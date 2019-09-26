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不只札幌好玩！北海道「道東地區」５大秘境玩法公開　體驗乘風破冰的刺激感

2019-09-26 09:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

北海道道東4大秘境玩法

北海道道東玩法＃1

網走流冰/紋別流冰

▲北海道道東玩法-破冰船。（圖／JNTO）
▲北海道道東玩法-破冰船。（圖／JNTO）
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說到北海道冬天最特殊的景觀，絕對非北海道流冰莫屬，雖然要千里迢迢跋涉到北海道道東才能看見，但看到流冰之後，一定會讓你覺得此趟絕對值得！

觀賞北海道流冰的區域位於於日本境內的鄂霍次克海，是由於淡水流入海水後，鹽度降低，海面冰點提高而形成的奇特現象，其中又以網走跟紋別最為知名，也是世界上可以看到流冰的最南區。

▲北海道道東玩法-流冰walk。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家)
▲北海道道東玩法-流冰walk。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家)
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北海道流冰為每年1月到3月，搭乘破冰船觀賞北海道流冰，遇到較大的北海道流冰時，船底會傳來喀拉喀拉的碎石聲，非常震撼！如果你夠膽的話，還可以參加網走流冰walk體驗，在流冰上來一場行走體驗，，把身體浸在流冰中，感受雙腳踏在冰河上的刺激感，絕對是北海道冬天不能錯過的體驗！

北海道道東玩法＃2

知床半島

▲北海道道東玩法-知床溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東玩法-知床溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位於北海道道東的知床是北海道冬天必去景點，其中最知名的知床五湖，從2015年開始，只要有專業教練陪同，就能在限定期間內進行冬日健走，感受大自然被整片白雪覆蓋的壯觀景象。

另外，位於知床西北邊的宇登呂地區，也是非常受歡迎的北海道道東景點，不只夏日可以進行遊船賞鯨豚，冬天則有溫泉可以享受，在漫天雪地中暖暖地泡湯，難道不是人生一大樂事嗎？

北海道道東玩法＃3

野付半島

▲北海道道東玩法-流冰walk。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東玩法-流冰walk。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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野付半島是位於北海道道東的一個砂質半島，擁有長28公里長的沙嘴，是目前日本境內最大，擁有多樣化的自然植物與動物生態，隸屬野付風蓮道立自然公園，是溼地保護區，更有超過250種以上的野生鳥類。

▲北海道道東玩法-流冰walk。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東玩法-流冰walk。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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野付半島也是日本秘境100選之一，在這裡你可以看到一望無際的冰原，走在上面就好像是走到世界的盡頭一樣，因此又被稱為是「冰平線」，真的超～級～美！

北海道道東玩法＃4

▲北海道道東玩法-阿寒湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東玩法-阿寒湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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除了北海道流冰體驗之外，當然也不能錯過北海道道東三湖－阿寒湖、摩周湖、屈斜路湖，這三大湖都隸屬於阿寒摩周國立公園，面積廣達914平方千米，擁有火山、森林、湖泊等豐富的自然資源。

阿寒湖是一個破火山口形成的天然湖泊，因此擁有溫泉等自然資源，此外，更有豐富的濕地資源，其中又以綠球藻和鱒魚最廣為人知。在阿寒湖的周邊，則是日本愛奴族居住的區域，因此擁有非常獨具特色的在地文化，絕對是北海道道東不可錯過的景點之一。

北海道道東玩法＃5

摩周湖

摩周湖位於阿寒湖的東北方，同樣是因為火山而形成的湖泊，其特色為超清澈的高透明度，能見度最深曾達近42公尺，雖然目前僅剩約20公尺，但依舊保有相當良好的生態環境。在湖面的中央有個小島叫做卡姆依修島(カムイシュ島)，實際上是過去的火山頂端突出湖面，非常有趣。

來到摩周湖，除了站在瞭望台一覽北海道道東三湖讓人屏息的美景之外，也別忘了去吃摩周湖冰淇淋，這裡的摩周湖冰淇淋又香又農，絕對是不能錯過的北海道道東美食！

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