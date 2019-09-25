分店主題皆不同！全世界只有函館吃的到的美味小丑漢堡 LUCKY PIERROT

【撰文:Ting/ 窩日本】

一想到北海道，腦海中浮出牛奶、螃蟹、生魚片、成吉思汗、道產蔬菜等等的美食。如果來到函館旅行腦海中還要再追加一家必吃美味「LUCKY PIERROT 小丑漢堡」，不喜歡跟風的朋友誠心建議一起追這家小丑漢堡，畢竟是全日本只有函館才有的在地美味(笑

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雖然出了函館就吃不到，但是函館有17家分店任你選擇。因為老闆的堅持所以即使是同樣的小丑漢堡，每家分店卻是完全不一樣的主題，讓你每到一家分店雖然吃同樣的漢堡卻有完全不同的感受。

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因為離住宿地點很近所以我去的位於灣區金森紅磚倉庫的小丑漢堡本店。

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創辦人以最愛的馬戲團角色「小丑」為店名，希望這家店能像小丑一樣帶給大家歡樂。

從店家五顏六色繽紛的外觀就足以看出老闆的用心。

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而本店的風格則是「森林中的旋轉木馬」，店內的風格也是走讓人眼花撩亂的華麗風格。除了旋轉木馬外連椅子都是浪漫的吊椅。

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不過在坐在晃來晃去的吊椅上吃漢堡，對我這種吃相很糟平衡感不佳的人來說挑戰太大，幸好也有一般座位區(笑

不得不再重申一次，真的是一家很華麗的店啊(讚嘆

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店內也陳列出許多小丑系列商品，從飲料、糖果、餅乾到馬克杯都有，包裝上也不馬虎，走的也是華麗的小丑風格。

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菜單也是令人眼花撩亂(笑， 建議先在網路上或店外決定要想吃的漢堡，不然在點餐櫃檯面對這五顏六色繽紛至極的菜單，如果後面又是一串人潮壓力真的好大(笑

小丑漢堡有點像只有台南、高雄吃的到的丹丹漢堡(如果有錯請大力糾正，除了漢堡外也有賣咖哩、丼飯、便當、蛋包飯、冰淇淋等，另外有些店家也會有隱藏版菜單！除了選擇多樣化外價錢也是佛心讓人露出微笑啊，不愧是帶來歡樂的小丑漢堡。

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我點的是人氣套餐チャイニーズチキンバーガー(糖醋雞漢堡)，付起司薯條跟烏龍茶。

美味小丑漢堡的堅持：現點現做、使用北海道產食材。

所以不像一般速食店現點現拿，需要等個15分鐘左右(剛好可以趁這個時間欣賞繽紛的店內 笑

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チャイニーズチキンバーガー，越是簡單越能吃出美味。漢堡內只有夾著萵苣、北海道產伊達雞跟美乃滋，但卻是讓人一口接一口的美味。因為現點現做所以吃到的是熱騰騰很多汁、柔軟的雞肉。

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如果愛薯條的人不要錯過這個薯條起司，首先北海道的馬鈴薯就好吃到沒話說，再搭配上萬惡的牽絲起司及肉醬，多層的口感完全不會膩，重點是薯條也是熱騰騰的啊！整口塞嘴巴會被燙傷的熱騰騰薯條，再一次感受小丑漢堡現點現做的堅持！

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吃得滿手油膩也沒關係，座位旁都備有擦手巾(貼心

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最後，每家店都有專屬的紀念章，印章控千萬不要錯過！另外小丑漢堡每個月都有不同的優惠，可以到官網查詢，優惠下來價格又更佛心！

店鋪資訊

函館市末広町23-18

市電「末広町」站下車，徒步5分鐘

10：00～0：30

http://luckypierrot.jp/

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