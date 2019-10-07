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制霸日本的"東北三大樹冰"遊記 霧茫茫的雪白一片

2019-10-07 22:03背包客棧

【作者:blackbie11】

圖／背包客棧
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先獻上一張雪白茫茫的八甲田山~

第三天我們安排了坐巴士去八甲田山看傳說中的樹冰本人​

只知道在青森車站的11號站牌上車但不知道怎麼買票的妹妹，一路從旅館走像飛一樣的向前衝刺根本不想理會後頭悠哉的兩位姊姊。

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直接飛奔到車站旁邊的バス案内所，JR櫃台的阿姨人很好還先提醒我有沒有帶JRPass可以免費坐，因為有些Pass是可以免費坐JR的公車的，可惜我們買的是沒有涵蓋JR巴士的​​

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總而言之阿姨告訴我到櫃台正前方的自動販售機買車票就可以囉​​

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售票機上還貼了告示冬季期間公車只開到酸湯溫泉而已沒有開到十和田湖，還請大家多多注意啦！​​

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來來來車票長這樣～

青森車站到八甲田纜車站前站約1個小時；車資1100日圓

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就在バス案内所旁邊的11號站牌排隊上車。

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上車後是自己找位置坐的，然後妹妹自己一個人坐​​

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來張路程照，公車一路往上開。

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搖晃約1個小時後我們就在八甲田山纜車站前下車了，大夥們也幾乎都在這裡下車（都要去滑雪的啊）​​

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建築物周圍都是積雪，真的有感受到冷～​​

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進來就看到一堆滑雪的設備，真心覺得大家超猛​​

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進門的左邊是售票櫃檯，櫃台旁邊也有設置票券自動販售機器可以使用。

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纜車往復票價是1850日圓。

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櫃檯旁的一個小商店。

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各位客官們看看呀，這些朋友們都是要上去滑雪的，排隊人潮中真的只有我們三姐妹穿得如此不和諧​​

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我們三位是最突兀的（唯一沒穿滑雪裝備在排隊的人兒）​​

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纜車下來了！我們幸運的是第二批的前頭一上車就往好位置去只為了拍攝搞笑的花絮（？）​​

你們看看纜車上覆蓋已經結冰的雪我看了都冷了​​

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越往上就越壯觀！不過因為沒有陽光所以整個雪白白灰灰的啊。

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介紹一下這位穿著黃色外衣的外國帥哥，他坐在大姐姐的旁邊，就是他告訴我們掛在桿子上的那塊壓克力板子要幹嘛的朋友啊啊啊啊啊～

而且他跟我們說中文！台灣腔的中文！真的是心地善良又說得好聽（心花開），希望他是覺得這三位女孩怎麼如此可愛不知道這塊是幹嘛的然後一直在說起霧了看不到了怎麼辦​​

非常感謝他跟我們解答解救了我們。（影片名稱取為「來自平時不下雪的台灣的三姊妹」吧！）

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壓克力板本人在此​​

壓克力板的作用就是要拿來刮纜車窗戶玻璃上的霜！越往上氣溫越低玻璃上容易形成霜，慢慢的會越來越厚所以要看得清楚得一直霸他刮掉！

文下（下山時）有工作人員努力刮霜的影片請笑納。

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下了車我只感受到一股寒風我瞬間雞皮疙瘩，看看建築物上的雪都已經結在那了​​

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電暖爐一共有兩個，這種時候電暖爐根本就是大家的救星​​

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旁邊有一個紀念品販售區。

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牆上都還有著八甲田山的資料。

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重點來了！山上後的狀況是這樣而且是越來越糟糕​​不過我們還是有試著走出去，來來回回三次了吧！

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後面上來的老爺爺老奶奶們，有跟我們一樣穿著的人了​​

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在踏出去之前是有一個可以自由換鞋的一個小區域的，看有的日本人他們都是穿普通鞋子上來換雪靴出去的。

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好，當時的外頭就是長這個樣子！大風大雪能見度超級低之三姐妹超崩潰啊啊啊啊～樹冰第一站山頂就慘敗！

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能夠這樣站在看板旁邊照一張已經覺得萬幸，真的好想睜開眼睛好好看四周的樹冰！但在外頭大風吹得根本連站都站不穩隨時會被吹走一樣，而且真的是一片雪白霧茫茫的其實滿可怕的嗚嗚​​照片就真的這樣灰灰的好像沙塵暴吹過​​...

原文出處：制霸日本&quot;東北三大樹冰&quot;！第一站～八甲田山之山頂大風大雪什麼都沒看見/晚上到有名的帆立小屋體驗超有趣釣扇貝｜2018冬 · 東北 3rd Day｜遊記

延伸閱讀：必吃的一蘭拉麵/淺草雷門寺/搭乘香草航空回台灣｜2018冬 · 東北 10th Day｜遊記時間根本不夠的半天東京血拼日｜2018冬 · 東北 9th Day｜遊記

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