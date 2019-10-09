小樽運河散策／北海道小樽不能錯過的重點景點！

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小樽從明治時期到大正時期一直是北海道很重要的商港，這裡曾經是北海道經濟發展的中心和繁華的商城，所以在運河附近有很多的舊銀行和舊倉庫，繁華的程度可以媲美紐約華爾街了呢！！

只不過…現在沒落了，這裡也不是主要的商港。所以整個已經轉變成觀光景點，不過整體保存的相當不錯。

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我們在三角市場吃完早午餐後，就從小樽駃出發，依在車站所拿到的地圖，往小樽運河前進。

我想應該有很多人都來小樽自由行才對，因為在車站這裡有提供各種語言的地圖給旅客們取閱，而且地圖畫的超精緻，十分的清楚明瞭。依照地圖，其實很容易就可以找到小樽運河和一些古蹟，我們就是依著這個地圖上的標示，一路玩過去的。

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在路上經過商店街時，我們發現這家超有特色的咖啡廳。這家"喫茶 光について" 是一家建於昭和8年的咖啡館，聽說這家咖啡廳裡面充滿了古典氣息，而且開業時間不定，想要來還要碰運氣，因為他不是天天都有開。

這家咖啡館裡面的咖啡是用古式烘焙的方式，非常的特別。原本我們是想要回頭時來這家咖啡廳喝下午茶的，可惜…後來我們時間不夠，再加上回程沒有從這裡經過，所以最後對這家店只能留下殘念，留待下次再到訪啦！！不然…我好像進去裡面看看他的古典歐式裝潢哦！！

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經過商店街後，繼續往小樽運河出發的路上，我們來到了「手宮線」的遺跡，這可是北海道最古老的鐵道呢！如果不是有指示牌在這裡，其實根本完全看不出來他是什麼。

這個手宮線在1880年到1985年可是有著重要的地位。這條鐵道是連接札幌和手宮的幌內鐵道，是從南小樽開始通過小樽運河，往手宮地區延伸到小樽港，當年可是發展北海道經濟很重要的一條交通路線呢！！為了紀念這段歷史，所以保留了這一小段遺跡。

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而在離「手宮線」遺跡不遠的地方則是金融資料館，這個由日本銀行舊小樽分行所改建的金融資料館建築很有特色。採用文藝復興的時期的建築，看起來非常的歐式，在雪地裡看上去真的好有歐洲的氣息，我好喜這棟建築。

進去可以免費參觀了解介紹日本銀行的歷史和業務，聽說還可以親手抱抱一億元的日圓，感覺還蠻特別的，可惜…一樣是因為時間不夠，沒有辦法進去參觀，在小樽這裡我們真的是留下不少遺憾，好多地方沒辦法逛，想要認真的逛小樽一個星期都不夠用呀！！

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沿著街道再繼續向下走，看到這一排商店街，這就代表小樽運河就要前面不遠的地方了。

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在這裡其實還可以看到人力車在招客，說真的…來日本這麼多次，我還沒坐過人力車呢！！好想要找機會坐一次人力車看看。((可是就怕很貴

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過馬路後就可以來到小樽最著名的景點”小樽運河”啦！！小樽運河是在1941年開始建造，歷經9年的努力才建造完成，全長1,140公尺、寬20公尺~40公尺，沿岸設有散步小徑。

有時間來到這裡其實可以花一點時間來這裡散步逛逛，順便可以看看沿路豎立著記錄小樽歷史的浮雕版畫、人物紀念碑，可惜我們來時因為積雪的關係，所以這些版畫和紀念碑都被雪蓋住了。不過…一邊散步、一邊賞雪，其實也還蠻舒服又漂亮的。

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其實前一晚我們從雪場下來時就來過小樽運河了，當時最主要是要來覓食的，順便就來看看運河夜景。我發現白天的運河和晚上的運河看起來真的很不同，晚上看起來除了漂亮之外，多了一個異國浪漫的感覺，如果是情侶晚上來這裡散步應該很棒。

我覺得有機會在旁邊的飯店住上一晚應該很棒才對，和大家分享一下白天和晚上的景色。不過…這裡冬天的晚上風還蠻大的，雖然景色看起來浪漫，不過真的超級冷的，有興趣晚上來欣賞夜色的人，記得要多穿一點。

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在小樽運河這裡其實平常會有志工在這裡，這些志工除了會幫忙解說之外，還會幫忙拍照，我們就遇到拍照技術超好的伯伯，幫我們拍照。拍出來的照片真的超美的，伯伯超會抓角度的。

想要了解運河的故事，或是需要幫忙拍照。都可以在這裡找志工幫忙，我覺得還蠻不錯的，唯一可惜的是我們遇到的志工不會說中文，他介紹我們也是有聽沒有懂，”鴨子聽雷”丫~~~~

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在運河這裡拍完照，其實可以散步到小樽界町通去逛逛，也可以在這附近覓食後再去，這附近餐廳還蠻多的，不過…這家小樽運河食堂我個人就不推了。((網路上好多部落客都推），因為我們前一晚就是來這裡覓食，留下不好的印象。

他的食材種類不算多，而且其實還蠻普通的，沒有難吃，可是也不算特別的好吃，重點是服務態度超級差的，我第一次在日本覺得服務差，至於服務到底有多差，我已經不想再說了。((我吃到差點罵髒話，基本上就是會讓人發火的程度，大家如果想去吃就…自己想想囉！！

小樽運河

地址：北海道小樽市港町５－４

喫茶 光について

地址：北海道小樽市稲穂2-11-8

電話：0134-22-0933

營業時間：10:00～18:00（依季節變動）休假日不定

日本銀行舊小樽分行金融資料館

地址：北海道小樽市色内1-11-16

電話：0134-21-1111

營業時間：9:30～17:00（入館至16:30為止）星期一休館

官網：http://www3.boj.or.jp/otaru-m/

本文由趣吧！駐站部落客【Aileen開心過生活】授權提供，想知道更多北海道自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」