親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

北海道自架必讀！新手租車全攻略

2019-08-31 10:00FunTime旅遊比價

北海道自助旅遊通常都是利用JR鐵路和公車作為交通工具，但常受限於時間、地點的壓力，若時要前往較偏遠的景點或郊區時就比較不方便了～小編要告訴大家，其實在北海道租車自駕也是非常簡單的唷！

除了時間、交通可以自己掌控，夏天還可以邊開邊欣賞沿途美景、冬天帶了厚重衣物也不用怕拖拉行李造成的不便，絕對是大家悠閒享受北海道的風光的好選擇。快跟著小編一起看看，有哪些重點資訊是到北海道租車必須注意的吧！

✍北海道租車三大好處

北海道租車三大好處。 圖／FunTime
北海道租車三大好處。 圖／FunTime
分享

① 省時、省錢

在北海道地區旅行，除了市區的巴士、交通較為方便，若要到較遠的郊區遊玩，都必須事先調查好時刻表和各項交通票券，若是採取租車自駕的方式，不僅能省去交通時間，大家還能平分租車的花費，是不是超划算呢！

② 行程、時間有彈性

因為北海道地非常廣，比起搭乘交通運輸，北海道租車更是方便許多，不但可以按照時間、需求訂定行程，還可以想去哪就去哪！

③ 安全又方便

在北海道租車，如遇到緊急狀況，可以按自己需求安排。

✍北海道租車一定要知道的事

北海道地圖。 圖／Wikimedia
北海道地圖。 圖／Wikimedia
分享

① 事先安排行程與路線

北海道非常大~在地圖上看起來距離很近，但實際的距離卻很遠，選擇幾個地區和景點，規劃順暢的行程，對於北海道租車自駕的朋友來說，可以更節省時間唷！

☞小建議：可以利用北海道駕駛導航網站查詢距離與時間

② 預留休息時間

因為北海道各個城市之間行駛距離都較長，因此在北海道租車時，於長途旅程中，記得預留時間休息一下，避免太過疲勞。

☞小建議：北海道設有100處以上的道路休息站可以善加利用

③ 日落時間要注意

在北海道租車自駕時，記得在太陽下山以前抵達目的的，因為北海道一到晚上，天色就會逐漸變暗，若是離市區越遠，路燈較少的情況下會非常容易迷路，千萬要注意！

☞小叮嚀：北海道冬天的日落時間較早，大約是下午四點左右

④ 高速公路要小心

到比較遠的地區需要經由高速公路，但在北海道租車時，大部分高速公路速限為70-80公里，開車時也要注意時速，才不會被照相喔！

⑤ 季節不同的注意事項

▶春天：四月底至五月初路面可能會結冰，記得添加雪鏈！

▶夏天：夏天較多颱風等天然災害火使得道路禁止通行，觀光勝地附近會較為混論及塞車。

▶秋天：注意下初雪的時間，路面會較滑！

▶冬天：要注意雪泥狀路面、硬雪路面及黑冰路面，還有大雪、暴風雪等天候狀況，一定要添加雪鍊才不會打滑。

☞冬天駕駛小叮嚀：冬天雪道開車，很有可能會遇到暴風雪看不清楚前方路況或車輪陷入雪裡的狀況，記得開車時嚴禁「急煞車」、「急加速」、「急轉彎」、，一定要「慢慢開」、「確保安全行車距離」、「注意前方交通情況」，新手者在北海道租車時，也可以指定預約配有ABS(防鎖死煞車系統)的車！

冬天開車小常識。 圖／FunTime
冬天開車小常識。 圖／FunTime
分享

✍租車必備資料

租車必備資料。 圖／FunTime
租車必備資料。 圖／FunTime
分享

✔護照

✔中華民國(台灣)駕照

✔日文翻譯本駕照(監理所申請，費用$100元)

☞小叮嚀：在日本租車是沒辦法使用國際駕照的唷！

✔信用卡(取車時會收取一筆押金，還車確認車子沒問題後便會解除)

☞小叮嚀：有些北海道租車公司不需要另付押金

✔取車憑證

✍如何在北海道租車

已經計畫好北海道行的朋友，可以先在台灣藉由租車網站事先規劃、預約唷！

Step1：進入租車網站▶新千歲機場取車 │ 函館機場取車 │ 旭川機場取車

☞報好康：通常都會有早定的優惠唷！

Step2：選擇租車時間及還車時間

Step3：選擇地區及營業所

Step4：選擇方案及車種

Step5：選擇額外加購配備或保險(衛星導航、兒童座椅、雪地輪胎等)

☞小叮嚀：在北海道租車所付的租金通常包含基本險，包含破撞險、竊盜險、第三責任險，如果怕發生意外可以加買安心保險，若車子爆胎、沒有等，能夠提供道路救援的服務，讓行車更有保障。

Step6：填寫個人資料(班機資料)

Step7：預約完成後可以列印憑證或記下預約號碼再到當地牽車

✍租車必注意事項

① 清楚合約

在北海道租車前要看清楚合約內容，熟讀相關規定，才不會發生糾紛，也可以事先調查看看是否提供會中文的服務人員，讓講解更為清楚！

② 檢查存證

拿到車後，記得先檢查車輛是否有損壞或短缺零件，可以先拍照存證

③了解設備及使用方法

在北海道租車時，要清楚知道車上的各項設備、按鈕等使用方法，也要記得詢問加油油種！

④索取車行聯絡資訊

記得索取車行的聯絡電話，若是有緊急狀況或意外發生時，可以立刻通知車行

⑤取車及還車

通常取車是油箱會是加滿的狀態，還車時也要加滿油再還車，不然可能會被多收油錢。

✍上路須知

上路須知。 圖／FunTime
上路須知。 圖／FunTime
分享

①日本交通規則

1. 靠左行駛：日本駕駛座在右邊，要靠左行駛，跟台灣相反！一開始會不習慣，開車時務必保持頭腦冷靜與清醒，並時時提醒自己靠左行駛。

2. 行人優先：大部分路口左轉時，行人通道同樣為綠燈，要慢駛或停車讓行人優先過路。

3. 右轉車需等待：以直行車及左轉車優先行駛，右轉車需等待逆行的直行車通過後再通行。

4. 法定速限為時速60公里

5. 禁止酒後駕車

6. 駕駛不可使用行動電話

7. 未滿6歲兒童必須配備兒童座椅

②高速公路怎麼上路

日本高速公路的進入跟台灣有點不同，不是直接開上去就可以的！

Step1： 確認高速公路的入口。IC（交流道）就是高速公速的入口，高速公路的路牌都會是綠色的，普通道路則是藍色。

Step2：開進「ETC」、「一般」入口處

☞小叮嚀：部分租車公司會提供借用ETC卡的服務，可向北海道租車公司詢問

Step3：記得目的地的出口名，循綠色路牌下高速公路

Step4： 下高速公路後，在收費處繳費。

③北海道常用交通標誌

各國交通號誌不同，前往北海道租車自駕時也要記得熟讀日本交通號誌所代表的意思！有些標誌看起來和台灣圖案相似，但意思卻不相同，千萬要看清楚，才能開的順暢～

③加油方式

✔日本連鎖加油站

日本連鎖加油站。 圖／FunTime
日本連鎖加油站。 圖／FunTime
分享

都市周邊及交通量較多的地方可以很快找到加油站，但要提醒大家在遠離市區或周末休息時請盡早加油，勿讓殘油過少狀況出現！

✔燃油種類

燃油種類。 圖／FunTime
燃油種類。 圖／FunTime
分享

日本燃油輕油(柴油)、Premium(98無鉛)、Regular(92無鉛)，大部分加的都是Regular，建議大家在北海道租車時，就要先確認好!另外，不懂怎麼算油量和價錢的話，可以選擇直接加滿，比較方便!

☞小叮嚀：日本部分加油站都是採自助加油唷！

✔加油步驟

Step1：先付費→找到加油箱旁的付費機，通常可付現金、也可刷卡。

Step2：選擇油種和油量→先依指示選擇油種後再決定油量，通常油量可選依公升計、或依價錢計，如果要加滿的話選「満」即可。

Step3：加油→記得要拿正確的油槍，油種都標示在油槍上且顏色也都不同，指定的油量注入後會自動停止。

Step4：確認油量→放回油槍至原來的位置，確認已加汽油量和金額。然後記得拿回收據和零錢。

☞小叮嚀：加油前記得先觸碰消靜電扭除去靜電，避免危險唷！

✍發生意外處理方式

違規停車被取締怎麼辦？

禁止停車示意圖。 圖／Flickr
禁止停車示意圖。 圖／Flickr
分享

日本對違規停車的取締相當嚴格，一定要找「可停車的區域」停車。通常不能停車的地方都會有指示牌並標示出「駐車禁止」，因此違規停車被取締時，須繳納罰款10,000〜18,000日圓。如果真的不小心被開單了，請依照下面的步驟解決：

Step1：聯絡警察→通常會收到違規停車取締通知，請打上面的電話連絡。

Step2：前往警察局辦理手續，拿到違規繳費單後盡速到繳納罰款。

Step3：通知北海道租車公司→警察會從車子的牌照號碼查出汽車所有者，也就是說，警察會將交通違規的事實告知北海道租車公司。

Step4：確認辦理手續→還車前，一定要依循警察的指示辦完手續再還車。

發生交通事故怎麼辦？

依據日本法律規定，肇事者具有對受傷者救護和通報警察局的義務，若肇事逃逸，最高可處10年以下有期徒刑或100萬日圓以下的易科罰金，若不懂日語的人可以委託路人、店家等通報警察或撥打以下電話尋求協助。

☞小叮嚀：北海道呼叫中心0118578139

Step1： 立刻用手機拍下現場、車牌、損傷部位

Step2：若阻擋交通，請把車輛移到安全地點

Step3：立刻撥110報警(就算是輕微事故也要報警處理，才能保險理賠)

Step4：聯絡北海道租車公司報告事故狀況

Step5：留下對方姓名、電話與來處理的警察資訊

Step6：警察處理完後，請警察協助填寫事故受付書

撞到野生動物時該怎麼辦?

防止碰撞蝦夷鹿五大需知。 圖／FunTime
防止碰撞蝦夷鹿五大需知。 圖／FunTime
分享

在北海道租車自駕時，很可能會有狐狸、貍等野生動物突然跳入車道，在釧路根室地區還有蝦夷鹿，也曾發生過240多起以上的交通事故。因此開車時必須時時提高警覺，因為撞上野生動物時也屬於交通事故，會需要與警察連絡、申報！

☞小叮嚀：北海道的鹿4-6月會從山頂至山腳下，10-3月在山頂上行車要特別注意周圍，其中又以日落的16:00-22:00和4:00-6:00為事故多發時段。

在北海道租車自駕一樣需要注意習慣及交通方式的差異，但要注意的是，冬天是北海道的熱門旅遊季節，北海道租車更是方便～但道路的駕駛更需謹慎小心，為了避免引起不必要的糾紛 ，一定要事前做好功課，才能平安開心的出遊啦！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime八月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

北海道公路機場

FunTime旅遊比價

全國最大的旅遊比價網，提供機票、機加酒、飯店比價等貼心服務，還有超完整國外自助攻略，好吃、好玩懶人包都在這，看完馬上就能出發！
WEB：FunTime 旅遊比價網官網 ｜ FB：FunTime 旅遊比價粉絲團
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

日本東北秋保「天守閣自然公園」一日遊！午飯、泡湯、賞園景2000日元

2019-08-21 21:00

【日本東北３大祭典】青森睡魔祭來囉！行程、景點、美食一次完整推薦

2019-08-11 10:00

洞爺湖行程大公開！交通方式、必去景點懶人包不藏私

2019-08-05 09:00

日本「青森縣懶人包」旅遊景點交通玩樂樣樣有

2019-08-03 11:09

攻略／2019年北海道3大夏日音樂祭日期＆地點！熱血樂迷準備衝一波

2019-08-01 08:58

日本南東北夏季體驗！ 湖上盪舟、山林漫步 享受水陸大冒險

2019-07-30 08:02

紫色地毯鋪滿大地！富良野「5大薰衣草花海」　到10月都還看得到

2019-07-24 23:32

最美的「留萌」濱海單車行！ 北海道燒賣二島 美食美景海味滿滿

2019-07-23 21:03

星野控魂縈夢繫！ 北海道 Tomamu療癒身心靈 置身夢境

2019-07-13 16:27

直飛青森！奧入瀨溪流+青森屋 兩個星野一趟摘集

2019-06-15 11:01

一場城市巡禮！　旭川OMO7 融入地方風情

2019-06-14 13:10

讓我們一起前進東北！日本特搜宮城景點、美食大公開

2019-06-06 16:49

有女將的溫泉旅館不稀奇　這裡竟有小鮮肉「若旦那」們在門口迎接你

2019-05-07 09:00

「北海道」必訪景點推薦！四季迷人風情　熱門景點一個也不漏！

2019-03-24 09:00

藏王樹冰全攻略／溫泉、滑雪場值得一訪&交通、行程報你知！

2019-03-14 15:39

抓住冬天尾巴！青森雪地健行+秋田溫泉鄉美景 走進日本東北厚雪秘境

2019-03-06 11:22

台灣客加持 一條鐵道讓福島觀光由黑翻紅

2019-03-03 06:01

白雪中的茅葺屋聚落「福島大內宿」彷彿走入靜止的懷舊江戶時代

2019-02-26 23:00

小樽必去景點6選！ 在地人帶你探索北海道小樽運河的小樽魅力

2019-02-22 12:04

3.2公尺「睡魔」超狂！星野「睡魔之間」主題房　連浴室都畫滿滿

2019-04-16 19:10

鮭魚牛乳曙光都「日本No.1」 北海道道東還能「見證地球是圓的」

2019-03-21 10:11

秋田「乳頭溫泉秘湯」傳統男女混浴溫泉美食　滑雪後的療癒行程

2019-03-01 21:00

北海道惠庭、千歲、支笏湖一次玩！往來機場超輕鬆10玩法

2019-02-23 11:02

北海道五星級溫泉美食之一泊二食 平成館潮騷亭別館花月

2019-02-19 15:00

仙台行程攻略！三天兩夜12個私房景點&道地美食全公開(下)

2019-02-16 09:01

仙台行程攻略！三天兩夜12個私房景點&道地美食全公開(上)

2019-02-15 09:00

直達藏王狐狸村！Uber進駐東北 玩秘境不用擠巴士

2019-02-13 13:45

日本北東北5大必體驗　自拍、大胃王挑戰等著你

2019-02-12 15:32

體驗雪國當地生活 冬天的浪漫只有去過的人才懂！

2019-02-11 16:30

神隱少女絕美場景重現！白雪紛飛的浪漫「銀山溫泉」

2019-02-10 09:00

下飛機就玩雪去！「新千歲機場」札幌近郊的惠庭雪樂園＆溫泉

2019-02-08 21:00

「十和田市現代美術館」整個街道，都是我的美術館

2019-02-07 11:01

「北海肚臍祭」露出肚皮上的笑容 祈求健康順利

2019-02-06 11:01

日本東北的吉祥象徵卡哇伊小物 為新的一年加強好運福氣滿滿！

2019-01-28 09:00

看看北海道的冰雪世界 過過浪漫雪景的癮

2019-01-22 08:58

想去日本仙台留學？周六說明會抽機票

2019-01-16 19:27

北海道冬日必去的最美景點 像彈珠汽水般的藍色神秘池塘！

2019-01-15 08:05

北海道最美滑雪地 零下30℃「夜光雪世界」

2019-01-14 22:01

櫻花妹妹我來了！日本「東北賞櫻」浪漫景致準備開跑

2019-01-09 11:00
看更多

熱門文章

遊日旅客注意！新幹線「大行李先預約才能上車」違者罰1000日圓

2019-08-31 11:40

日本風靡「珍珠塞鼻孔」自拍！網友崩潰：拍完還要吃嗎？

2019-08-23 17:16

大阪環球影城10月1日起「調漲門票」！4人同行「少吃1碗一蘭拉麵」

2019-08-22 18:29

「史努比太空人」太可愛！東京晴空塔×史努比限定特展 只到10／14

2019-08-24 15:51

這輩子沒去過絕對會後悔！ 日本「上高地」交通行程懶人包

2019-08-25 11:58

秋季限定！星巴克新品「青蘋果果凍星冰樂、烤蘋果粉紅星冰樂」讓人想秒衝日本

2019-08-30 15:50

晴天之國「岡山」吃喝玩買全紀錄，今夏赴日旅遊好選擇！

2019-08-25 07:57

媽媽上網求助沖繩哪買腸病毒藥 網友大罵：危害整班機

2019-08-22 12:56

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

1年只有1次！成人也可以「變裝玩東京迪士尼」　快換公主裝去城堡打卡

2019-08-23 13:32

新宿血拼秘笈！日本の襯衫專店　300多種款式讓你挑　高CP的伴手禮選擇

2019-08-24 21:30

騎單車單日往返富士山　悠哉又省錢行程報你知

2019-08-28 09:01

她自製日本「右駕速解圖」引共鳴 網直呼：如果有賣一定買

2019-08-20 21:30

「夏日の旅行」日本中部散記

2019-08-25 10:00

「2020東京奧運」購票、比賽時間、場地全攻略

2019-08-29 09:01

新宿的N種玩法之美食推薦／秋天吃蟹必訪 東京品蟹專家蟹道樂

2019-08-26 10:02

閨me打卡／me祕客帶路　東京時髦女孩的5間隱藏版好店

2019-08-25 11:02

親子同樂玩具店！ 大人小孩都愛的夢幻城堡「銀座博品館」

2019-08-29 10:04

韓國賞楓搶先看！韓國楓葉景點５玩法推薦

2019-08-30 11:06

韓國最文藝壁畫村！　「木浦」就像懷舊電影中場景

2019-08-26 12:02

繽紛甜點！澀谷女孩最愛７大打卡餐廳，好吃又好拍喔！

2019-08-27 12:00

體驗江戶時代旅人風情　漫步中山道「馬籠宿與妻籠宿」

2019-08-23 10:04

賞楓還能看櫻花？日本4處「夢幻賞楓地」　整片豔紅根本明信片

2019-08-18 00:12

釜山這樣玩最輕鬆！ 2019釜山自由行景點、交通懶人包

2019-08-23 08:02

在輕井澤喝「冷卻酒」配「現燻起司、香魚」！享受食慾之秋限時1個月

2019-08-29 18:46

吃飯、喝飲料通通不用錢！箱根YUTOWA溫泉飯店 還有光影大浴池可以泡湯

2019-08-23 10:22

為何昆布在海裡不會泡出高湯？ 超Q答案令網友致敬「辛苦了」

2019-08-06 12:39

只要150元！愛媛觀光巴士限時登場　輕鬆串連「道後溫泉、大洲城」

2019-08-29 14:16

除了富士山還有什麼？靜岡人大推的５個自駕遊必訪景點

2019-08-22 09:00

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

2019-08-15 11:30

喝了會微醺的珍奶！日本推大人限定「珍珠奶茶酒」吃得到Ｑ彈口感

2019-08-14 12:01

北海道自架必讀！新手租車全攻略

2019-08-31 10:00

超好逛！沖繩大型商場PARCO CITY誕生　集結250家名店進駐

2019-08-10 11:04

東京迪士尼３種隱藏玩法！「世界最小米奇」跟筆尖一樣大

2019-08-11 21:00

東京澀谷最佳風格話題旅宿，住宿也要體驗最新潮流！

2019-08-20 08:02

日本東北秋保「天守閣自然公園」一日遊！午飯、泡湯、賞園景2000日元

2019-08-21 21:00

入住日本「豪華住宿」療癒身心的精緻享受

2019-08-03 10:00

【日本懶人包】名古屋機場交通＆吃喝玩樂完整攻略 一篇搞定

2019-08-31 11:07

最後夏日夢幻！ 不容錯過的2019日本橋金魚展觀後感

2019-08-02 10:57

東京近郊江之島與鐮倉怎麼玩最好玩？ 一日遊全攻略教你玩個盡興

2019-08-18 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top