻白額雁的遷移到此棲息，非常壯觀，。

此外，宮島沼附近的月形溫泉和偕樂公園也是許多日本人前往賞鳥時會去的景點，夏天可以釣魚，冬天可以泡溫泉，非常的適合放鬆，最重要的是，別忘了吃吃當地的美唄燒和燒鳥丼飯喔！

北海道自助道央景點＃4

有珠山

▲北海道自助旅遊道央景點-有珠山火山口。（圖／©Hokkaido Tourism...
▲北海道自助旅遊道央景點-有珠山火山口。（圖／©Hokkaido Tourism Organization）
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有珠山位於北海道洞爺湖的南邊，是一座非常活躍的活火山，2007年被選為日本地質百選之一。最經典的玩法就是搭乘有珠山纜車上山，從制高點一覽無遺美麗遼闊的洞爺湖，接著參觀完有珠山火山口之後，也可以到山腳下「火山村」逛逛吃個東西唷！

＊纜車票價：來回 1,600日圓

北海道自助道央景點＃5

留壽都

最後一個景點要介紹的是「留壽都度假村」，這裡可以說是北海道數一數二大的滑雪度假村，擁有37條滑雪道，還有雪橇、雪上摩托車等等可以玩雪的體驗設施，加上從新千歲機場出發，只要90分鐘就可以抵達，因此成為冬日非常熱門的北海道自助必去景點。

看完以上的北海道自助旅遊地圖介紹，你是否也想馬上飛一趟日本北海道了呢？其實北海道四季分明，春天可以賞櫻，夏天有舒適宜人的溫度，秋天則有楓葉，冬天雖冷但卻有浪漫白雪，還能滑雪，無論是哪個季節都非常好玩，趕快來規劃屬於你的北海道自由行吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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北海道札幌溫泉

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