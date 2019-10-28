大啖活跳跳的滋味！ 北海道的海鮮這樣吃才道地
幾乎有2個台灣大的北海道，坐擁遼闊的大自然、新鮮的食材，還有四季多變的美景，一直都是台灣旅客最喜歡的日本旅遊地之一。豐富新鮮海味更是造訪北海道必嚐美食喔！
★滝波食堂
小樽站附近的「三角市場」， 規模不大、店舖數也不多，卻坐擁超人氣的海鮮料理店「瀧波食堂」，走進市場只要隨著人潮，就能找到的排隊名店，店內外都貼了滿滿的Menu照片，魄力十足。由魚販經營的食堂，以自選食材客製化的「わがまま丼（任性丼）」聞名，可從10種海鮮中任挑3～4種自行搭配，再選擇飯量，製成專屬海鮮丼，份量十足。
【店家資訊】
地址：北海道小樽市稲穂3-10-16 三角市場内
電話：+81-134-23-1426
★一花亭たびじ
烏賊生魚片並不稀奇，但整隻活跳跳的烏賊製成的海鮮丼就讓人震撼了。在函館朝市一隅販售多樣海鮮丼、定食的海產料理店たびじ，招牌就是這碗活跳跳烏賊丼。新鮮的烏賊擺放在滿滿的鮭魚子上，淋上醬油時還會不時蠕動，就像在碗中跳舞一般。也可請工作人員細切，方便品嚐，鮮度一流的獨特口感一定要品嚐看看。
【店家資訊】
地址：北海道函館市若松町9-15 どんぶり横丁内
電話：+81-138-27-6171
★浜ちゃんぽん 三八飯店
自大沼公園沿海岸線一路向北，就會來到漁港小鎮長萬部，老舖三八飯店，因為店舖就在海濱，因而取名「阿濱」，至於三八，其實是創始者曾祖父的名字，在當地相當出名。招牌的塩浜ちゃんぽん（鹽味海鮮什錦麵），豪邁地使用新鮮海產入菜，並放入整隻肥美烏賊、海膽等，能一次品嚐多層次的口感，是在地人氣料理。
【店家資訊】
地址：北海道山越郡長万部町中の沢56-1
電話：+811377-2-5180
★洋食とcafe じゅんおぺい
2014年重新開張的炸蝦名店，是在旭川超有人氣的JUN DOG西式飯糰的始祖店，以招牌料理炸蝦蓋飯為首，品質講究、手藝超群的豐富炸物料理擁有絕佳 美味，廣受客人歡迎。自創品牌咖啡、義式濃縮咖啡等飲料選擇也相當充足，享用主餐之後還能點一杯好喝的餐後咖啡，不妨在雪原巡禮後前來品嚐經典美味。
【店家資訊】
地址：北海道上川郡美瑛町本町4-4-10
電話：+81-16692-1028
★郷土料理 奈辺久
阿寒湖產的西太公魚是北海道的特產之一，冰冷乾淨的阿寒湖水孕育而出的魚 沒有腥臭味，能夠輕易品嚐道清爽鮮甜的口感，略帶苦澀的滋味也增添味覺層次。位於釧路的奈邊久以西太宮魚的炸魚料理為首，豐富多樣的鄉土料理為饕客提供道地的家常美味，幌加內產的石挽蕎麥粉自製的手打蕎麥麵也相當推薦，是阿寒湖邊的美食。
【店家資訊】
地址：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-4-1
電話：+81-154-672607
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