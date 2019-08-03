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日本「青森縣懶人包」旅遊景點交通玩樂樣樣有

2019-08-03 11:09FunTime旅遊比價

青森縣位於日本本州的最北端，因為奧羽山脈阻隔使得同是青森縣的不同地區有著不同的氣候與文化，但儘管東西兩側的氣候並不一致卻都保有了豐富的自然景觀和名勝古蹟

，如白神山地、十和田湖、三內丸山遺跡等許多知名景點都是大家的必訪之地，本期小編為大家整理了青森吃喝玩樂懶人包，讓大家多了解青森縣，快一起來看看吧！

奧入瀨溪。 圖/Wikimedia
奧入瀨溪。 圖/Wikimedia
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交通攻略

從台灣直飛青森

長榮航空是台灣第一家直飛青森的航空，相較於轉機航班真的節省許多時間！若非連假等旺季時段，平均票價大約在含稅1萬左右，非常值得一去呢！

從日本各地前往青森

1.若你是搭乘飛機，由日本的主要城市出發都有直飛青森機場的航班：

>>由東京(羽田機場)出發，搭乘日本航空，約70分鐘

>>由大阪(伊丹機場)出發，搭乘日本航空或全日空航空，約95分鐘

>>由名古屋(小牧機場)出發， 搭乘富士夢幻航空，約90分鐘

>>由札幌(新千歲機場) 出發，搭乘日本航空或全日空航空，約50分鐘

2.若你是搭乘JR可以搭至JR青森車站或JR新青森車站：

>>在JR東京車站 搭乘東北新幹線約190分鐘

>>在JR新大阪車站 搭乘東海道新幹線約160分鐘 至JR東京車站，再轉搭東北新幹線 約190分鐘

>>在JR札幌車站 搭乘特級列車SUPER北斗約205分鐘 至JR新函館北斗車站，再轉搭北海道新幹線約60分鐘

小編提醒你☛ 此行程不適用於JR東日本票券唷～

※JR青森車站與JR新青森車站只差六分鐘哦～

3.若你想選擇巴士：

在東京搭乘快速巴士約10小時

在仙台搭乘快速巴士約5小時

在盛岡搭乘快速巴士約3小時

小編告訴你：想要到青森其他也還有很多種不同的交通組合方式，欲知更詳細請搜尋各個官網，看看自己的行程有沒有更適合的交通方式哦～

在青森縣內搭乘電車

▶搭乘電車前，需先於售票機或售票處購入車票

▶車資可以參考現場售票機上的車資

▶青森縣內電車無法使用Suica等IC乘車卡

▶電車車門則分為自動與手動兩種，手動車門需自行透過按鈕開啟或關閉

▶如果是抵達無人票口，記得將車票投入車票回收箱內唷！

以下是幾個你可能會需要的交通網站：

JR東日本官網>>

津輕鐵路>>

弘南鐵路>>

藍森林鐵路>>

在青森縣內搭乘巴士

▶基本路線的搭乘方式為，首先由巴士後方車門上車(單扇車門的巴士則由前門上車)，並於設於入口處設置的機器領取寫有編號的乘車券。

▶循環巴士、接駁巴士、快速巴士與一般巴士車資的支付方式不同，有需要詢問巴士司機或巴士導覽所。

▶主要快速巴士

青森～東京(9小時30分鐘車程) JR巴士>>/弘南巴士>>

青森・弘前～上野(10小時20分鐘車程) 弘南巴士>>

五所川原・弘前～東京品川(9小時15分鐘～10小時15分鐘車程) 弘南巴士>>

八戸～東京(9小時20分鐘車程) 十和田觀光鐵路>>/南部巴士>>

必去景點

澳入瀨

澳入瀨。 圖/Wikimedia
澳入瀨。 圖/Wikimedia
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奧入瀨屬於十和田八幡平國立公園，奧入瀨有名於從十和田湖子之口綿延14公里至燒山的溪流，溪流邊上有著茂密的樹木及數十處的瀑布，隨著季節變化呈現不同面貌，在秋天更是整片楓紅，讓人迷醉。

十和田湖

十和田湖。 圖/Wikimedia
十和田湖。 圖/Wikimedia
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壯闊的十和田湖是青森縣相當知名的景點，橫跨青森縣與秋田縣，是約2,000年以前火山噴發所形成，四季都有不同的樣貌變化，春季可以看見滿山翠綠，秋季可以望見秋染楓紅，冬季則能看見白雪皚皚的美景，5月到6月相當適合踏青，想要賞楓的話建議10月中至10月底前往唷！快幫自己的旅程加上美美的回憶吧～

小編提醒你☛這邊是不需要門票的，但想要搭乘遊覽船成人¥1440、兒童¥720，冬季停駛唷！

地址：青森縣十和田市奧瀨十和田湖畔休屋486

三內丸山遺跡

三內丸山遺跡。 圖/Wikimedia
三內丸山遺跡。 圖/Wikimedia
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三內丸山遺跡約為5500年前至4000年前的聚落遺跡，不但保留了日本最大規模的村落遺跡，還被日本指定為國家史跡。大量的繩文文化遺跡，包括高架式建築、立穴式居住遺跡，和高加工技術的漆器、翡翠都大大地改變了大家對古代繩文的印象。在遺跡旁邊還設有博物館，不但設有導覽員還有體驗教室方便大家更了解三內丸山遺跡哦～

白神山地

白神山地。 圖/ Flickr
白神山地。 圖/ Flickr
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白神山地為山毛櫸原生林地域，完全無經人為破壞過。白神山地設有森林步道，不過行走不易，又被人稱為「遊山道」，難度大概位於散步與登山之間，但森林步道內有著樹齡超過200年的櫸木，如果身體力行大家可以多去走走～ 畢竟這可是世界自然遺產之一呢！附近也設有綜合導覽休息處「KUROMORI館」，有問題可以去做詢問～

鶴舞之橋

鶴舞之橋全長300公尺，使用樹齡150年以上700棵青森檜木搭造而成，是日本最常的檜木造三重拱橋，湖面上有岩木山倒映，相當壯觀且漂亮。由於鶴舞之橋的造型有如飛舞於空中的鶴，因此傳說走過此橋能夠增年益壽呢！

交通：JR新青森車站到JR川部車站，轉乘至JR陸奧鶴田車站下車，搭乘計程車約10分鐘即可抵達

必吃美食

青森縣擁有世界遺產白神山地及八甲田山等廣大森林，被津輕海峽、日本海、太平洋所環繞，因此新鮮蔬果及山海產特別有名，蘋果及大蒜的產量是日本第一，黑鮪魚、比目魚特色料理相當豐富，當地清酒也是一定要品嘗的！

古川市場 自助海鮮丼(のっけ丼)

古川市場 自助海鮮丼(のっけ丼)。 圖/Wikimedia
古川市場 自助海鮮丼(のっけ丼)。 圖/Wikimedia
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青森魚菜中心被稱為青森市民的廚房，來這邊可以自由依據自己的喜好製作海鮮丼料理，各種指定菜色在這裡都可以製作，平常沒機會吃到或是喜歡的食材，都可以盡量吃啦～只要向導覽所、相關店家購買餐券，與橘色旗子的店家兌換一碗白飯，然後再深藍色旗子的店家，選擇自己喜好的生魚片，菜，肉等食材，完成後就可以在場內的休息區享用，日文叫做「のっけ丼」～快來青森自己試試吧！

價位：購買¥540或¥1,080餐券

交通方式：JR青森車站　東口步行約5分鐘

青森扇貝小屋

青森扇貝小屋。 圖/Wikimedia
青森扇貝小屋。 圖/Wikimedia
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想要體驗現釣扇貝邊現吃的樂趣嗎？那麼來青森帆立小屋就沒錯啦～ 也有人把帆立小屋翻譯作扇貝小屋，大家在搜索的時候千萬不要覺得奇怪呦，都是一樣的～ 在帆立小屋 大家可以使用專用的釣竿在限時3分鐘內挑戰活釣扇貝，釣完之後便可享用碳烤扇貝、生扇貝、扇貝握壽司等不同的吃法，而且保證最少會有2個哦，快來體驗活釣扇貝的樂趣吧～好玩又划算！

價位：1次¥500(使用釣竿3分鐘)

交通方式：JR青森車站　東口步行2分鐘

味噌咖哩牛奶拉麵

講到日本就想到拉麵，日本各地的代表拉麵口味都不相同，青森也有獨特的味噌咖哩牛奶拉麵，結合了札幌拉麵的濃厚味噌，還可以品嘗到牛奶的滑順、奶油的香氣、咖哩的口感，再配上筍片、海帶、豆芽菜，你一定要來嘗嘗這青森特有的滋味 ，懂吃也要懂得購物～

推薦店家☛青森車站附近的拉麵店「味之札幌 大西」、味之札幌　淺利

八戸仙貝火鍋

八戸仙貝火鍋。 圖/ Flickr
八戸仙貝火鍋。 圖/ Flickr
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八戸仙貝火鍋的日文是せんべい汁，煎餅則是火鍋裡主要的食材。在青森被拿來當作零食，同時也可以做為主食及下酒菜，八戸仙貝火鍋以煎餅、肉、魚、蔬菜、蘑菇等食材為主的料理，搭配調味汁「湯汁煎餅」來調製湯的味道，煎餅口感就像是義大利麵，Q彈有咬勁，是相當道地的一道美食。

推薦店家☛「みろく橫丁」（彌勒橫丁）的おかげさん

生薑味噌關東煮

生薑味噌關東煮。 圖/Wikimedia
生薑味噌關東煮。 圖/Wikimedia
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此關東煮為青森限定，源於戰後青森站附近的一家小吃店，為了給乘坐青函渡輪的客人提供的暖身食品。在生薑味的豆酱湯裡加入許多不同的關東煮配料，像是魚捲、根曲竹、海螺等等食材，再加以炖煮後，成為了甘甜美味的「おでん料理」，在冬天品嘗簡直是一大享受。在青森很多小吃攤都有賣唷～

青森位於日本本州北部，東北地區擁有許多漂亮的自然景觀，還有許多好吃的特色美食，春季適合賞櫻、秋季必須來賞楓，是個旅日的好地方，大家有機會一定要到日本東北走走唷！

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