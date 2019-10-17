北海道交通不方便？這篇北海道「道東巴士」教你玩透透！

北海道道東交通方式

▲北海道道東交通-釧路SL冬季濕原號。（圖／©JNTO） 分享 facebook

從北海道札幌到道東有兩個主要入口，分別是北邊的網走跟南邊的釧路，有JR跟巴士可以抵達，以下小編針對從北海道札幌到這兩個地方出發的交通跟行程來介紹～

札幌到網走

飛機：搭乘 ANA國內線到女滿別機場，時間約50分鐘，票價約1669台幣。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

JR：搭乘 特急ライラック13号，經由旭川轉到網走，時間約5.5小時，票價約10,540日圓。

札幌到釧路

飛機：搭乘 ANA國內線到釧路機場，時間約1小時，票價約1669台幣。

JR：搭乘 特急スーパーおおぞら5号，時間約4小時，票價約9,990日圓。

東京到網走、釧路

此外若是有計畫從東京進出，也可以考慮搭乘ANA、AIRDO等國內線，直接直飛北海道女滿別或是釧路機場，票價也不會太貴，適合想一次玩多城市的旅人。

飛機：搭乘ANA、AIRDO等國內線，時間約1.5小時，票價約12000~16000日圓。

＊機票與JR票價為浮動價格，實際票價以航空公司&JR官網為主。

看完怎麼前往北海道道東的交通之後，就要來看看在道東地景點間的移動方式啦！以下提供幾條非常方便的道東巴士和觀光列車的玩法給大家，看你是想單純搭乘超方便的交通工具，或是邊搭邊觀光都可以！

北海道道東巴士

北海道道東巴士1號

層雲峽→紋別/佐呂間湖/網走/知床

▲北海道道東交通-道東巴士路線。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到北海道道東，大家最想看的肯定就是搭乘破冰船就去看流冰，以及在冬日裡享受泡湯的樂趣，這條路線絕對可以滿足你！從層雲峽溫泉出發，可以選擇往網走、紋別方向，直接送你破冰船搭乘港口去看流冰，或是到知床去泡溫泉，非常的方便！

北海道道東巴士2號

知床→JR網走站→JR摩周站→阿寒湖

▲北海道道東交通-道東巴士路線。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

不過相信大部分人應該都還是從JR網走站出發的，那麼其實就非常方便啦！在這裡你可以選擇要往知床溫泉，或是摩周湖、阿寒湖方向，以網走站為中心，停留個三天兩夜慢慢玩，深度玩遍北海道道東，也是個不錯的選擇！

北海道道東巴士3號

阿寒湖→網走/佐呂間湖/紋別/層雲峽

▲北海道道東交通-道東巴士路線。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

因為北海道道東占地遼闊，景點與景點之間都比較遠，加上大眾運輸班次較少，所以不少人都會選擇在單一道東景點住宿一晚再走，這時候就很推薦可以運用單程的道東巴士，彈性來安排行程，不需要時時刻刻惦記著時刻，又可以在主要的北海道道東景點間移動，真的蠻方便的！

北海道道東巴士4號

JR帶廣站⇌阿寒湖

北海道寶石冰Jewelry Ice專車

▲北海道道東玩法-道東寶石冰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了北海道道東景點移動的之外，道東巴士也有推出特定景點的專車，像是這條就是為了想去朝聖「寶石冰」的旅人的巴士路線，只要搭到JR帶廣站，就可以超輕鬆前往十勝觀賞超美的寶石冰，而且最貼心的是，巴士分為上下午班次，可以視個人行程來彈性安排！

「寶石冰」位於北海道豐原町的十勝川河口附近，每年一月中旬至二月下旬的期間，十勝川結冰後一點點地被浪花捲上岸，散落成大大小小透亮的冰塊，在太陽的照射下彷彿珠寶般美麗動人，因此被當地人們稱之為「Jewelry Ice」。

北海道道東火車

JR花咲線 觀光列車

在北海道道東地區，如果想體驗觀光列車，又想玩遍網走、釧路、摩周、根室等地，非常推薦可以搭乘JR花咲線，也就是JR的根室本線，這列觀光列車會一路開到到北海道最東的納沙布岬角，途中可見濕原、野鳥、綠樹，觀覽北海道最原始的風情，因此又叫做「地球探索鐵道」。

不過要注意的是，花咲線每日運行的區間與時間皆不同，要搭乘前一定要先查詢時刻表喔！

如果看完以上4條北海道道東巴士跟觀光列車路線，你還是不知道要去哪裡玩比較好，不妨可以看看以下幾個比較知名的北海道道東景點，跟著人氣景點一起玩準沒錯！

北海道道東景點

北海道道東景點＃1

▲北海道道東玩法-層雲峽冰瀑。（圖／©Yasufumi Nishi/©JNTO） 分享 facebook

層雲峽是了解北海道文化的重要景點，因為最早發現層雲峽的，正是北海道的原住民愛奴族人，他們在狩獵的時候，途徑石狩河沿河一帶，追趕著棕熊時爬上了大雪山的高山地帶，深入黑嶽，進而發現了這個一年四季都可以遊玩的人間仙境。

在層雲峽當中有兩個最著名的峽谷秘境－大函、小函，佐以銀河瀑布、流星瀑布和四季變換色彩的植披，讓層雲峽的美更加深邃，吸引來自世界各地的旅人特地前往北海道道東朝聖。

北海道道東景點＃2

網走/紋別流冰

▲北海道道東玩法-紋別流冰（圖／©JNTO） 分享 facebook

北海道網走是欣賞流冰最有名的區域，若要前往網走搭乘破冰船，可以搭乘飛機到「女滿別機場」，再轉搭接駁巴士或火車，或是直接參加各地出發的破冰船一日遊，交通非常方便，因此成為搭乘北海道破冰船的首選景點！

除了北海道網走之外，紋別也是非常有名的流冰景點！若要前往紋別，可以直接搭飛機前往鄂霍次克紋別機場，搭乘接駁巴士只需要12分鐘，就能抵達紋別市區。如果前幾天有行程在旭川的話，也可選擇從旭川搭乘巴士前往紋別，不過交通時間較長，需要約三小時。

北海道道東景點＃3

知床宇登呂溫泉

位於北海道道東的知床是北海道冬天必去景點，其中最知名的知床五湖，從2015年開始，只要有專業教練陪同，就能在限定期間內進行冬日健走，感受大自然被整片白雪覆蓋的壯觀景象。

另外，位於知床西北邊的宇登呂地區，也是非常受歡迎的北海道道東景點，不只夏日可以進行遊船賞鯨豚，冬天則有溫泉可以享受，在漫天雪地中暖暖地泡湯，難道不是人生一大樂事嗎？

北海道道東景點＃4

阿寒湖

▲北海道道東玩法-阿寒湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了北海道流冰體驗之外，當然也不能錯過北海道道東三湖－阿寒湖、摩周湖、屈斜路湖，這三大湖都隸屬於阿寒摩周國立公園，面積廣達914平方千米，擁有火山、森林、湖泊等豐富的自然資源。

阿寒湖是一個破火山口形成的天然湖泊，因此擁有溫泉等自然資源，此外，更有豐富的濕地資源，其中又以綠球藻和鱒魚最廣為人知。在阿寒湖的周邊，則是日本愛奴族居住的區域，因此擁有非常獨具特色的在地文化，絕對是北海道道東不可錯過的景點之一。

北海道道東景點＃5

摩周湖

▲北海道道東玩法-摩周湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

北海道摩周湖位於阿寒湖的東北方，同樣是因為火山而形成的湖泊，其特色為超清澈的高透明度，能見度最深曾達近42公尺，雖然目前僅剩約20公尺，但依舊保有相當良好的生態環境。在湖面的中央有個小島叫做卡姆依修島(カムイシュ島)，實際上是過去的火山頂端突出湖面，非常有趣，是個絕對不能錯過的北海道道東景點唷！

想知道更多北海道自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」