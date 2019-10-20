爆買模式啟動！北海道必敗８款「伴手禮」將在地名產到經典美味，一網打盡！
2019-10-20 12:00Japan Walker
始終無法忘懷北海道之旅的美好，不妨將北海道的當地特色伴手禮帶回家回味！從最具代表性的糕點、充滿在地特色的名產到經典美味，一網打盡！
★ROYCE' Potatochip Chocolate萬聖節限定款
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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北海道超人氣的洋芋片及巧克力組合，打造出鹹與甜的完美搭配，還有其他豐富口味，萬聖節更推出限定包裝，帶來視覺味覺雙饗宴。
網址：www.royce.com
★六花亭マルセイバターサンド（蘭姆葡萄夾心餅乾）
以麵粉、奶油製成鬆軟紮實的餅乾，內層夾入白巧克力及葡萄乾，帶有大人口味，再加上復古包裝，成為六花亭的特色伴手禮。
網址：www.rokkatei.co.jp
★サクサクパイ新千歳発（酥脆派新千歲出發）
新千歲機場內的老舖「小笠原商店」與甜點名店「六花亭」合作，推出了機場限定獨家甜點，以生巧克力包裹奶油起司特製的酥脆派，備受好評。
網址：www.new-chitose-airport.jp/ja/spend/shop/s12.html
★のぼりべつ牛乳プリン（牛奶布丁）
使用登別室蘭市所生産的新鮮牛乳製成的布丁甜品， 放入冰箱冰過再食用美味瞬間提升，若在常溫下也方 便保存，很適合作為伴手禮品。
網址：www.rakunoukan.com
★チーズオムレット（小巧起司蛋糕）
從函館聲名大噪的美味特產，切開後宛如半熟蛋的金 黃顏色，入口即化的濃郁起司使人口齒留香，是以在 地食材用心製作的美味糕點。
網址：www.snaffles.jp/cheese_omelette
★ドゥーブルフロマージュ（原味雙層乳酪蛋糕）
來自小樽的人氣糕點店「LeTAO」的招牌乳酪蛋糕，上層為口感鬆軟的半熟乳酪蛋糕，下層是濃郁的烘焙 乳酪蛋糕，入口即化的奇蹟口感，讓人難忘。
網址：www.letao.jp
★しろくまタイムズスクエア（白熊海綿牛奶）
紀念札幌圓山動物園的雙胞胎北極熊所推出的商品，外層為蓬鬆的白色麵糰，包裹著紅豆牛奶以及牛奶奶 油2種口味。
網址：kakasha.com/?pid=134529635
★登別閻魔らーめん（登別閻魔拉麵）
以芝麻調味的濃郁辣味湯頭，配上特製低溫熟成的麵條以及洞爺湖山系水源的組合，是登別必吃名物，特別製成調理包可以帶回家享用。
網址：mochizuki-seimen.com
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