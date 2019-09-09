親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

馬英九遭韓粉噓下台 柯文哲：有點目瞪口呆

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

衝一波北海道！「札幌、旭川」不容錯過的景點大公開

2019-09-09 09:00ReadyGo出發前

Tina@ReadyGo

首圖：旭嶽官網

北海道一年四季都有不同的景色，春夏秋冬都很值得造訪，欣賞都市和自然的完美融合。今天就介紹札幌和旭川兩個北海道大城中，絕對不可錯過的超美景點。除了可以打卡拍美照、親近大自然，還能看到療癒系動物，並享受泡溫泉的樂趣，讓你有個最充實的日本假期。看完絕對心癢癢，趕快訂機票，衝一波北海道啦！

#札幌

札幌市位於日本北海道道央地區，是北海道的首府。這裡有新鮮海鮮和成吉思汗烤肉美食，還有藻岩山的無敵夜景，和每年冬天盛大的札幌冰雪節。無論是盛夏避暑，還是冬天賞雪都很適合來札幌遊玩。

圖/札幌觀光官網 藻岩山夜景
圖/札幌觀光官網 藻岩山夜景
分享

二条市場

二條市場有札幌人的廚房之稱，有販售新鮮魚貨、乾貨和蔬菜，也有可以用餐的食堂，市場中隨處可見海膽、貝類等海產，帝王蟹、花咲蟹、毛蟹這三種北海道名蟹，來這邊也全都吃得到，絕對能讓你大飽口福。

圖/二条市場官網
圖/二条市場官網
分享

圖/IG@ofune8
圖/IG@ofune8
分享

| 營業時間：7:00-18:00

| 景點位置：札幌市中央區南3條東1～東2丁目，地鐵東西線「巴士中心前」站下車，步行3分鐘

莫埃來沼公園

莫埃來沼公園位於札幌市東北部，春天可以在這裡欣賞盛開的櫻花，夏天則可以到公園內的海灘玩水，落羽松會在秋天變成燦爛的金色，而冬天可以在公園裡的山丘盡情滑雪。一年四季情趣各異，給你無窮的樂趣和魅力。還能登上小山丘俯瞰美景，並到玻璃金字塔拍美照，保證讓你玩得超充實。

圖/IG@cath_su_
圖/IG@cath_su_
分享
圖/IG@irisakimura
圖/IG@irisakimura
分享

圖/IG@little101010
圖/IG@little101010
分享

| 景點位置：從地下鐵東豐線「環狀通東站」搭乘中央巴士【東69】開往「愛之里教育大站」方向，在「莫埃來沼公園東口」下車

白色戀人公園觀光工廠

白色戀人工廠的中庭景觀讓人感覺就像是到了歐洲，除了有充滿童話感的小矮人聚落與造景之外，還能搭乘白色戀人小火車遊園，或者報名參加餅乾製作DIY體驗，很適合親朋好友帶著小孩一起來。

圖/白色戀人公園觀光工廠
圖/白色戀人公園觀光工廠
分享
圖/白色戀人公園觀光工廠
圖/白色戀人公園觀光工廠
分享
圖/白色戀人公園觀光工廠
圖/白色戀人公園觀光工廠
分享

| 營業時間：9:00-19:00

| 景點位置：北海道札幌市西區宮之澤2-2-11-36，地鐵宮之澤站步行7分鐘

#札幌近郊

神仙沼

神仙沼是位於旭川的高地濕原，夏季湖畔有盛開的禪庭花，秋季則可以在這裡欣賞紅葉，微微的霧氣和倒影在湖面的山巒，使這裡就像神仙居住的仙境一樣。神仙沼因為其的神秘和美麗，而吸引了大量觀光客前往，區內建有展望台和木棧道。天氣晴朗時，從展望台有機會能眺望到積丹半島和日本海的景緻。

圖/IG@mipho18
圖/IG@mipho18
分享
圖/IG@mipho18
圖/IG@mipho18
分享
圖/IG@mipho18
圖/IG@mipho18
分享

| 營業時間：6-10月

| 景點位置：日本北海道岩內郡共和町，從札幌搭乘JR北海道函館本線到俱知安車站下車，再乘坐計程車約40分鐘。

支笏湖

支笏湖是距離札幌最近的國立公園，湖水非常清澈透明，在湖中可以看到湖泊形成時火山熔岩急速冷卻凝固的柱狀節理地形。湖的周邊被群山環繞，除了可以散步賞鳥、划獨木舟外，還能在旁邊的溫泉旅館邊欣賞湖景邊泡湯，並品嘗用紅鱒魚等當地食材烹製的美味佳餚。

圖/支笏湖官網
圖/支笏湖官網
分享
圖/IG@hidesu38
圖/IG@hidesu38
分享
圖/IG@mimya_mart
圖/IG@mimya_mart
分享

| 景點位置：從新千歲機場或JR千歲線「千歲」站乘坐中央巴士到「支笏湖」站下車，步行3分鐘

#旭川

旭川市是北海道僅次於札幌的第二大城，以旭山動物園和旭川拉麵聞名日本國內外。來這裡能同時享受到自然和都市的美，不管是遊玩還是購物都能夠很盡興，另外，旭川的海鮮、牛・豬・羊等肉類以及優質水源培育的穀物，都新鮮又好吃，也難怪旭川能成為日本頂級的美食之城，來旭川千萬不要忘記品嚐各種山珍海味。

旭川動物園

來到旭川必去的景點就是旭山動物園，除了可以看到北極熊餵食秀之外，還能近距離看可愛的海豹游泳，冬天還有萌死人的企鵝遊行表演，可以看到企鵝搖搖晃晃在雪地上走路的療癒模樣。

圖/IG@caseygotravel、凱西女孩去旅行
圖/IG@caseygotravel、凱西女孩去旅行
分享

圖/IG@2butanko
圖/IG@2butanko
分享

圖/IG@tonyfortune1983
圖/IG@tonyfortune1983
分享

| 景點位置：旭川市東旭川町倉沼，從札幌站搭乘特急列車到旭川站

旭嶽

旭嶽是北海道的最高峰，海拔高度高達2,291公尺。每年6-10月開放入山，7月下旬可以看到盛開的高山植物，各種斑斕的色彩成為翠綠山谷中美麗的點綴。從東川町的旭岳溫泉到姿見池（標高1,600米）設有旭岳纜車，節省登山客不少力氣。12月到5月則能到旭嶽滑雪場去盡情地滑雪。旭嶽附近也有溫泉旅社，讓你登完山後可以泡個溫泉一解疲勞。

圖/旭嶽官網
圖/旭嶽官網
分享
圖/旭嶽官網
圖/旭嶽官網
分享
圖/旭嶽官網
圖/旭嶽官網
分享

| 景點位置：北海道上川郡動川町旭岳溫泉，從旭川車站搭乘Ide湯號到旭岳溫泉

延伸閱讀>>【 日本懶人包 】比滑雪更酷的北海道玩法！北海道冬天旅遊行程推薦

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

札幌北海道公園

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團

相關新聞

北緯45度跳島旅行！走訪北海道「花之浮島」

2019-09-06 09:00

【宮城仙台】日本IG網美都去哪？仙台の美拍推薦景點

2019-08-31 13:26

北海道自架必讀！新手租車全攻略

2019-08-31 10:00

日本東北秋保「天守閣自然公園」一日遊！午飯、泡湯、賞園景2000日元

2019-08-21 21:00

【日本東北３大祭典】青森睡魔祭來囉！行程、景點、美食一次完整推薦

2019-08-11 10:00

洞爺湖行程大公開！交通方式、必去景點懶人包不藏私

2019-08-05 09:00

日本「青森縣懶人包」旅遊景點交通玩樂樣樣有

2019-08-03 11:09

攻略／2019年北海道3大夏日音樂祭日期＆地點！熱血樂迷準備衝一波

2019-08-01 08:58

日本南東北夏季體驗！ 湖上盪舟、山林漫步 享受水陸大冒險

2019-07-30 08:02

紫色地毯鋪滿大地！富良野「5大薰衣草花海」　到10月都還看得到

2019-07-24 23:32

最美的「留萌」濱海單車行！ 北海道燒賣二島 美食美景海味滿滿

2019-07-23 21:03

星野控魂縈夢繫！ 北海道 Tomamu療癒身心靈 置身夢境

2019-07-13 16:27

直飛青森！奧入瀨溪流+青森屋 兩個星野一趟摘集

2019-06-15 11:01

一場城市巡禮！　旭川OMO7 融入地方風情

2019-06-14 13:10

讓我們一起前進東北！日本特搜宮城景點、美食大公開

2019-06-06 16:49

有女將的溫泉旅館不稀奇　這裡竟有小鮮肉「若旦那」們在門口迎接你

2019-05-07 09:00

「北海道」必訪景點推薦！四季迷人風情　熱門景點一個也不漏！

2019-03-24 09:00

藏王樹冰全攻略／溫泉、滑雪場值得一訪&交通、行程報你知！

2019-03-14 15:39

抓住冬天尾巴！青森雪地健行+秋田溫泉鄉美景 走進日本東北厚雪秘境

2019-03-06 11:22

台灣客加持 一條鐵道讓福島觀光由黑翻紅

2019-03-03 06:01

白雪中的茅葺屋聚落「福島大內宿」彷彿走入靜止的懷舊江戶時代

2019-02-26 23:00

小樽必去景點6選！ 在地人帶你探索北海道小樽運河的小樽魅力

2019-02-22 12:04

3.2公尺「睡魔」超狂！星野「睡魔之間」主題房　連浴室都畫滿滿

2019-04-16 19:10

鮭魚牛乳曙光都「日本No.1」 北海道道東還能「見證地球是圓的」

2019-03-21 10:11

秋田「乳頭溫泉秘湯」傳統男女混浴溫泉美食　滑雪後的療癒行程

2019-03-01 21:00

北海道惠庭、千歲、支笏湖一次玩！往來機場超輕鬆10玩法

2019-02-23 11:02

北海道五星級溫泉美食之一泊二食 平成館潮騷亭別館花月

2019-02-19 15:00

仙台行程攻略！三天兩夜12個私房景點&道地美食全公開(下)

2019-02-16 09:01

仙台行程攻略！三天兩夜12個私房景點&道地美食全公開(上)

2019-02-15 09:00

直達藏王狐狸村！Uber進駐東北 玩秘境不用擠巴士

2019-02-13 13:45

日本北東北5大必體驗　自拍、大胃王挑戰等著你

2019-02-12 15:32

體驗雪國當地生活 冬天的浪漫只有去過的人才懂！

2019-02-11 16:30

神隱少女絕美場景重現！白雪紛飛的浪漫「銀山溫泉」

2019-02-10 09:00

下飛機就玩雪去！「新千歲機場」札幌近郊的惠庭雪樂園＆溫泉

2019-02-08 21:00

「十和田市現代美術館」整個街道，都是我的美術館

2019-02-07 11:01

「北海肚臍祭」露出肚皮上的笑容 祈求健康順利

2019-02-06 11:01

日本東北的吉祥象徵卡哇伊小物 為新的一年加強好運福氣滿滿！

2019-01-28 09:00

看看北海道的冰雪世界 過過浪漫雪景的癮

2019-01-22 08:58

想去日本仙台留學？周六說明會抽機票

2019-01-16 19:27
看更多

熱門文章

啤酒肚再見！日本麒麟推出「減肥啤酒」喝了會消肚子，簡直就是奇蹟神作

2019-09-06 00:45

樂桃香草航空聯合促銷 飛日本568元起

2019-09-02 11:30

成片碧綠「波波草」長胖中！ 450萬株日本超萌掃帚草 9月底花毯翻轉艷紅

2019-09-04 16:40

300萬株花海染紅河堤！日本５大「彼岸花田」9月就看得到

2019-09-03 10:38

日本也有威尼斯水都？走膩了山之京都 改訪「海之京都」吧！

2019-09-05 08:03

日本中部4縣2市走透透！ 日本中部自助旅行懶人包

2019-09-07 10:04

日本5大機場增加「旅客服務設施使用稅」 漲幅最高超過500元

2019-09-01 19:20

前進晴天國！「日本岡山一日遊」 吃喝玩樂懶人包

2019-09-05 09:02

遊日旅客注意！新幹線「大行李先預約才能上車」違者罰1000日圓

2019-08-31 11:40

是車也是船！ 從路上開進山中湖的河馬觀巴 富士山竟可以這樣玩

2019-09-02 11:02

拌飯、辣醬還有烤年糕！韓國「5大秋季美食慶典」好玩又好吃

2019-09-06 12:36

希臘般的美景！沖繩瀨長島攻略：交通、景點、行程大公開

2019-09-08 10:00

夏天來日本必吃！ 關於「日式刨冰」你不能不知道的兩三事

2019-09-03 12:12

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

新宿鬧區中也能享受天然露天溫泉！ 市中心的清幽溫泉旅館初登場

2019-09-03 08:58

新手必備！日本自駕遊全攻略 租車旅行不心慌

2019-09-01 12:32

北緯45度跳島旅行！走訪北海道「花之浮島」

2019-09-06 09:00

這輩子沒去過絕對會後悔！ 日本「上高地」交通行程懶人包

2019-08-25 11:58

「2020東京奧運」購票、比賽時間、場地全攻略

2019-08-29 09:01

美食熱潮來襲！盤點日本５家「特色布丁」搶攻饕客味蕾

2019-09-08 11:14

免踩油門直接往下衝！韓國首座「9.81重力賽車場」超刺激 時速可達60公里

2019-08-31 18:30

秋季限定！星巴克新品「青蘋果果凍星冰樂、烤蘋果粉紅星冰樂」讓人想秒衝日本

2019-08-30 15:50

衝一波北海道！「札幌、旭川」不容錯過的景點大公開

2019-09-09 09:00

澀谷從出發！體驗氣質又優雅的青山、表參道

2019-09-01 09:00

釜山這樣玩最輕鬆！ 2019釜山自由行景點、交通懶人包

2019-08-23 08:02

到韓國拜師習武！霸氣操刀、射箭都能現場學

2019-09-03 22:00

台灣人沒看過的吃法！日本長野用「整條香魚」的豪邁拉麵

2019-09-09 10:02

日本風靡「珍珠塞鼻孔」自拍！網友崩潰：拍完還要吃嗎？

2019-08-23 17:16

晴天之國「岡山」吃喝玩買全紀錄，今夏赴日旅遊好選擇！

2019-08-25 07:57

【日本懶人包】名古屋機場交通＆吃喝玩樂完整攻略 一篇搞定

2019-08-31 11:07

大阪環球影城10月1日起「調漲門票」！4人同行「少吃1碗一蘭拉麵」

2019-08-22 18:29

騎單車單日往返富士山　悠哉又省錢行程報你知

2019-08-28 09:01

【宮城仙台】日本IG網美都去哪？仙台の美拍推薦景點

2019-08-31 13:26

媽媽上網求助沖繩哪買腸病毒藥 網友大罵：危害整班機

2019-08-22 12:56

空拍機也能釣魚、踢足球！首爾空拍機大會9／7登場

2019-09-01 10:40

「愛知三年展」 情之時代在名古屋

2019-09-02 21:29

影／業者集資夜夜花火 北海道洞爺湖推觀光有一套

2019-09-02 10:25

北海道自架必讀！新手租車全攻略

2019-08-31 10:00

韓國賞楓搶先看！韓國楓葉景點５玩法推薦

2019-08-30 11:06

繽紛甜點！澀谷女孩最愛７大打卡餐廳，好吃又好拍喔！

2019-08-27 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top