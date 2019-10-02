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山形天童溫泉 南東北的百年溫泉勝地

2019-10-02 09:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

不管是人文風景或天然物產皆好美也好味的山形，在心生嚮往的天童溫泉「ほほえみの宿 滝の湯TAKINOYU HOTEL」即表露無遺，每位服務人員從住客踏入旅館的那一刻，即時時親切的保有笑顏，款待每一天入住的所需，無所不令人喜歡的，還供應有8間附設露天溫泉造型池的住宿套房，私密就能在房內盡享個人美肌的泡湯時光。

滝の湯 TAKINOYUHOTEL的天童溫泉套房十分溫暖有氣氛。
滝の湯 TAKINOYUHOTEL的天童溫泉套房十分溫暖有氣氛。
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在充滿濃濃和風設計感的館內，更能在日式庭園裡親手煮溫泉蛋吃，及在親子遊樂園區，體驗日本桌球奧運選手曾用過的桌球臺，打幾場競賽球；令人期待的晚宴，則頂級的以山形牛和米澤牛為主菜燒烤，還有自家農園栽種的有機時蔬入菜；也充分與當地食材應用於早餐料理上，琳瑯滿目的嚐鮮山形盛行的芋煮、美姫米，色香味具全的在日夜盡興給人美饌享用，很受好評。

滝の湯的早餐吃得到山形出名的芋煮和各式自家種有機蔬食料理。
滝の湯的早餐吃得到山形出名的芋煮和各式自家種有機蔬食料理。
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滝の湯可同時品嚐山形牛和米澤牛的究極美味，好吃到難以忘懷。
滝の湯可同時品嚐山形牛和米澤牛的究極美味，好吃到難以忘懷。
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讓人不愛不行的天童市，擁有可以溫和潤澤肌膚的硫酸鹽泉美肌之湯，是南東北數一數二的百年溫泉勝地，在DMC天童溫泉旅行達人鈴木城人帶路下，於天童溫泉街區裡，戶外開放式的「天の湯」一次享有足湯、手湯和飲泉的難得體驗；及日本將棋生產量最高的悠長生活傳統裡，沿著將棋紀念碑和博物館，及天童公園的草地平台高處，領略其中文化的奧妙。

腰掛庵為明治時期懷舊木造小屋。
腰掛庵為明治時期懷舊木造小屋。
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在天童溫泉街天の湯自在免費泡足湯。
在天童溫泉街天の湯自在免費泡足湯。
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或是到訪重新美化街道的一日町，在女將講解下，參觀仲野酒店裡的出羽櫻酒造和清酒試飲；鑽入巷弄裡，吃份「どんどん 焼き いわい」現點現作熱騰騰的大份量太鼓燒，霸氣的料多味美滿足了心；最後排隊知名的和菓子店「腰掛庵」，在明治興建的懷舊木造小屋裡，購入以香濃黑大豆粉特製的Q軟蕨餅，作為滿載山形回憶的伴手禮。

有分量感的爆醬太鼓燒令人一口接一口。
有分量感的爆醬太鼓燒令人一口接一口。
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【圖．文｜行遍天下】

　

景點介紹

ほほえみの宿 滝の湯TAKINOYU HOTEL

地址｜山形縣天童市鎌田本町1-1-30

電話｜+81-23-654-2211

網址｜www.takinoyu.com

時間｜Check in 15:00、Check out 10:00

價格｜一泊2食每人14,000円～31,000円不等

　

天童溫泉街

地址｜山形縣天童市鎌田2-2-2

電話｜+81-23-653-1680 天童市觀光物產協會

網址｜bussan-tendo.gr.jp

　

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