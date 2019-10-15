現在出發還來得及！ 北海道季節限定絕景 美食美湯享受體驗

札幌市區紅葉景點 北大校園 分享 facebook

北海道大學園區內的賞 紅葉著名人氣景點，從JR札幌站徒步15分鐘就可以到達，交通非常便利。最佳欣賞時期是10月下旬～11月上旬，由於位在北大校園中，逛起來格外舒適。北13條街道的兩側70棵銀杏樹屹立在380公尺長的道路兩側，紅葉時期，頭上方全是銀杏黃葉讓您盡享美麗的秋季風光。這裏每年都會有大量觀光客來訪。

函館紅葉景點 香雪園 分享 facebook 香雪園即是舊岩船氏的庭院。這個設施是明治35年當時的豪商岩船氏修建的別墅園區。在北海道是屈指可數的日本庭院設施，平成13年被國家指定為觀光名勝。庭院內種類豐富的樹木，展現出絕美的四季風光。每個時期都可以在這裏體驗季節的變換。10月下旬開始的秋季節慶時期，每天傍晚園內還會點燈，可以觀賞體驗白天和晚上的紅葉風景。散步道兩側的楓樹，在紅葉最燦爛的時期，道路鋪上一層絨毯般的紅葉，造就風景絕美！

秋季限定美食1 鵡川町柳葉魚壽司 分享 facebook

鵡川町的柳葉魚捕撈，10月1日解禁！

話說在壽司店裏大家有看過柳葉魚的壽司和生魚片嗎？應該說大多部分人是沒有看見過。這是因為柳葉魚產量不大，不適合大量供應，在市場上很難見到。在鵡川町也不是什麽季節都可以吃的到，只有在10月到11月這段捕撈期間才能品嘗。從札幌出發駕車約1小時20分鐘、新千歲機場出發駕車約需40分鐘就可以到達鵡川町。若造訪鵡川町時正巧遇到柳葉魚的捕撈期，記得嘗嘗柳葉魚壽司喔。

秋季限定美食2 新蕎麥麵 分享 facebook

秋天是農田和山野都有美味食材收獲的季節。在北海道的美食之秋，有各種料理都可使用的馬鈴薯、風味各異的蘑菇以及越來越好吃的在地生產白米，美味食材多不勝數。其中，使用只有在秋季收獲的蕎麥製作的「新蕎麥麵」，更是當地人最流行的美食。北海道的蕎麥生產量是日本第一，有機會請一定要品嘗北海道的蕎麥麵。

年度最美 函館夜景最佳旅遊時刻 分享 facebook 最佳旅遊時刻在北海道範圍內屬於降雪較少、稍微溫暖的函館，當地人最推薦的旅遊季節是11月。

11月在函館時，尚屬降雪量較少，清高氣爽的季節，可以清楚欣賞艷麗的函館夜景。而秋季同時也是函館海鮮最盛產的季節，𩸽魚和鱈魚等正逢捕獲期，是品嘗鮮魚等海鮮的好時間！在函館早市和屋台村「函館光之屋台 大門橫丁」可以品嘗函館的秋季美味料理！

人氣美食 富良野和牛上肩肉生牛肉蓋飯 分享 facebook

在富良野，說到「熊啄木鳥-くまげら(kumagera)」應該是無人不知的有名餐廳。不僅是日本著名電視連續劇演員與工作人員的愛店，也是攝影時取景的地方，同時也是被米其林推薦的餐廳。在富良野是一個非常受歡迎的餐廳，因為這裏的料理真的非常好吃。餐廳的菜單很豐富，有使用鹿肉的山賊鍋和熊肉料理等等諸多具富良野特色的料理，同時也有富良野和牛上肩肉生牛肉蓋飯、蛋包飯咖喱、豬排飯定食等一些家常菜單。到富良野記得一定要試試看！

超密湯！少數人才知道的十勝岳山中混浴露天溫泉 分享 facebook

從美瑛青池驅車20分鐘、富良野出發也僅需50分鐘的十勝岳的山中，有個免費的天然溫泉「吹上露天之湯」。對！這個溫泉是混浴溫泉！不過女性可以穿泳裝入池。因地處偏僻，需自駕車才能到達，如果有興趣請一定要挑戰一下。

更多資訊請參閱以下活動網站：

就趁現在 全部呈現！北海道秋季限定特惠活動2019 （繁中版）

https://tw.visit-hokkaido.jp/autumn-cp2019/

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YilinHo整理、圖文提供/北海道觀光振興機構

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