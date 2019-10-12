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一年只有一次！ 日本北海道「乘破冰船、賞流冰」體驗這樣玩

2019-10-12 08:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

北海道流冰體驗

▲北海道流冰一日遊-紋別流冰（圖／©JNTO）
▲北海道流冰一日遊-紋別流冰（圖／©JNTO）
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說到北海道冬天最特殊的景觀，絕對非北海道流冰莫屬，雖然要千里迢迢跋涉到北海道道東才能看見，但看到流冰之後，一定會讓你覺得此趟絕對值得！

觀賞北海道流冰的區域位於於日本境內的鄂霍次克海，是由於淡水流入海水後，鹽度降低，海面冰點提高而形成的奇特現象，其中又以網走跟紋別最為知名，也是世界上可以看到流冰的最南區。

貼心建議：冬日天氣多變，建議欣賞流冰安排在早上，比較可以看到壯觀的流冰狀況喔！

北海道流冰景點

北海道流冰景點＃1

網走

▲北海道流冰一日遊-紋別流冰（圖／©Hokkaido Tourism Organ...
▲北海道流冰一日遊-紋別流冰（圖／©Hokkaido Tourism Organization）
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北海道網走是欣賞流冰最有名的區域，若要前往網走搭乘破冰船，可以搭乘飛機到「女滿別機場」，再轉搭接駁巴士或火車，或是直接參加各地出發的破冰船一日遊，交通非常方便，因此成為搭乘北海道破冰船的首選景點！

北海道流冰景點＃2

紋別

▲北海道流冰一日遊-紋別流冰（圖／©JNTO）
▲北海道流冰一日遊-紋別流冰（圖／©JNTO）
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除了北海道網走之外，紋別也是非常有名的流冰景點！若要前往紋別，可以直接搭飛機前往鄂霍次克紋別機場，搭乘接駁巴士只需要12分鐘，就能抵達紋別市區。如果前幾天有行程在旭川的話，也可選擇從旭川搭乘巴士前往紋別，不過交通時間較長，需要約三小時。

▲北海道流冰一日遊-紋別流冰祭（圖／©Hokkaido Tourism Orga...
▲北海道流冰一日遊-紋別流冰祭（圖／©Hokkaido Tourism Organization）
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除了搭破冰船賞流冰之外，每年的北海道流冰季，紋別都會舉辦「紋別流冰祭」，通常在2月舉辦，會有許多使用北海道天然水製成的冰雕，還有「拖流冰大賽」、「抱緊冰柱忍耐大會」等活動，以及豐富的美食攤位，是北海道冬天裡最熱鬧的祭典。

  • 官方網站：紋別觀光協會

    • 北海道流冰景點＃3

    知床

    ▲北海道流冰一日遊-知床。（圖／©MOEJ）
    ▲北海道流冰一日遊-知床。（圖／©MOEJ）
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    位於北海道道東的知床是北海道冬天必去景點，最有名的就是知床五湖，從2015年開始，只要有專業教練陪同，就能在限定期間內進行冬日健走，感受大自然被整片白雪覆蓋的壯觀景象。

    除此之外，知床也同樣有流冰的景觀，更有流冰漫步／流冰Walk的玩法，每年都吸引不少人特地前往。也有冬季慶典「知床流冰節」（知床流氷フェス），有冰塔、冰，做在冰天雪地的露營地裡烤著棉花糖，也是一種非常獨特的冬日體驗！

  • 日期：毎年1/30（知床の日）～2/28

  • 官網：知床のイベント

    • 北海道破冰船介紹

    北海道破冰船＃1

    Garinko號Ⅱ

    ▲北海道破冰船-GARINKO號Ⅱ。（圖／JNTO）
    ▲北海道破冰船-GARINKO號Ⅱ。（圖／JNTO）
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    GARINKO號Ⅱ是北海道最早的破冰船，早在1987年就開始在紋別航行，鮮紅色船體加上兩個巨大鑽頭，顯目的造型在一片白茫茫的北海道流冰中，發揮它最大功效。GARINKO號Ⅱ的設計是用巨大鑽頭來擊破流冰，當船身被北海道流冰包圍時，就是這北海道破冰船發功的時候，其震撼就等你親身來體驗！

    北海道破冰船＃2

    Aurora極光

    ▲北海道破冰船-Aurora極光號。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
    ▲北海道破冰船-Aurora極光號。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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    網走Aurora極光號，不同於紋別的破冰船Garinko II號，極光號靠的是船體形狀和重量壓碎北海道流冰，在船後留下一條高速公路，遇到較大的北海道流冰時，船底會傳來喀拉喀拉的碎石聲，當遇到更大的北海道流冰時，船長有機會下令全速前進，用速度加重量征服，別擔心，當然是在安全的範圍內！

    北海道流冰玩法

    北海道流冰玩法＃1

    船上賞流冰

    ▲北海道流冰一日遊-海豹。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
    ▲北海道流冰一日遊-海豹。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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    至於搭乘北海道破冰船要怎麼玩呢？其實現在北海道破冰船的設施都已經非常完善，可以選擇在甲板上吹海風賞流冰，或是做在破冰船艙內靜靜欣賞流冰都OK。，運氣好的話，可能還可以看到海豹喔！

    北海道流冰玩法＃2

    流冰漫步／流冰Walk

    ▲北海道流冰一日遊-流冰漫步。（圖／©Hokkaido Tourism Orga...
    ▲北海道流冰一日遊-流冰漫步。（圖／©Hokkaido Tourism Organization）
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    除了在破冰船上看北海道流冰之外，在知床的斜里還可以穿上特製的具浮力防寒潛水衣，腳踏實地的走在流冰上，是不是非常酷！不過參加這個行程，需要有專業的教練帶領，需要由他們來判斷流冰的穩定性，千萬不能自行前往喔！

    以上就是北海道冬天最適合欣賞流冰的三個地方：網走、紋別、知床，以及破冰船、流冰玩法的介紹，看完你是不是也有點心動了呢？趕快開始規劃北海道之旅，趁著過年連假來趟北海道流冰之旅吧！

    想知道更多北海道自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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    北海道極光一日遊機場

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