衝一波北海道！「札幌、旭川」不容錯過的景點大公開

Tina@ReadyGo

首圖：旭嶽官網

北海道一年四季都有不同的景色，春夏秋冬都很值得造訪，欣賞都市和自然的完美融合。今天就介紹札幌和旭川兩個北海道大城中，絕對不可錯過的超美景點。除了可以打卡拍美照、親近大自然，還能看到療癒系動物，並享受泡溫泉的樂趣，讓你有個最充實的日本假期。看完絕對心癢癢，趕快訂機票，衝一波北海道啦！

#札幌

札幌市位於日本北海道道央地區，是北海道的首府。這裡有新鮮海鮮和成吉思汗烤肉美食，還有藻岩山的無敵夜景，和每年冬天盛大的札幌冰雪節。無論是盛夏避暑，還是冬天賞雪都很適合來札幌遊玩。

圖/札幌觀光官網 藻岩山夜景 分享 facebook

二条市場

二條市場有札幌人的廚房之稱，有販售新鮮魚貨、乾貨和蔬菜，也有可以用餐的食堂，市場中隨處可見海膽、貝類等海產，帝王蟹、花咲蟹、毛蟹這三種北海道名蟹，來這邊也全都吃得到，絕對能讓你大飽口福。

圖/二条市場官網 分享 facebook

圖/IG@ofune8 分享 facebook

| 營業時間：7:00-18:00

| 景點位置：札幌市中央區南3條東1～東2丁目，地鐵東西線「巴士中心前」站下車，步行3分鐘

莫埃來沼公園

莫埃來沼公園位於札幌市東北部，春天可以在這裡欣賞盛開的櫻花，夏天則可以到公園內的海灘玩水，落羽松會在秋天變成燦爛的金色，而冬天可以在公園裡的山丘盡情滑雪。一年四季情趣各異，給你無窮的樂趣和魅力。還能登上小山丘俯瞰美景，並到玻璃金字塔拍美照，保證讓你玩得超充實。

圖/IG@cath_su_ 分享 facebook 圖/IG@irisakimura 分享 facebook

圖/IG@little101010 分享 facebook

| 景點位置：從地下鐵東豐線「環狀通東站」搭乘中央巴士【東69】開往「愛之里教育大站」方向，在「莫埃來沼公園東口」下車

白色戀人公園觀光工廠

白色戀人工廠的中庭景觀讓人感覺就像是到了歐洲，除了有充滿童話感的小矮人聚落與造景之外，還能搭乘白色戀人小火車遊園，或者報名參加餅乾製作DIY體驗，很適合親朋好友帶著小孩一起來。

圖/白色戀人公園觀光工廠 分享 facebook 圖/白色戀人公園觀光工廠 分享 facebook 圖/白色戀人公園觀光工廠 分享 facebook

| 營業時間：9:00-19:00

| 景點位置：北海道札幌市西區宮之澤2-2-11-36，地鐵宮之澤站步行7分鐘

#札幌近郊

神仙沼

神仙沼是位於旭川的高地濕原，夏季湖畔有盛開的禪庭花，秋季則可以在這裡欣賞紅葉，微微的霧氣和倒影在湖面的山巒，使這裡就像神仙居住的仙境一樣。神仙沼因為其的神秘和美麗，而吸引了大量觀光客前往，區內建有展望台和木棧道。天氣晴朗時，從展望台有機會能眺望到積丹半島和日本海的景緻。

圖/IG@mipho18 分享 facebook 圖/IG@mipho18 分享 facebook 圖/IG@mipho18 分享 facebook

| 營業時間：6-10月

| 景點位置：日本北海道岩內郡共和町，從札幌搭乘JR北海道函館本線到俱知安車站下車，再乘坐計程車約40分鐘。

支笏湖

支笏湖是距離札幌最近的國立公園，湖水非常清澈透明，在湖中可以看到湖泊形成時火山熔岩急速冷卻凝固的柱狀節理地形。湖的周邊被群山環繞，除了可以散步賞鳥、划獨木舟外，還能在旁邊的溫泉旅館邊欣賞湖景邊泡湯，並品嘗用紅鱒魚等當地食材烹製的美味佳餚。

圖/支笏湖官網 分享 facebook 圖/IG@hidesu38 分享 facebook 圖/IG@mimya_mart 分享 facebook

| 景點位置：從新千歲機場或JR千歲線「千歲」站乘坐中央巴士到「支笏湖」站下車，步行3分鐘

#旭川

旭川市是北海道僅次於札幌的第二大城，以旭山動物園和旭川拉麵聞名日本國內外。來這裡能同時享受到自然和都市的美，不管是遊玩還是購物都能夠很盡興，另外，旭川的海鮮、牛・豬・羊等肉類以及優質水源培育的穀物，都新鮮又好吃，也難怪旭川能成為日本頂級的美食之城，來旭川千萬不要忘記品嚐各種山珍海味。

旭川動物園

來到旭川必去的景點就是旭山動物園，除了可以看到北極熊餵食秀之外，還能近距離看可愛的海豹游泳，冬天還有萌死人的企鵝遊行表演，可以看到企鵝搖搖晃晃在雪地上走路的療癒模樣。

圖/IG@caseygotravel、凱西女孩去旅行 分享 facebook

圖/IG@2butanko 分享 facebook

圖/IG@tonyfortune1983 分享 facebook

| 景點位置：旭川市東旭川町倉沼，從札幌站搭乘特急列車到旭川站

旭嶽

旭嶽是北海道的最高峰，海拔高度高達2,291公尺。每年6-10月開放入山，7月下旬可以看到盛開的高山植物，各種斑斕的色彩成為翠綠山谷中美麗的點綴。從東川町的旭岳溫泉到姿見池（標高1,600米）設有旭岳纜車，節省登山客不少力氣。12月到5月則能到旭嶽滑雪場去盡情地滑雪。旭嶽附近也有溫泉旅社，讓你登完山後可以泡個溫泉一解疲勞。

圖/旭嶽官網 分享 facebook 圖/旭嶽官網 分享 facebook 圖/旭嶽官網 分享 facebook

| 景點位置：北海道上川郡動川町旭岳溫泉，從旭川車站搭乘Ide湯號到旭岳溫泉

延伸閱讀>>【 日本懶人包 】比滑雪更酷的北海道玩法！北海道冬天旅遊行程推薦

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」