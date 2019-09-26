連日本天皇都嚐過函館美食！ 老舖洋食館美味咖哩–五島軒 雪河亭本店

【撰文:Ting/ 窩日本】

日本人對咖哩的愛是一個禮拜餐桌上出現兩次咖哩都可以接受的程度。

在函館有一家老舖的洋食餐廳-五島軒，明明是洋食館卻是以好吃的咖哩聞名，到訪函館時甚至會特地排進行程一嚐函館獨特的美味咖哩。

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這家店的來頭到底有多大呢?

位於元町20間坂，創立於明治12年(西元1879年)的五島軒 雪河亭本店是法式料理、俄羅斯料理的老店，外觀仍保持著明治時期氣派復古的風格，更是不少在地人婚宴場所。

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函館是較早接觸西方文化的城市之一，因而使外來美食-咖哩生根發芽。除此之外五島軒也曾是太平洋戰爭期間美軍的司令部。五島軒不單單是洋食館，其歷史意義更被日本政府指定為有形文化財。

餐廳的名字「雪河亭」則是以五島軒為題材創作的小說葦火野(あしびの)為由來而命名。店内也展示許多美術品，另外店內從擺設、桌椅的樣式、到服務員的制服、服務態度，在在可以看見明治時期的影子，以及將這傳統沿襲百年的堅持。

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(取自官網)

對，這裡明明是洋食館但許多人卻是慕咖哩的名而來，從空氣中瀰漫的咖哩香推斷有八成的客人都點咖哩，法式料理跟俄羅斯料理等等排餐反而乏人問津。這裡的咖哩也不是只有一種口味，口味多到有選擇障礙的我困擾了很久。

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我點了ビーフシチューセット(燉牛肉套餐)，疑?竟然不是點咖哩??

據道產子(北海道道民)表示餐桌上出現シチュー(燉物，但素材跟煮咖哩完全相似)，就代表冬天來臨了。所以在天人交戰後我決定點一個象徵冬天到來的美食。

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在等待餐點的時候發現花瓶內的花是真的，而且每桌擺的都是不同種類的花，連小細節都如此講究不愧是百年老店。

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餐紙上也列了許多跟五島軒相關的觀光景點，在等待的時候可以邊看邊筆記邊消磨時間。

另外餐具的擺設也很講究，就是那種高級餐廳的擺法(雖然沒照的很清楚……..

而ビーフシチューセット的餐點內容有玉米濃湯、五島軒風味燉牛肉、生菜沙拉、甜點、咖啡或紅茶選一、麵包或白飯選一。而餐點也幾乎是使用北海道產的食材。

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緊接著是燉牛肉跟生菜沙拉，生菜沙拉的部分就是普通。

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但燉牛肉的表現一點都不馬虎。燉的非常入味但又不會特別死鹹，配飯剛剛好的濃厚度。

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牛肉燉的很軟嫩，但又不會讓你沒有嚼勁。一口牛肉一口好吃的日本米偶爾在加個道產馬鈴薯，等了差不多10分鐘的餐點 5分鐘就完食，還讓人覺得意猶未盡想繼續吃。

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最後上的是今日甜點跟紅茶，甜點的部分就中規中矩，紅茶的話不甜但入口又會回甘，好喝！

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最後最後想再講一個小細節，沒錯就是連餐盤都非常的復古風。

讓人享受的一餐除了美味的佳餚、大至整個店內的氛圍小至精緻的餐盤，五島軒的堅持讓我彷彿走進時光隧道回到明治時期用餐。

雖然沒吃到最有名的咖哩，但這裡有許多各種風味的五島軒咖哩包，在日本各地也都買的到。

沒機會來函館可以買料理包吃吃這百年的美味咖哩，如果到了函館則不要忘記親自吃吃大廚製的新鮮美味咖哩 順便體驗一下明治時期浪漫！

店鋪資訊

北海道函館市末広町末広町44-5

市電「十字街」站下車，徒步5分鐘

11：00～20：30(最後點餐時間)

1~2月每週一公休

https://gotoken1879.jp/

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