美麗的銀白世界！去日本東北看「藏王山」享受纜車下一整片樹冰森林

【作者:blackbie11】

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今天的行程是東北三大樹冰的最後一站「藏王山」。一早起看著天氣很好想起森吉山阿伯說的今天會是好天氣的。三姐妹從民宿散步到山形車站旁的巴士案內所準備買今年發行的藏王山套票。

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進了案內所就會看到貼有藏王樹冰的海報，售票櫃檯也只有一個所以不用擔心走錯。發車時間已經要到了外面的候車站牌也排了非常長的隊伍，三姐妹兵分兩路，買票跟排隊的妹妹跟尿尿的姐姐。

往藏王山的巴士就在案內所外的一號站牌，大家都拿個滑雪工具要去藏王山，兩位司機員和一位案內所的小姐都在幫忙大家上車。因為人非常多其實很擔心我們上不到這班車！還好最後有排到我們，出發前往藏王山腳。

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三姐妹是買套票的關係，還是得換成實體票券才能坐纜車，換票的櫃檯跟售票櫃檯是同一個，把粉紅色的套票給櫃檯就可以了！一樣兵分兩路，換票的妹妹以及排隊的姐姐。

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雖然排隊要上纜車的人很多，不過因為纜車區間時間滿快的所以滿快就輪到我們了。發現這邊的觀光客真的非常多，左耳右耳聽到的都是中文，也有中國留學生，歐美國家來滑雪的也非常多，比起之前在森吉山的狀況這裡真的是觀光勝地啊！

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藏王山纜車一共有兩段，可以自由選擇要兩趟都搭乘還是搭到中間站，如果到達中間站樹冰高原後決定還要再往上的話這裡也有售票處可以買票而這也是一個休憩所，販賣機、洗手間都有！

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稍微休息參觀後我們就到室外去要往更上面去了，在這裏天氣非常的好，是真的藍天白雲！這裡的數目也已經變成針葉林的樣子了都是細細長長的樹木。我們很興奮得玩了好一會兒才到搭纜車的地方。

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中間站纜車上山一共約10分鐘左右，這裡已經可以看到非常漂亮的樹冰群了，所以一整路都用眼睛好好的看窗外的景色，真的美到只記得錄影忘了要拍照啊！抵達最高點後回頭看，剛剛搭乘的纜車整個結冰實在不敢想像待會出去有多冷！

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下了車真的有感受到強烈的寒意，看了看窗外沒有藍天沒有白雲真的好傷心啊果然山頂上的好天氣可遇不可求。

我們先到屋上展望台看了一下但什麼都看不見呀而且風非常的大，非常失望的我們下來了決定往外走，怎麼樣也要近看藏王的樹冰才甘願！

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一出室外就感受到無比寒冷的強風，有點難前進也看不清楚方向，不過人潮很多我們就順勢的跟著人家走，看到了細細的路牌決定先去看藏王地藏尊。

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資料顯示藏王地藏尊始於西元1775年，是為祈禱登山客的安全而建立的。傳說地藏尊完成之後整個藏王連峰的山難事件大大減少了。後來我回頭找了地藏尊沒有被雪蓋住的原貌照片，真的覺得大自然超級強大！三姐妹和地藏尊的合照僅此一張，風雪過大沒辦法好好的拍（笑）。

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因為天氣差其實能見度沒有很高，雖然有點失望但還是決定往樹冰群去看看。風雪很大，手要從口袋拿出來拍攝真的沒辦法過一分鐘，實在是太凍了！後來，感覺到天氣開始有轉變的樣子。

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真的是霎那間的藍天和陽光，山上的好天氣真的可遇不可求。霎那到根本沒辦法拍到（笑）。

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跟天氣抗戰失敗決定早點下山往下一個行程去。

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從山頂下來中間站的這段纜車路程，是我們看過覺得最美最美的樹冰，大自然的變換也是！很神奇也很美麗，三姐妹非常滿足！...

原文出處：制霸日本"東北三大樹冰"！第三站～藏王山/藏王溫泉街超好吃烏龍麵壽喜燒鍋/超級流口水日本三大和牛之軟嫩嫩米澤牛｜2018冬 · 東北 7th Day｜遊記

延伸閱讀：必吃的一蘭拉麵/淺草雷門寺/搭乘香草航空回台灣｜2018冬 · 東北 10th Day｜遊記時間根本不夠的半天東京血拼日｜2018冬 · 東北 9th Day｜遊記

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