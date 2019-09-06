北緯45度跳島旅行！走訪北海道「花之浮島」

【撰文:Ting/ 窩日本】

位於北海道北方的小島–禮文島。

禮文島，レプン・シリ，愛努語為「海上的島」。

不同於以利尻山為中心的利尻島，禮文島是一狹長型小島，在海拔0 公尺， 就能夠看到海拔2000 公尺才看得見的300多種高山植物，因此有「花的浮島」的美稱。

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禮文島，人口多集中在東海岸的香深、船泊。東部有一縱貫全島的公路，但縱貫西海岸的林道，車輛無法通行，故無法環島一周。

花的浮島－交通攻略

如何到島上：

1.從新千歲機場搭ANA 6-9月限定航班到稚內機場(約55分鐘)

2.從札幌搭電車到稚內 (約5小時、11000日幣) →

3.從札幌搭乘巴士到稚內(約6小時、6200日幣)

1.從稚內搭船到禮文島(約2小時，2470日幣)

2.從利尻島鴛泊港/沓型港搭船到禮文島(約40分鐘，900日幣)

島上交通方式：

禮文島上移動方式有自駕汽車、腳踏車，公車部分則有路線巴士及定期觀光巴士。

定期觀光巴士

禮文A 所需時間 3小時55分

大人：日幣3,300円

小孩：日幣1,700円

禮文B 所需時間 2小時25分

大人：日幣3,100円

小孩：日幣1,600円

不過，最最最推薦的移動方式是健行。漫步在禮文島讓人彷彿置身於世外桃源。

不但可以欣賞群峰相連的雄偉自然景觀、惡浪形成的奇岩、低海拔就能觀看的高山植物，還能眺望被海環繞的利尻島。

禮文島內有6條健行路線縱貫禮文島。且島上沒有棕熊與蛇類棲息，可以安心地散步。

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跟大家分享其中兩條路線，桃岩眺望台行程、海岬巡禮行程。

好腳力的你如果走完健行步道，會有一種包場的錯覺。

步行過程中除了定期觀光巴士有駐點的景點外，很少會遇到觀光客，不過步道沿途都有指標，標示清楚明確不用擔心會走錯方向，可以盡情的沉醉於大自然的鬼斧神工。

桃岩眺望台(桃岩展望台コース)，日歸旅行必走步道

桃岩瞭望台步道從桃岩登山口到知床，全長5.3km，步行所需時間約3小時。

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有別於利尻島要登山才能看到群峰相連的景觀，禮文島的健行步道就能感受到大自然的魔力

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高山植物爭相綻放，可觀賞島上特有的花朵又可以遠眺利尻富士。

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花的浮島禮文島，不是整片花海的大氣美，而是低頭巧遇的小巧美。禮文島也是有點年代電影「北のカナリアたち」的拍攝地，沿著桃岩眺望台步道就能看見電影中的那所美麗小學唷！

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桃岩展望台，你看到了嗎?那個長得像貓的奇岩。

海岬巡禮步道(岬めぐりコース)

從禮文島最北端須古頓岬出發，途經ゴロタ岬、澄海岬，步道約13km，步行所需時間約5小時。

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最北端須古頓岬，望過去的是無人島–トド島，幸運的話能看到海豹，野生的海豹！

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戶外派的旅人，喜歡健行的旅人，一定要來礼文島一定要來走走登山初階者也適合的登山步道，沉浸在旅行的樂趣，感嘆自然的鬼斧神工。

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這兩個健行步道難度雖然不高，但走著走著也是耗掉很多體力，所以記得帶上御飯糰等等的小零嘴。

這裡私心推薦兩個禮文島令人難以忘懷的必吃美食

步行前必吃美食-うのず製菓

在港口附近有一家和菓子專賣店ーうのず製菓，是禮文必吃的美食之一。

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店鋪總評

總評：礼文まんじゅう ，淡淡的黑糖香搭配甜而不膩的紅豆餡，是讓人一顆接一顆的美味。

推薦指數：9.5/10

人均消費：日幣140

交通資訊：礼文町香深字ワウシ

營業時間：AM 08:00~PM 18:00

公休日：禮拜日

步行後必吃美食ー炉ばた ちどり

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店鋪總評

總評：炭烤ホッケ(ホッケのちゃんちゃん焼き)，不死鹹的味噌和著香嫩多汁的魚肉，是禮文限定的B級美食！雖然利尻島也有ホッケのちゃんちゃん焼き，但是等級天差地別

推薦指數：10/10

人均消費：1400日幣

交通資訊：礼文町香深村入船(香深港步行5分鐘)

營業時間：AM 11:00~PM 19:30

公休日：10-5月不定休

另外，禮文島上還有一個禮文限定ー海豹肉(トド肉)。

到禮文島避冬的海豹造成禮文島漁業超過5億日幣的損失，為了保護產業而允許獵殺海豹。

喜歡健行、喜愛賞花、享受被大自然包圍、想要安排一趟遠離塵囂的旅行的話，就是禮文島了！

禮文島與利尻島為姐妹島，兩個小島有各自的島風情，下回安排北海道旅行時別忘了這兩個獨具魅力的小島唷！

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