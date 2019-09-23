前進冬季山形，坐擁溫泉、賞雪、滑雪 享受北國別致風情

山形縣西臨日本海、三面環山，坐擁藏王溫泉、銀山溫泉等多座知名溫泉及歷史悠久的山寺等熱門景點。全縣盛產櫻桃，農業發 達，水果總產量更是高居日本之冠。

分享 facebook

★銀山溫泉

相傳500多年前此處因富含銀礦資源，故被 稱為銀山。位於山形縣尾花澤市，銀山川清冽的 泉水冒著熱氣不斷湧出，木造旅館成排並立，古 色古香的懷舊氛圍，宛如明信片上的風景。銀山 溫泉除了是電影《神隱少女》中油屋的取景發想 地，更是早期日本知名晨間劇《阿信》的故事舞 台。走在古樸的溫泉小鎮街道，徜徉於大自然懷 抱中，寧靜愜意之感油然而生。＼

分享 facebook

分享 facebook

【景點資訊】

地址：山形県尾花沢市銀山新畑





★蔵王の樹氷

搭乘空中纜車，緩緩登上山頂，宛如 雪中巨人的柱狀樹冰群映入眼簾，如此獨 特絕景只有在東北山形縣才能欣賞得到。 隨著冬季季風帶來的水氣遇山脈阻隔降雪 結冰，不斷累積形成壯觀的藏王樹冰群。 高海拔形成的粉雪雪質與樹冰雪怪共遊的 樂趣，讓這裡成為日本滑雪愛好者必訪的 夢幻勝地。

分享 facebook

分享 facebook

【景點資訊】

地址：山形県山形市蔵王温泉229-3

電話：+81-23-694-9518





★蔵王温泉スキー場

山下是藏王溫泉鄉，山上則有被譽為「冬季世界遺產」的壯觀藏王樹冰，穿梭 於被厚重水氣包覆後形成獨絕景的林間，是只有在藏王溫泉滑雪場才能體驗的趣味。橫跨多座山頭的大規模滑雪場建議多逗留幾天，其中傾斜38度的極陡坡「橫倉之壁」，在日本滑雪愛好者中被公認為超高難度的夢幻滑雪道。

分享 facebook

分享 facebook

【景點資訊】

地址：山形県山形市蔵王温泉

電話：+81-23-694-9328





★天童公園

日本將棋的故鄉山形縣「天 童市」，在舞鶴山頂設立了天童 公園，坐擁絕佳的地理位置，可 遠眺朝日連峰、最上川等壯麗風 景。園內植有約2000株的櫻花

樹，每年4月在櫻花圍繞的公園內 舉行「人間將棋」，以真人裝扮 的將棋為其特色，賞櫻之餘，也 能體驗獨特在地文化，吸引無數 海內外旅客慕名而來。

分享 facebook

分享 facebook

【景點資訊】

地址：山形県天童市大字天童字城山





★竹蔵蕎麦やま竹

改建自明治時代的和服店古老建築的蕎麥 麵專賣店，兼具傳統的外觀與摩登風格的室內，店內同時還播放著爵士樂，營造出復古又 新潮的的用餐空間。純手工的蕎麥麵，從蕎麥的磨製到麵條的保存都嚴格管控，並搭配地產 地消的食材，打造出絕品蕎麥麵，是當地超人 氣的名店。

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：山形県天童市久野本1-3-6

電話：+81-23-653-2116





★米澤牛DINING べこや

來到山形，當然不能錯過著 名的黑毛和牛「米澤牛」。山形 米澤市出產的精品和牛，肉質纖 細，油脂分佈平均，熔點較低， 能吃到優良的油花與香氣。位於米澤站旁的べこや，將古民宅移 建到車站旁，能在充滿歷史氛圍 的空間中品嚐燒肉、壽喜燒、涮 涮鍋、牛排等各種米澤牛吃法， 細嚐頂級和牛的美味。

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：山形県米沢市東3-2-34

電話：+81-238-24-2788





更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」