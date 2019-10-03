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北方絕美海鮮！ 來札幌非吃不可的頂級螃蟹料理–鄉土料理亭 杉之目

2019-10-03 10:42窩日本

【撰文:Ting/ 窩日本】

來到擁有美食城市之稱的北海道，甜點、乳製品、海鮮、成吉思汗、拉麵、湯咖哩，多樣化的美食讓人期待每個下一餐，其中又有北海道的海鮮最新鮮最好吃一說，而說到北海道的海鮮，絕對不能錯過的就是螃蟹！

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「鄉土料理亭–杉之目」是一家經營55年的老店舖，將大正4年(1915年)以札幌軟石建造而成的倉庫作為店家，可以一邊享受歷史感一邊品嘗著北方絕美的海鮮。

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坐席有傳統味濃厚的日式包廂及吧檯，使用包廂的話要另外付1000日幣(未稅)的費用，而坐吧檯的話能看著師傅料理的英姿。

因為有事先預約，時間快到時穿著和服的美麗女將會在門口迎接你，在還沒用餐前就能感受細膩的款待之心。菜單部分有日、中、英版本。「北海コース」除了可以吃到海鮮還能品嘗到道產的十勝牛肉，但要提前兩天預約。

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我選擇的是大雪コース，11道料理，煮的、烤的、煲的、焗烤的，一道道使用甘美鮮甜的蟹肉料理成的豐富螃蟹料理，視覺、嗅覺、味覺的饗宴。

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小菜－鮭魚卵

有吃過跳跳糖嗎？鮭魚卵像跳跳糖一樣帶著鮮甜味在嘴裡自然化開。

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前菜－煮章魚

一咬就斷帶著甜味的煮章魚。

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椀物－菇類玉米湯

像是用一整根香甜北海道玉米熬出的濃湯，非常濃郁順口！

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毛蟹－鮮煮毛蟹1人份1/4隻

店家可以幫忙將蟹肉、蟹泥挑出，可以不用吃的很狼狽還要擔心沒有吃乾淨很浪費，能全心的品嘗蟹肉的鮮甜美味。

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生魚片－牡丹蝦

非常鮮甜好吃！可惜只有一隻

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燒物－烤帝王蟹

燒烤過程中完全沒放任何調味料，能夠吃到燒烤的香味跟螃蟹本身的海味，大推！

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強肴－味噌鹽烤蟹

因為念念不忘烤帝王蟹的美味，而完全沒品嘗出這段料理的厲害(哭

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煮物－螃蟹海膽鍋

這碗鍋物有很厲害，上面的海膽是馬糞海膽！非常新鮮好吃！

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一品－焗烤松葉蟹肉昆布

上面是焗烤海膽，裡面有一整條蟹肉，外面是昆布，從裡到外都可以吃，只是昆布太有嚼勁了，吞不下去。

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主食－蟹肉鮭魚卵蓋飯、鮭魚三平湯

別看前面的料理份量都少少的，這樣吃下來這碗份根本吃不下啊！不過還是受不了蟹肉跟鮭魚卵的誘惑一口一口完食！鮭魚三平湯是北海道的鄉土料理，清爽好喝！

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季節水果

以甜柿、葡萄跟酸酸甜甜的紅酒漬蘋果為這螃蟹大餐畫下句點

雖然價位偏高（是超高！但能品嘗到各種螃蟹料理，這個價錢我可以！還會想再再訪的美味。

飽食一餐離開店家的時候，女將會一路目送你到離開她的視線範圍外，如此細膩的款待，不只肚子飽了心也暖了。

店鋪資訊

札幌市中央区南5条西5丁目

地下鉄すすき站徒歩3分

17：00～23：00／電話預約 9：00～23：00

定休日：禮拜日、國定假日、年末年始

http://suginome.jp/

窩日本推薦閱讀：(北海道 小樽) 當地人的美食推薦 六間小樽必吃當地美食精選！　

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