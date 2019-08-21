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日本東北秋保「天守閣自然公園」一日遊！午飯、泡湯、賞園景2000日元

2019-08-21 21:00背包客棧

【作者:Vicki】

圖／背包客棧
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日本人自古就有泡溫泉的風俗，近年，許多地方會針對短程旅客推出「日歸溫泉」，就像到北投洗溫泉不一定要住宿，泡個湯、吃個飯就輕鬆回家。若有機會到日本東北仙台，很適合到「秋保」體驗日歸溫泉行程。

秋保自古以來就是著名的溫泉療養區，據說可以考證到西元六世紀，是日本三大古溫泉之一（秋保溫泉、有馬溫泉、道後溫泉）當時的天皇患了天花，聽說秋保的溫泉水能治病，就派人取水運到京都，天皇洗了之後真的好了，秋保溫泉從此成為「名取的御湯」。

現在的秋保則是日本有名的溫泉觀光區，秋保離仙台不遠，直接從仙台站搭宮城交通巴士50分鐘，或快速巴士半小時，就可以到達「秋保溫泉湯元站」，下車處就有傳承千年的「佐勘日式旅館」就在下車處旁，目前經營者已經是34代，有興趣體驗的人可以去試試。

圖／背包客棧
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台灣人住溫泉飯店，比較像是住有溫泉的高級飯店，旅行和休閒的方式，和住一般飯店並沒有很大的差別。但日本人住溫泉旅館，則是一種以泡溫泉為重點的旅遊，早晚各泡一次，而溫泉飯店中也會有餐廳、庭園、SPA、小型音樂會、美術館……等讓遊客休閒的設施或活動，所以日本的溫泉飯店常常都非常大一間，旅客可以整天都待在溫泉飯店中不必出門。

圖／背包客棧
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上二圖為松島的溫泉飯店庭園

離秋保溫泉湯元站1.2公里處（走路約15分鐘），就可以到達「天守閣自然公園」。上次到秋保時和朋友無意間到了這裏，發現這個公園有非常漂亮又寧靜的庭園造景、野外足湯、錦鯉水池，在公園內有許多梅花及楓樹，非常美麗又寧靜無人，我們二人非常開心地在裏頭到處拍照、泡足湯。

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在春秋時分，公園裏多樣的花與樹會讓這裏變得豔麗卓絕，日幣800圓就可以泡湯加免費參觀天守閣自然公園，也有推出平日限定的1730圓套餐，泡湯、吃飯、公園散步一次全包，有機會絕對不能錯過。（天守閣自然公園聽說庭院內還有露營區，想嘗試的人可以問問看）

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2016年開始，每年四月中，在天守閣自然公園對面，會舉辦手做市集

我在2018年被朋友帶去，不僅可以逛市集，附近的餐廳和溪谷也很值得去。

當時我在手作市集附近的溪谷旁，遇到這群當地很勇敢的小孩，拿著傳單，一一發給觀光客，還會介紹是什麼活動，只可惜我不懂日文，無法更深入地互動。

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手做市集一年年聚集越來越多攤位和遊客，2019年聚集了100個手做攤位、28家餐飲，也有邀表演團體來現場助陣，是地方上的大事，若時間上可以參加，來買些特別的在地伴手禮，或體驗在溪谷旁的日本市集，都是很獨特的體驗喔！

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手做市集網站：http://akiu-tenten.com

想看更多日本東北慢遊景點可以參考我的BLOG：http://vickihung.pixnet.net/blog/category/4130742...

原文出處：日本東北秋保 天守閣自然公園一日遊-午飯、泡湯、賞園景&lt;2000日元

延伸閱讀：東南亞最美日初在緬甸

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溫泉公園市集

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