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最後一天再見了！ SOGO新竹站前館熄燈民眾不捨

【宮城仙台】日本IG網美都去哪？仙台の美拍推薦景點

2019-08-31 13:26JAPANKURU日本酷樂

圖、文 / 東北女子

在人手一機的時代，誰都可以拍出屬於自己的インスタ映え（INSTA-BAE），在充滿綠葉的仙台尋找最迷人的角落吧～

而這次，要介紹日本東北最大城的仙台的「インスタ映え」，來一起看看仙台人都在哪裡拍下可愛的照片吧！

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仙台市天文台：超人氣主角的星球棒棒糖

仙台市天文台是一個體驗為主題的博物館，從展示區懸掛許多星球裝飾，說明簡單易懂。但仙台市天文台在instagram爆紅的原因不是在展示區，而是土產區賣的棒棒糖。

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景點資訊

交通：從仙台站63號巴士亭搭乘巴士「仙台西部Liner」僅一站可直達仙台市天文台，車程22分鐘，車資670円(不適用任何優惠票券)

營業時間：9:00－17:00

門票：600円（體驗套票1000円）

棒棒糖：216円（有蘇打/可樂等等口味）

休館日：每周三、每月第3個周二

實用小資訊：可以向服務人員要中文DM（但只有簡體字），館內也有免費WIFI可以用。

官網：http://www.sendai-astro.jp/

走進秋保溫泉的幻彩空間：仙台萬花筒美術館

秋保溫泉是仙台人氣溫泉觀光地，除了透過溫泉讓身心得到療癒，想拍照就來「仙台萬花筒美術館」。雖然展示區不能拍照，但2樓的拍照區有各種道具可以當拍照素材，想拍好拍滿的人記得多留點時間在這裡喔。

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景點資訊

交通：在仙台站搭前往秋保溫泉的巴士，在「松場」下車

仙台站出發時刻請見：https://akiusato.jp/kannai/pdf/jikoku_miyako1.pdf

營業時間：9:30-17:00

公休：1月2月的周四，其他期間無休

門票：900円

在仙台市區也能享受海灘：wildbeach仙台

原本只開千葉跟新宿的wildbeach，2018年在仙台開第三家店，躺在沙發椅享用美味餐點、陽光浴。在喧囂市區中的逼真沙灘顯得有點浮誇，但店裡整個空間完全把insta-bae的要素發揮淋漓盡致。

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景點資訊

營業時間：11:00～22:00

交通：從地下鐵八乙女站徒步16分鐘。

官網：https://wildbeach.jp/sendai/

水果專賣店─FruitSpeaks

從水果老舖起家的FruitSpeaks，現在在東北及關東地區有10間以上的店鋪，部分店鋪有附設咖啡廳，尤其以各季節的水果聖代最受歡迎。

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景點資訊

交通：從仙台地下鐵「富沢站」徒步17分

營業時間：9:00-21:00

價格：水果聖代1200円

官網：https://www.fruitspeaks.jp/

番外篇：仙台七夕祭典

每年的8月6日至8月8日三天是仙台的最大祭典──仙台七夕祭。絢麗的吊飾充滿在商店街整整三天，這些爭豔的七夕吊飾也是拍出insta-bae照片的絕佳機會，不妨趁七夕祭典時來一趟仙台insta-bae之旅吧！

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在人手一機的時代，誰都可以拍出屬於自己的インスタ映え（INSTA-BAE），在充滿綠葉的仙台尋找最迷人的角落吧～

【住在仙台的台灣人：東北女子】

喜歡伊坂幸太郎所以流浪到仙台，立志把東北最美的一面告訴大家 ♡

・臉書專頁：https://facebook.com/tohokugirl

・較常出沒在IG：http://www.instagram.com/tohoku_girl_official/

延伸閱讀：走進秋保溫泉的幻彩空間：仙台萬花筒美術館　

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溫泉七夕水果

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