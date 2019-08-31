北海道自架必讀！新手租車全攻略

到北海道自助旅遊通常都是利用JR鐵路和公車作為交通工具，但常受限於時間、地點的壓力，若時要前往較偏遠的景點或郊區時就比較不方便了～小編要告訴大家，其實在北海道租車自駕也是非常簡單的唷！

除了時間、交通可以自己掌控，夏天還可以邊開邊欣賞沿途美景、冬天帶了厚重衣物也不用怕拖拉行李造成的不便，絕對是大家悠閒享受北海道的風光的好選擇。快跟著小編一起看看，有哪些重點資訊是到北海道租車必須注意的吧！

✍北海道租車三大好處

北海道租車三大好處。 圖／FunTime 分享 facebook

① 省時、省錢

在北海道地區旅行，除了市區的巴士、交通較為方便，若要到較遠的郊區遊玩，都必須事先調查好時刻表和各項交通票券，若是採取租車自駕的方式，不僅能省去交通時間，大家還能平分租車的花費，是不是超划算呢！

② 行程、時間有彈性

因為北海道地非常廣，比起搭乘交通運輸，北海道租車更是方便許多，不但可以按照時間、需求訂定行程，還可以想去哪就去哪！

③ 安全又方便

在北海道租車，如遇到緊急狀況，可以按自己需求安排。

✍北海道租車一定要知道的事

北海道地圖。 圖／Wikimedia 分享 facebook

① 事先安排行程與路線

北海道非常大~在地圖上看起來距離很近，但實際的距離卻很遠，選擇幾個地區和景點，規劃順暢的行程，對於北海道租車自駕的朋友來說，可以更節省時間唷！

☞小建議：可以利用北海道駕駛導航網站查詢距離與時間

② 預留休息時間

因為北海道各個城市之間行駛距離都較長，因此在北海道租車時，於長途旅程中，記得預留時間休息一下，避免太過疲勞。

☞小建議：北海道設有100處以上的道路休息站可以善加利用

③ 日落時間要注意

在北海道租車自駕時，記得在太陽下山以前抵達目的的，因為北海道一到晚上，天色就會逐漸變暗，若是離市區越遠，路燈較少的情況下會非常容易迷路，千萬要注意！

☞小叮嚀：北海道冬天的日落時間較早，大約是下午四點左右

④ 高速公路要小心

到比較遠的地區需要經由高速公路，但在北海道租車時，大部分高速公路速限為70-80公里，開車時也要注意時速，才不會被照相喔！

⑤ 季節不同的注意事項

▶春天：四月底至五月初路面可能會結冰，記得添加雪鏈！

▶夏天：夏天較多颱風等天然災害火使得道路禁止通行，觀光勝地附近會較為混論及塞車。

▶秋天：注意下初雪的時間，路面會較滑！

▶冬天：要注意雪泥狀路面、硬雪路面及黑冰路面，還有大雪、暴風雪等天候狀況，一定要添加雪鍊才不會打滑。

☞冬天駕駛小叮嚀：冬天雪道開車，很有可能會遇到暴風雪看不清楚前方路況或車輪陷入雪裡的狀況，記得開車時嚴禁「急煞車」、「急加速」、「急轉彎」、，一定要「慢慢開」、「確保安全行車距離」、「注意前方交通情況」，新手者在北海道租車時，也可以指定預約配有ABS(防鎖死煞車系統)的車！

冬天開車小常識。 圖／FunTime 分享 facebook

✍租車必備資料

租車必備資料。 圖／FunTime 分享 facebook

✔護照

✔中華民國(台灣)駕照

✔日文翻譯本駕照(監理所申請，費用$100元)

☞小叮嚀：在日本租車是沒辦法使用國際駕照的唷！

✔信用卡(取車時會收取一筆押金，還車確認車子沒問題後便會解除)

☞小叮嚀：有些北海道租車公司不需要另付押金

✔取車憑證

✍如何在北海道租車

已經計畫好北海道行的朋友，可以先在台灣藉由租車網站事先規劃、預約唷！

Step1：進入租車網站▶新千歲機場取車 │ 函館機場取車 │ 旭川機場取車

☞報好康：通常都會有早定的優惠唷！

Step2：選擇租車時間及還車時間

Step3：選擇地區及營業所

Step4：選擇方案及車種

Step5：選擇額外加購配備或保險(衛星導航、兒童座椅、雪地輪胎等)

☞小叮嚀：在北海道租車所付的租金通常包含基本險，包含破撞險、竊盜險、第三責任險，如果怕發生意外可以加買安心保險，若車子爆胎、沒有等，能夠提供道路救援的服務，讓行車更有保障。

Step6：填寫個人資料(班機資料)

Step7：預約完成後可以列印憑證或記下預約號碼再到當地牽車

✍租車必注意事項

① 清楚合約

在北海道租車前要看清楚合約內容，熟讀相關規定，才不會發生糾紛，也可以事先調查看看是否提供會中文的服務人員，讓講解更為清楚！

② 檢查存證

拿到車後，記得先檢查車輛是否有損壞或短缺零件，可以先拍照存證

③了解設備及使用方法

在北海道租車時，要清楚知道車上的各項設備、按鈕等使用方法，也要記得詢問加油油種！

④索取車行聯絡資訊

記得索取車行的聯絡電話，若是有緊急狀況或意外發生時，可以立刻通知車行

⑤取車及還車

通常取車是油箱會是加滿的狀態，還車時也要加滿油再還車，不然可能會被多收油錢。

✍上路須知

上路須知。 圖／FunTime 分享 facebook

①日本交通規則

1. 靠左行駛：日本駕駛座在右邊，要靠左行駛，跟台灣相反！一開始會不習慣，開車時務必保持頭腦冷靜與清醒，並時時提醒自己靠左行駛。

2. 行人優先：大部分路口左轉時，行人通道同樣為綠燈，要慢駛或停車讓行人優先過路。

3. 右轉車需等待：以直行車及左轉車優先行駛，右轉車需等待逆行的直行車通過後再通行。

4. 法定速限為時速60公里

5. 禁止酒後駕車

6. 駕駛不可使用行動電話

7. 未滿6歲兒童必須配備兒童座椅

②高速公路怎麼上路

日本高速公路的進入跟台灣有點不同，不是直接開上去就可以的！

Step1： 確認高速公路的入口。IC（交流道）就是高速公速的入口，高速公路的路牌都會是綠色的，普通道路則是藍色。

Step2：開進「ETC」、「一般」入口處

☞小叮嚀：部分租車公司會提供借用ETC卡的服務，可向北海道租車公司詢問

Step3：記得目的地的出口名，循綠色路牌下高速公路

Step4： 下高速公路後，在收費處繳費。

③北海道常用交通標誌

各國交通號誌不同，前往北海道租車自駕時也要記得熟讀日本交通號誌所代表的意思！有些標誌看起來和台灣圖案相似，但意思卻不相同，千萬要看清楚，才能開的順暢～

③加油方式

✔日本連鎖加油站

日本連鎖加油站。 圖／FunTime 分享 facebook

都市周邊及交通量較多的地方可以很快找到加油站，但要提醒大家在遠離市區或周末休息時請盡早加油，勿讓殘油過少狀況出現！

✔燃油種類

燃油種類。 圖／FunTime 分享 facebook

日本燃油輕油(柴油)、Premium(98無鉛)、Regular(92無鉛)，大部分加的都是Regular，建議大家在北海道租車時，就要先確認好!另外，不懂怎麼算油量和價錢的話，可以選擇直接加滿，比較方便!

☞小叮嚀：日本部分加油站都是採自助加油唷！

✔加油步驟

Step1：先付費→找到加油箱旁的付費機，通常可付現金、也可刷卡。

Step2：選擇油種和油量→先依指示選擇油種後再決定油量，通常油量可選依公升計、或依價錢計，如果要加滿的話選「満」即可。

Step3：加油→記得要拿正確的油槍，油種都標示在油槍上且顏色也都不同，指定的油量注入後會自動停止。

Step4：確認油量→放回油槍至原來的位置，確認已加汽油量和金額。然後記得拿回收據和零錢。

☞小叮嚀：加油前記得先觸碰消靜電扭除去靜電，避免危險唷！

✍發生意外處理方式

違規停車被取締怎麼辦？

禁止停車示意圖。 圖／Flickr 分享 facebook

日本對違規停車的取締相當嚴格，一定要找「可停車的區域」停車。通常不能停車的地方都會有指示牌並標示出「駐車禁止」，因此違規停車被取締時，須繳納罰款10,000〜18,000日圓。如果真的不小心被開單了，請依照下面的步驟解決：

Step1：聯絡警察→通常會收到違規停車取締通知，請打上面的電話連絡。

Step2：前往警察局辦理手續，拿到違規繳費單後盡速到繳納罰款。

Step3：通知北海道租車公司→警察會從車子的牌照號碼查出汽車所有者，也就是說，警察會將交通違規的事實告知北海道租車公司。

Step4：確認辦理手續→還車前，一定要依循警察的指示辦完手續再還車。

發生交通事故怎麼辦？

依據日本法律規定，肇事者具有對受傷者救護和通報警察局的義務，若肇事逃逸，最高可處10年以下有期徒刑或100萬日圓以下的易科罰金，若不懂日語的人可以委託路人、店家等通報警察或撥打以下電話尋求協助。

☞小叮嚀：北海道呼叫中心0118578139

Step1： 立刻用手機拍下現場、車牌、損傷部位

Step2：若阻擋交通，請把車輛移到安全地點

Step3：立刻撥110報警(就算是輕微事故也要報警處理，才能保險理賠)

Step4：聯絡北海道租車公司報告事故狀況

Step5：留下對方姓名、電話與來處理的警察資訊

Step6：警察處理完後，請警察協助填寫事故受付書

撞到野生動物時該怎麼辦?

防止碰撞蝦夷鹿五大需知。 圖／FunTime 分享 facebook

在北海道租車自駕時，很可能會有狐狸、貍等野生動物突然跳入車道，在釧路根室地區還有蝦夷鹿，也曾發生過240多起以上的交通事故。因此開車時必須時時提高警覺，因為撞上野生動物時也屬於交通事故，會需要與警察連絡、申報！

☞小叮嚀：北海道的鹿4-6月會從山頂至山腳下，10-3月在山頂上行車要特別注意周圍，其中又以日落的16:00-22:00和4:00-6:00為事故多發時段。

在北海道租車自駕一樣需要注意習慣及交通方式的差異，但要注意的是，冬天是北海道的熱門旅遊季節，北海道租車更是方便～但道路的駕駛更需謹慎小心，為了避免引起不必要的糾紛 ，一定要事前做好功課，才能平安開心的出遊啦！

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