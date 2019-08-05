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洞爺湖行程大公開！交通方式、必去景點懶人包不藏私

2019-08-05 09:00FunTime旅遊比價

洞爺湖位在日本北海道，是北海道三景之一，而在洞爺湖周圍有支笏洞爺國立公園、洞爺湖有珠山地景公園等兩個自然保護區，保護區內更有洞爺湖溫泉，昭和新山等自然景觀。因此，洞爺湖也成為了國人來到北海道必訪的景點之一，今天就讓小編來好好介紹，這個充滿美景與靜謐的洞爺湖有甚麼好玩的吧。

洞爺湖怎麼去

洞爺湖。 圖/ Flickr
洞爺湖。 圖/ Flickr
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從札幌出發

自駕：

約2小時車程

大眾交通工具：

搭乘JR特急從札幌車站搭到洞爺車站大約要110分鐘，之後再轉搭道南巴士約20分鐘就可以抵達洞爺湖溫泉。

從函館出發

自駕：

約2小時15分鐘車程

大眾交通工具：

從涵管車站到洞爺湖車站搭乘JR特急約120分鐘，再轉搭道南巴士後就可抵達洞爺湖溫泉，交通時間與札幌出發差不多

必去景點

洞爺湖越後屋

洞爺湖越後屋。 圖/IG, kitaruka0519
洞爺湖越後屋。 圖/IG, kitaruka0519
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看過銀魂這部動漫的朋友一定對洞爺湖這三個字非常熟悉，因為主角「阿銀」手中那把木刀上就刻著大大的洞爺湖三個字，而這把木刀就是出自這間位在洞爺湖溫泉的洞爺湖越後屋啦。而這間洞爺湖越後屋也是整個洞爺湖溫泉街中最大的土產專賣店，如果想買最道地的洞爺湖土產，這裡是你絕不能錯過的地方。

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖溫泉71

交通：洞爺湖公車總站步行10分鐘

洞爺湖汽船

洞爺湖汽船 圖/フォト蔵
洞爺湖汽船 圖/フォト蔵
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洞爺湖遊覽船是洞爺湖一年四季都非常熱門的旅遊設施之一，這艘船全年無休，每天都有船班，在冬天時你可以看見洞爺湖中島的美麗雪景；夏天時則可以達成遊覽船登上中島，晚上還有絕美的夏日花火大會，不管甚麼時節搭乘，都別有一番風味呢。

航班資訊：

夏季航期（4月下旬～10月底）8:00～16:30（每30分鐘）

冬季航期（11月～4月初）9:00～16:00（每60分鐘）

乘船費用：1420円/人

Sairo展望台

Sairo展望台。 圖/IG, cuppacaffine
Sairo展望台。 圖/IG, cuppacaffine
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Sairo展望台是來洞爺湖必訪的景點，這裡的景色非常的好，除了能看見北海道知名地標的昭和新山，更能俯覽整個廣闊的洞爺湖，而湖畔旁也設有伴手禮店及餐廳都非常具有北海道的特色，在整個北海道旅途中，非常適合作為中繼休息站的好去處。

地址：北海道虻田郡洞爺湖町成香3－5

洞爺湖獨木舟體驗

洞爺湖獨木舟體驗 圖/pexels
洞爺湖獨木舟體驗 圖/pexels
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來到洞爺湖，如果想體驗最不一樣的行程，就一定不能錯過洞爺湖獨木舟體驗了，洞爺湖夏天的湖面非常平靜，而且整趟行程中也都會有教練陪同，就算是沒有划獨木舟經驗的人也能夠輕鬆上手。洞爺湖面上有一個零之點（ゼロ・ポイント）是在湖面上一個可以讓人站上去的岩石，站在零之點上的照片就有如行在水面上班，非常特別，來到洞爺湖小編非常推薦參加這個獨木舟體驗行程。

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺町193-8

洞爺湖夏季花火大會

洞爺湖夏季花火大會 圖/ Flickr
洞爺湖夏季花火大會 圖/ Flickr
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洞爺湖夏季花火大會是全日本最大型的長期花火大會，從每年的4月底到10月底，每個晚上都會有450發的煙火飛舞在洞爺湖的上空，也因洞爺湖的煙火是由船隻行駛到湖面中央施放的，所以只要在洞爺湖周邊都能欣賞到這炫麗的煙火，是夏季來到洞爺湖的一大看點之一。

LAKE TOYA RANCH

LAKE TOYA RANCH 圖/IG, flashforwarddrk
LAKE TOYA RANCH 圖/IG, flashforwarddrk
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洞爺湖除了獨木舟以外，最具特色的便是LAKE TOYA RANCH的洞爺湖騎馬行程了，這裡的騎馬行程是少見的騎馬登山類型，在教練的帶領下，可以進行40分鐘或90分鐘兩者不同的登山路線，騎著馬悠悠地漫步在山路中，還能遠眺洞爺湖、昭和新山等美景，這樣的體驗只有在洞爺湖才能享受到。

地址：北海道虻田郡洞爺湖町月浦44

洞龍の湯

洞龍の湯。 圖/IG, phantomzyan
洞龍の湯。 圖/IG, phantomzyan
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洞爺湖附近有許多免費的溫泉，而最著名的便是這個洞龍の湯，許多人都知道洞爺湖的吉祥物就是洞龍，因此在洞爺湖旁就以吉祥物的名稱設置了一座溫泉，而且這座溫泉是免費的，可以讓遊客們一邊泡腳一邊欣賞絕美的洞爺湖，非常享受呢。

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉湖畔

有珠山地景公園

有珠山地景公園 圖/Wikimedia
有珠山地景公園 圖/Wikimedia
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接下來小編要介紹的就是洞爺湖最經典的行程景點－有珠山地質公園。有珠山是洞爺湖旁的活火山，在20世紀時噴發過數次，其中一次噴發更造出了大家而熟能詳的昭和新山，因此在整個有珠山地質公園內有許多關於火山的教育館，遊客們可以更認識火山及火山帶來的影響，最後也能搭乘纜車前往有珠山火口原展望台，在火山口上瞭望整座洞爺湖的美景，是來到洞爺湖必去的景點。

洞爺湖2天1夜推薦行程

Day1 抵達洞爺湖溫泉街 ➝ 洞龍の湯 ➝ Sairo展望台 ➝ 洞爺湖汽船 ➝ 夏季花火大會

Day2 獨木舟體驗or騎馬體驗 ➝ 有珠山地景公園 ➝ 洞爺湖溫泉街 ➝ 洞爺湖越後屋

洞爺湖在一年四季中都有不同的美景，春天有燦爛的櫻花、夏天有炫麗的花火、秋天有通紅的楓葉、冬天則有壯麗的雪景，在不同的時節有著不同的景色，因此不管何時都非常適合前往旅遊。還在思考下次出國要去哪的朋友，洞爺湖是個非常棒的選擇。

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北海道溫泉獨木舟

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