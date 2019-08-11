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【日本東北３大祭典】青森睡魔祭來囉！行程、景點、美食一次完整推薦

2019-08-11 10:00ReadyGo出發前

Tina@ReadyGo

首圖：IG@yaaaaaaa19、nakkosann、suzu_9thblues、uta_toshi

青森睡魔祭可是東北三大祭典之一，其精彩盛大的程度，可是一生一定要去一次的啊！今天ReadyGo就帶你來認識睡魔祭，來睡魔祭該注意什麼、該玩什麼、該吃什麼一次全部告訴你，讓你開心參加睡魔祭，順便玩透透青森，祭典、美食、景點，所有精華讓你全部享受到！

青森睡魔祭

睡魔祭在每年8月2日至8月7日間舉行，每回都能吸引海內外超過300萬的遊客前來參與盛舉。相傳睡魔祭是因為農民在炎熱夏季耕種時容易感到疲累，因此製作大型睡魔燈籠來趕走睡魔所形成的祭典。

參加遊行的睡魔燈籠多以傳說或歷史人物為主題，最高可達一層樓，規模可大的了。每個燈籠都是師傅花約莫一整年的時間精心製作而成，經過作骨架、糊紙、上色等重重程序才完成。燈籠旁還會有穿著亮麗表演服的「跳人」在旁邊帶動氣氛，遊客也可以租借傳統服飾，一同加入遊行隊伍，體驗祭典的熱鬧。而在祭典的最後一天，則會以煙火大會作為睡魔祭完美的句點。

圖/IG@yaaaaaaa19
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圖/IG@nakkosann
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怎麼當跳人

當「跳人」不需事先申請，任何人都能參加，唯一的規則就是要穿上跳人的服裝，可以在遊行地點旁邊的睡魔之家租借（約四千日幣）或購買（約一萬日幣）跳人服，並在遊行前30分鐘加入跳人團隊就可以囉！

圖/IG@suzu_9thblues
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圖/IG@uta_toshi
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活動資訊

時間：8月2日(五)～7日(三)

地址：青森縣青森市安方2-1(青森縣觀光物產館ASPAM旁)

交通：JR青森站徒步10分鐘

電話：017-723-7211（青森觀光convention協會）

費用：免費（付費觀賞席一人2600日圓)

注意：建議在活動開始前兩小時來佔位，遊行路線的轉彎處是最好的觀賞點

表演時間

8月1日(前夜祭)

18:00～21:00　青森睡魔祭典前夜祭

19:00～20:40 淺虫溫泉煙火大會

8月2日至月3日

19:10～21:00　兒童睡魔燈籠・大型睡魔燈籠共同遊行

8月4日至8月6日

19:10～21:00　大型睡魔燈籠共同遊行

8月7日

13:00～15:00　大型睡魔燈籠共同遊行

19:15～21:00 青森睡魔祭典海上遊行・青森煙火大會

青森站景點

睡魔之家

睡魔之家展示了睡魔祭的歷史和祭典中最具代表的五座燈籠，也有販售睡魔祭周邊商品和參與遊行的表演服。另外，還可以製作睡魔燈籠並且能現場體驗打鼓、跳人等睡魔祭的活動。錯過睡魔祭的人或參加完睡魔祭的人都不妨來睡魔之家看看，可以在這更深入的認識睡魔祭的淵源喔！

圖/IG@xxmeichenxx
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圖/IG@vincent_wang31
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地址：青森縣青森市安方1丁目1-1，ＪＲ 青森駅 東出口 徒步一分鐘

営業：(9月至4月)9:00～18:30　(5月至8月)9:00～19:30

表演：六・日11:00、13:00、15:00　每次約30分鐘

A FACTORY

A FACTORY除了是釀造蘋果西打酒的工廠以外，也有販售各種蘋果做成的伴手禮、點心等等。AOMORI CIDRE是店內所主打的蘋果西打酒，酸酸甜甜超好入口，遊客可以透過玻璃，清楚地看到整個釀造過程。商場裡也有餐廳，讓你可以品嘗到現釀現做的蘋果酒和料理。

圖/A FACTORY官網
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圖/A FACTORY官網
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官網：按這裡

地址：青森縣青森市柳川1-4-2，ＪＲ 青森駅 東出口 徒步一分鐘

営業：9:00-20:00

善知鳥神社

青森的舊地名就叫善知鳥村，因此善知鳥神社可以說是青森的發祥地，深具歷史意義。雖然神社腹地不大，但優美的庭園造景將這裡變成都市中的世外桃源，隔絕外頭大街的喧囂。善知鳥神社也有不少值得一看的遺蹟，包括青森郵局創業記念碑等等。參加睡魔祭之前，不妨來這裡散散步，一同回溯歷史的演變。

圖/IG@photobynaco
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圖/IG@chika509
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官網：按這裡

地址：青森県青森市安方2-7-18，ＪＲ 青森駅徒步十分鐘

青森站美食

帆立小屋

帆立小屋就位於JR青森站前，只要花500日圓，就能體驗釣干貝，兩分鐘看你釣到多少就能吃多少！釣到的干貝可以選擇燒烤或做成刺身，真的都沒釣到的話還是會提供兩個干貝給你，不會讓你餓到肚子xd 現烤現吃的干貝，真的是又嫩又多汁，一定要來嘗試看看~

圖/IG@jibami
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圖/IG@leichian
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官網：按這裡

地址：青森県青森市安方1丁目3-2青森ビル1F

営業：AM11：00～PM10：00

御食事処 おさない

御食事処 おさない的中文是Osanai食堂，是一家平價海鮮丼餐廳。營業時間較長，若很晚抵達青森，Osanai食堂是個很好的用餐選擇。雖然沒有提供中文菜單，但菜單上都有餐點圖片，因此點餐也不是大問題。價位大多在一千日幣以內，有提供干貝定食、拉麵和丼飯等等，份量都很澎湃，CP值超高，來青森站別忘了來這邊品嘗美食啦！

圖/IG@azumi_530
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圖/IG@kogawaayato
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圖/IG@kogawaayato
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官網：按這裡

地址：青森県青森市新町1-1-17，ＪＲ 青森駅 東出口 徒步一分鐘

営業：11:00-14:00、16:00-20:00 (每週一公休)

古川市場 のっけ丼

のっけ丼就是DIY海鮮丼的意思，可以自己組合喜歡的海鮮配料。首先要前往青森魚菜中心，在案內所先購買餐券，就可以在市場內用餐券直接兌換自己喜歡的配菜，白飯、生魚片、干貝、牛肉串燒全任君挑選，將餐券用完之後，就可以在座位區享受堆得滿滿的のっけ丼了。

圖/古川市場 のっけ丼官網
圖/古川市場 のっけ丼官網
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圖/古川市場 のっけ丼官網
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圖/古川市場 のっけ丼官網
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官網：按這裡

地址：青森県青森市古川1-11-16，ＪＲ 青森駅 徒步五分鐘

營業：07:00～16:00 (每周二公休)

延伸閱讀>>【 日本景點｜青森 】寧靜而壯闊的神祕之湖 青森十和田湖巡遊

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