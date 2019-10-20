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爆買模式啟動！北海道必敗８款「伴手禮」將在地名產到經典美味，一網打盡！

2019-10-20 12:00Japan Walker

始終無法忘懷北海道之旅的美好，不妨將北海道的當地特色伴手禮帶回家回味！從最具代表性的糕點、充滿在地特色的名產到經典美味，一網打盡！

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★ROYCE' Potatochip Chocolate萬聖節限定款

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北海道超人氣的洋芋片及巧克力組合，打造出鹹與甜的完美搭配，還有其他豐富口味，萬聖節更推出限定包裝，帶來視覺味覺雙饗宴。

網址：www.royce.com


★六花亭マルセイバターサンド（蘭姆葡萄夾心餅乾）

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以麵粉、奶油製成鬆軟紮實的餅乾，內層夾入白巧克力及葡萄乾，帶有大人口味，再加上復古包裝，成為六花亭的特色伴手禮。

網址：www.rokkatei.co.jp


★サクサクパイ新千歳発（酥脆派新千歲出發）

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新千歲機場內的老舖「小笠原商店」與甜點名店「六花亭」合作，推出了機場限定獨家甜點，以生巧克力包裹奶油起司特製的酥脆派，備受好評。

網址：www.new-chitose-airport.jp/ja/spend/shop/s12.html


★のぼりべつ牛乳プリン（牛奶布丁）

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使用登別室蘭市所生産的新鮮牛乳製成的布丁甜品， 放入冰箱冰過再食用美味瞬間提升，若在常溫下也方 便保存，很適合作為伴手禮品。

網址：www.rakunoukan.com


★チーズオムレット（小巧起司蛋糕

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從函館聲名大噪的美味特產，切開後宛如半熟蛋的金 黃顏色，入口即化的濃郁起司使人口齒留香，是以在 地食材用心製作的美味糕點。

網址：www.snaffles.jp/cheese_omelette


★ドゥーブルフロマージュ（原味雙層乳酪蛋糕）

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來自小樽的人氣糕點店「LeTAO」的招牌乳酪蛋糕，上層為口感鬆軟的半熟乳酪蛋糕，下層是濃郁的烘焙 乳酪蛋糕，入口即化的奇蹟口感，讓人難忘。

網址：www.letao.jp


★しろくまタイムズスクエア（白熊海綿牛奶）

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紀念札幌圓山動物園的雙胞胎北極熊所推出的商品，外層為蓬鬆的白色麵糰，包裹著紅豆牛奶以及牛奶奶 油2種口味。

網址：kakasha.com/?pid=134529635


★登別閻魔らーめん（登別閻魔拉麵）

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以芝麻調味的濃郁辣味湯頭，配上特製低溫熟成的麵條以及洞爺湖山系水源的組合，是登別必吃名物，特別製成調理包可以帶回家享用。

網址：mochizuki-seimen.com


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蛋糕巧克力北海道

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