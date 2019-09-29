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楓葉紅了！秋天訪日本東北 4大絕美地點

2019-09-29 11:01行遍天下

【圖．文｜行遍天下．楓葉圖片提供｜円通院、スプラウトジャパン】

天然景觀豐饒的南東北，秋風一吹，楓葉紅了，漫山遍黃、層林盡染，照亮田野的稻穗金黃、碧透泉瀑的氤氳山色，楓葉翩然如蝴蝶般飛舞，交織出松島、仙台、山形到福島等地4大絕美「楓」景名勝，宣告著紅葉季的到來，正是秋日駕車追楓好時節。

　

松島 X 円通院，夜中賞楓的紅色夢幻

「円通院」位在日本三景之一的松島，為伊達正宗的嫡孫伊達光宗所建的護靈寺，座落有國家指定重要文化財的三慧殿及松島町指定文化財產的大悲亭。院內有座仿效松島灣景致建造成的日式枯山水石庭「雲外天地之庭」，種植了超過200多株的楓樹；每年秋意濃時，紅黃各自的楓葉隨處染上一片豔麗鮮色，風雅別緻令人身心放鬆；到了夜晚，期間限定的點燈活動，更加獨特的點綴出唯美夢幻賞楓情調。

以岩石、白沙、苔蘚造景而成的石庭，在燈亮的夜楓中，美不勝收。
以岩石、白沙、苔蘚造景而成的石庭，在燈亮的夜楓中，美不勝收。
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秋意濃時，紅黃各自的楓葉隨處染上一片豔麗鮮色。
秋意濃時，紅黃各自的楓葉隨處染上一片豔麗鮮色。
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仙台 X 鳳鳴四十八滝，隱世深山的楓林水秀

隱身在仙台市內通往山形縣的國道48號旁，為在地人才知道的美景瀑布「鳳鳴四十八滝」，地處於廣瀨川上游的森林裡，由多層瀑布梯式疊起，流動回響著如鳳凰鳥般鳴叫的水聲，而得其特殊名號。一入秋，整個山頭換上紅葉衣裳，千樹萬樹的楓紅，絢爛耀眼地伴著源源不絕的清冽水鳴，天然演奏出的秀麗奇景，猶如來到世外桃源。

鳳鳴四十八滝潺潺水流迴盪於鬱蔥楓林間。
鳳鳴四十八滝潺潺水流迴盪於鬱蔥楓林間。
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山形 X 山寺，爬千梯登高一覽靈地楓光

全名為寶珠山立石寺的「山寺」，不論是駕車從仙台或山形東北自動車道進出都很方便到達。依山而建的這座山中寺院群，在奇岩連綿的杉樹楓林間，包含有根本中堂、日枝神社、奧之院等大小數十個寺院。隨著日本詩聖松尾芭蕉曾徒步旅行於此，寫下「閑かさや岩にしみ入る蝉の声」(蟬聲滲入寂靜的山岩裡)的俳句意境，身有所感的寧靜氣息，在往上健行1,050階長梯後，置身在500公尺高的五大堂上，能在10月中旬開始一直至11月上旬最佳賞楓點，被楓林群樹熱情如火的盛景包圍，一覽四周壯闊無邊的紅葉山景。

秋天的山寺像落在陡峭山稜線上的紅雲。
秋天的山寺像落在陡峭山稜線上的紅雲。
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在奇岩連綿的杉樹楓林間，包含有根本中堂、日枝神社、奧之院等大小數十個寺院。
在奇岩連綿的杉樹楓林間，包含有根本中堂、日枝神社、奧之院等大小數十個寺院。
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福島 X 磐梯吾妻，Sky Line 雲端上的追楓秘道

從福島市出發，一路前往磐梯吾妻Sky Line空中道路前進，這段風景怡人的道路全長約29公里、 海拔1,622公尺，並且串連高湯和土湯溫泉鄉，於四季景色各異的秋天時分，在兩旁紅色黃色楓葉山道裡蜿蜒，彷彿來到童話裡的天空之城，兜風於接連不斷的絕景風情畫廊。在清新空氣中，一路探訪入選日本之道100選和吾妻八景的「不動沢橋」，8公尺高俯瞰被滿滿楓紅覆蓋的福島市景和岩燕谷之浪漫；從橋上往下望去，就如置身於天空中向下眺望一樣壯闊。同時在秋高氣爽適合登山的季節，輕鬆開車抵達淨土平，邁開步伐健走至標高1,707公尺的「吾妻小富士」，在登山健行中一邊浸身楓葉山巒，一邊欣賞淨土平濕原高山植物，朝聖火山口的神秘之境，也可從山頂眺望福島市街景呢！

秋天開車行經磐梯吾妻Sky Line，感受巍峨聳立的秋楓景色。
秋天開車行經磐梯吾妻Sky Line，感受巍峨聳立的秋楓景色。
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1,707公尺的「吾妻小富士」。
1,707公尺的「吾妻小富士」。
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景點介紹

円通院

地址｜宮城縣松島町松島字町內67

電話｜+81-22-354-3206

網址｜www.entuuin.or.jp

時間｜4～10月下旬8:30～17:00、10/26～11/17 8:30～16:30、12～3月 9:00～16:00

夜楓點燈｜10/26～11/17 17:30～21:00 300円。夜間點燈時期17:00過後平日500円、六、日與例假日800円

交通｜從三陸自動車道下松島海岸交流道，約5分鐘可達

　

鳳鳴四十八滝

地址｜宮城縣仙台市青葉區作並字棒目木

網址｜www.sentabi.jp

交通｜從東北自動車道仙台宮城交流道出發約25分鐘

　

山寺

地址｜山形縣山形市山寺4456-1

電話｜+81-23-695-2816(山寺觀光遊客中心)

網址｜www.yamaderakankou.com

時間｜8:00～17:00(全年無休) 大人300円

交通｜從仙台市，自國道48號開上東北中央自動車道，接國道13號轉山形自動車道，至高速山形北交流道出發約20分鐘

　

磐梯吾妻Sky Line

地址｜福島縣福島市町庭坂～土湯溫泉町

電話｜+81-24-531-6428 福島市觀光案內所

網址｜www.f-kankou.jp

時間｜4月上旬～11月中旬，11月中旬～4月上旬休

交通｜從東北自動車道福島西交流道出發約60分鐘

　

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