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放生全球60萬遊客 現代旅行業始祖Thomas Cook破產

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北海道鐵道小旅行　懷舊的花咲線之旅

2019-09-24 08:03欣傳媒

花咲線是指行駛於具北海道特色風景之中的北海道東邊、釧路至根室的普通列車。

Photo by Tomohiro Yano
Photo by Tomohiro Yano
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Chapter1　悠遊釧路

道東最大的都市，釧路。

它也是個觀光景點，幣前橋的黃昏特別美麗。

傍晚時出港的郵輪也別有一番旅遊趣味。

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面海的這個城鎮，不用說當然可以享用到當季的海鮮

不過其中有名的是用炭火燒烤品嚐的爐端燒。

在爐邊提供海鮮的方式是以釧路為發祥地，

從以前的爐端店開始，

就可以圍著火爐盡情享用以熟練手法烤得鮮嫩多汁的海鮮，

還有可以享受自己燒烤食材樂趣的「岸壁爐端」等，

在各種不同的店裡都提供了爐端燒。

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另外，以柴魚高湯為基底的「釧路拉麵」，

以及可以選擇喜歡的海鮮自己製作海鮮丼的「勝手丼

（意指想吃什麼自己添夾的丼飯）」也很受歡迎。

當地居酒屋也是個必看的地方。

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Chapter2　吃在厚岸

在令人懷念的氣氛下，從JR厚岸車站稍走幾步路，

就有一家當地也很有名的道之驛Conchiglie。

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要說厚岸有名的特產，一定是前濱出產的牡蠣。

在當地可以享受到以三種牡蠣做成的各式美味料理，

不過最近販售的專為外國人設計的特別菜單也很推薦。

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雖然可以生吃三種牡蠣比較味道，

但最近當地最流行的吃法，

卻是在牡蠣上淋上厚岸蒸餾所製作的稀有威士忌，

是非常奢侈豪華的享受呢！

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不過，據說菜單在這之外還可搭配

烤生蠔、生蠔調酒，以及燴飯、道產鹿肉排等等。

來到此處，請記得一定要品嘗這獨特的滋味。

Chapter3　玩在濱中

濱中町是繪製世界知名漫畫《魯邦三世》作者Monkey Punch的故鄉。

在街上就可以遇見許多「魯邦三世」的身影，

不過連在行駛的列車、計程車上都有，令人驚嘆。

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在這裡最具特色的是可以體驗各種不同活動，

漫步於大自然裡的觀光團，

以及沿海騎馬徒步等也都很有意思。

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Chapter4　日本極東-根室

根室是日本最東邊的城鎮，

在這裡可以看見日本最早的朝陽，

因此每到跨年時節，

許多人會來這裡看新年第一個日出。

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根室是一個可以全面體驗大自然、飲食、歷史的城鎮。

這裡的名產是花咲蟹，

雖然在螃蟹中算是格外粗糙多刺，

外表有點嚇人，

不過牠可是夏季祭典中很受喜愛的當令美食。

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此外，若夏天來此造訪，到歷史悠久神社中參加祭典，

更是可以見識金刀比羅神社的風情。

一穿過鳥居，就可看見眼前座落著沉著穩靜的本殿，

是一座氣氛莊嚴且非常能感受到能量的神社。

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還有展示使用於有名的夏季祭典神轎，

在祭典期間以外只能在神社裡見到，

也是來訪遊客必看之處。

此外，由神主或權禰宜（神職人員）等的手寫御朱印

更是造訪神社的絕佳紀念品。

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位於城鎮前端的納沙布岬角，可以取得免費發行的

「日本本土四極最東端出發．拜訪．抵達證書」，

證明您來到日本最東端，是件非常好的旅遊紀念。

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此外，根室豐富的自然景觀也很迷人，

對攝影愛好者而言，春國岱是一處自然觀察的聖地，

令人忍不住快門按個不停。

另外也能遇見各式各樣的野生動物，

在沼澤地帶也可以看見丹頂鶴。

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夜裡，可以享用海鮮的

居酒屋、爐端、壽司店等櫛比鱗次，

對旅人而言，

挑家店嘗試看看也是件令人愉快的事吧！

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在不同的型態的餐廳、居酒屋用餐，

更能認識當地的酒與當地的人，

來到根室，記得務必體驗看看！

更多花咲線觀光列車資訊（英、日）

https://www.hanasaki-line.com/en/

＃JR花咲線(根室本線)5:00-18:00每日發車6班，18:00以後班車僅行駛釧路-厚岸。

釧路-厚岸：約46分

厚岸-濱中：約34分

濱中-根室：約1小時5分

整理/欣旅遊 圖片/Tomohiro Yano

資訊發送：公益社團法人 北海道觀光振興機構 合作：㈱近畿日本觀光北海道 

本文經授權轉載自欣傳媒 欣旅遊BonVoyage，未經允許請勿轉載！

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