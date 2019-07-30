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日本南東北夏季體驗！ 湖上盪舟、山林漫步 享受水陸大冒險

2019-07-30 08:02行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

夏綠盎然的南東北，山青水美，好玩有趣的戶外活動逐一展開，讓人蠢蠢欲動。可以深入山林、湖上盪舟、逍遙騎車，享受水陸大冒險。

山形縣的靈峰「藏王山中央高原」，海拔標高1,300公尺，是孕育高山植物、昆蟲彩蝶的自然寶庫，各種登山步道提供多樣探險樂趣。擁有25年生態導覽經驗的藏王山岳會理事長會田茂雄，最享受雪融之後，樹葉變成新綠、野花盛開的季節變化，還能看到各種昆蟲、羚羊，寂靜山林充滿生機。

漫步湖旁悠閒享受風景，是自在的時光。
漫步湖旁悠閒享受風景，是自在的時光。
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道路平緩、景色優美獨鈷沼路徑，從藏王纜車溫泉站搭乘纜車至鳥兜站、漫步至鳥兜山展望台，最後再環繞獨鈷沼一圈，全程約一個多小時，每個人都能輕鬆化作山中精靈，享受滿滿芬多精。

位在福島縣飯坂町的「茂庭湖」是十年前新興的獨木舟和SUP景點，一群喜愛獨木舟探險的年輕人，為了找回311地震後的旅客，積極推廣這種無汙染的水上運動，靜靜划著船，看白雲藍天倒映在水中，彷彿日本版天空的鏡子，身心都感到療癒。

水面上感覺身心都很療癒。
水面上感覺身心都很療癒。
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宮城縣仙台市的「秋保溫泉鄉」幅員遼闊，除了沿著名取川散步，更適合騎單車探索周圍的景點，當地的觀光案內所和溫泉旅館，都提供單車租借服務，可以踩著雙輪遊覽田園風光，拜訪鄰近的特色咖啡館、葡萄酒釀造工坊等等，當個快樂健康的山林野孩子。

緩緩騎著單車漫遊，是最好的夏日悠閒旅行。
緩緩騎著單車漫遊，是最好的夏日悠閒旅行。
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景點介紹

藏王中央纜車 ZAO CHUO Ropeway

地址｜山形縣山形市藏王溫泉鄉

電話｜+81-23-694-9168

網址｜zaochuoropeway.co.jp

時間｜8:30∼17:00(無休，每10∼20分鐘一班)

價格｜往返1,500円

　

IIZAKA SUPPOTERS CLUB(茂庭湖獨木舟)

地址｜福島縣福島市飯坂町字湯澤26番地

電話｜+81-24-529-6125

網址｜ iizakasupporters.com

時間｜每日兩場9:30、13:30。每年4月下旬∼11月上旬(採一週前預約制)，體驗約2小時12歲(含)以下4,500円、13歲以上5,000円

　

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溫泉獨木舟纜車

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