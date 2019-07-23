最美的「留萌」濱海單車行！ 北海道燒賣二島 美食美景海味滿滿

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「留萌」這個聽起來有點萌的地方，你知道在哪嗎？它曾是個繁華的林礦業及漁業城市，它有著日本最北端的酒造，它境內居民的鳥口比人口還多，它是北海道美景具體而微的呈現，它擁有自然美景、環境生態與人文歷史兼具的旅遊名勝，騎著單車順著日本海沿岸的弧線滑行，遙望著燒尻島和天売島這「燒賣」二島，讓我們來看看這個連日本人都不太瞭解的留萌。

▲北海道舒暢的大地啊！(達叔 攝) 分享 facebook

▲夏季的北海道開滿各式花朵，遠方還有風力發電巨大電扇做背景，非常浪漫。(達叔 攝) 分享 facebook

▲讓「單車小D揪愛騎」的單車達人小D，帶大家一起萌一下！(達叔 攝) 分享 facebook

オロロンライン 日本海美景盡收眼底

留萌的版圖位於北海道道北西側的狹長地帶，瀕臨日本海，位於稚內及石狩之間，距離新千歲機場約3個小時車程。這裡有最美的濱海公路「日本海オロロンライン」(Ororon Line) 屬國道231線及國道232線，依山傍海的景觀，像極了台灣的北海岸，但不一樣的是，留萌境內的Ororon Line的路面平緩，少有起伏，若你想爬坡前往登高望遠的岬角欣賞廣闊的山海交會美景，這裡也有急陡的短爬坡讓你發揮！雖然海景讓人有些熟悉，但北海道只有20度左右的夏天，乾燥涼爽的體感馬上就會告訴你，這不是北海岸！這是北海道！更不用說路邊開滿各種花朵的草原，還有牧場上堆放整齊的乾草捲及成群的牛羊，你想像的到的北海道景致似乎都己濃縮在這萌萌之地。

⊙留萌觀光情報：http://web.rumoiclub.net/

▲位於國道232的Ororon Line，是日本海旁最美的公路。(達叔 攝) 分享 facebook

▲北國夏季豔陽下的濱海公路，即使全力騎騁，卻不會流汗，空氣也不帶鹹膩，非常舒爽。(達叔 攝) 分享 facebook

▲爬上岬角，可以看到更遠的海灣風景，連車友們也變成風景的一部分了！(達叔 攝) 分享 facebook

▲北海道最著名的鮮奶就是你們產的嗎？(達叔 攝) 分享 facebook

▲羊兒們悠閒的吃著草！看到這麼可愛的畫面，大家都停下來拍照，完全捨不得離開了！(達叔 攝) 分享 facebook

▲爬上岬角，可以看到更遠的海灣風景，連車友們也變成風景的一部分了！(達叔 攝) 分享 facebook

▲牧場裡的機具就像是外星來的神奇生物。(達叔 攝) 分享 facebook

燒賣二島小有難度 燒尻、天売美景無敵

夏天的日本海波浪不興，平靜的就像凝結了一般，和當地的車友們一同破風騎乘，遠方海面上的天売跟燒尻兩個小島像一雙瞇著的眼晴，看著我們。天売和燒尻是北海道五個離島中最小的兩個島，繞島一圈各約12、13公里，比綠島還小，不要看它們小，既然叫做燒賣二島了，島上的路可不是這麼好惹的！雖然路線都不長，但都擁有短而急的坡，咬著牙硬上，當發現快要喘不過氣的時候，你己經幾乎到達高點了！而眼前的風景隨著爬坡，又再高了幾個境界！除了無敵海景，島上還擁有世界第一的生態寶藏！

⊙羽幌沿海フェリ渡輪資訊：http://www.haboro-enkai.com/

▲搭著渡輪前往夢幻島嶼，心情也跟著陽光起來！(達叔 攝) 分享 facebook

▲燒尻！火燒屁股島，我們來啦！(達叔 攝) 分享 facebook

▲連絡羽幌、焼尻、天売三地的渡輪。(達叔 攝) 分享 facebook

▲一到了焼尻島，便被日本領騎來了個震撼教育，為了要前往更美的路線，需要騎經約1公里的林間小路，但林間本身己經夠美了啊。(達叔 攝) 分享 facebook

▲大家有看到遠方若隱若現的利尻富士山嗎？碧海藍天加上道北靈峰，真是心曠神怡。(達叔 攝) 分享 facebook

▲騎乘在焼尻島的高點，一旁的天売島就在眼前。(達叔 攝) 分享 facebook

▲天売島大部分都是無人居住的高地，距離不遠，但陡坡連連，用力的踩踏很快就能到達高點。(達叔 攝) 分享 facebook

▲詐騙集團：前面不遠就到了！再一下就好！快到了！(達叔 攝) 分享 facebook

▲抬頭一看！怎麼還有坡！但在這麼美的地方爬坡，一點也不會覺得累啊！(達叔 攝) 分享 facebook

▲不騙你吧！陽光下波光粼粼的海洋閃閃發光，在這好像一眼就可以看到俄羅斯一樣！(達叔 攝) 分享 facebook

▲下坡也很陡，讚嘆美景的同時也要小心下滑！(留萌振興局 提供) 分享 facebook

3百居民和百萬鳥類的天堂樂園

天売跟燒尻島各僅擁有300左右的人類居民，若是在冬天淡季時沒有外來的遊客，可真的是鄉下中的鄉下了，但這裡卻是鳥類的首善之都，光天売島就有超過百萬隻的鳥類聚集，夏季時成為鳥類孵育下一代的天堂樂園，其中佔最大多數的是當地叫做ウトウ(utou)的角嘴海雀，或稱善知鳥，數量多達80萬隻，是目前世界最大的角嘴海雀族群。角嘴海雀為一夫一妻制，而且終生相守，每個繁殖季也只產一個卵，專心育兒，成員相當單純啊！

角嘴海雀的棲地主要集中在天売島西南的高地，他們不築巢而是挖掘地洞，在這裡到處都是角嘴海雀挖的地洞，洞口迂迴又密集，深不可測。從日出開始，親鳥們就會飛到海面上覓食，整天就待在海上，等到了夕陽西下時，這幾十萬隻鳥兒們便會叼著滿嘴的小魚，返回岸上的家餵養鶵鳥，鳥兒滿天飛舞返巢的奇觀，就像是轟炸機臨空，要是不蹲低一點還會被他們給著撞個正著，站在地洞密集處，鳥兒降落忽左忽右，讓人應接不暇，耳邊振翅律動的震撼，要親臨現場才能體會。

⊙天売島官網：https://www.teuri.jp/

▲赤岩燈塔附近可以看到滿地的洞，這些就是角嘴海雀們的巢穴。(達叔 攝) 分享 facebook

▲傍晚時分，布滿晚霞的天空開始熱鬧起來，我們這些人類早就迫不及待地要觀察鳥類們回巢的壯觀景象。(達叔 攝) 分享 facebook

▲這隻可愛的角嘴海雀看到這麼多人類在他家門前拿著相機，一時之間傻住了！嘴裡叼滿小魚的模樣真的是太可愛了！想必家裡的孩子今晚可以好好的飽餐一頓了！(達叔 攝) 分享 facebook

▲島上的海鷗也是不可忽視的群族，由於佔領著環島必經的公路，騎車經過時可要小心炸彈從天而降！(達叔 攝) 分享 facebook

▲Youtube上網友分享的倦鳥歸巢畫面

繁華落盡 人文歷史美食美酒依舊閃耀

自江戶時代後期，留萌曾是日本鯡魚產量最大的地區，金黃色的鯡魚子和曾有的林業及煤礦，為留萌地區創造了許多財富，一時榮景留下了許多文化及歷史的遺跡，但鯡魚後來產量銳減，海鳥不再來，林礦業也不再興盛，漸漸的曾經繁華漸歸平淡，但當時所遺留下來的人文資產可供現代後人好好回味，在當地人士的奔走經營下，留萌地區漸漸的復甦等待大家的探訪發掘。

▲當地稱為数の子的鯡魚子，是當地曾經輝煌的象徵，連吉祥物都是它！但近來產量銳漸，現有的魚子製品大部分都是進口再加工的，新鮮現捕的非常珍貴。(達叔 攝) 分享 facebook

▲中間黃黃的便是数の子，脆脆的口感跟其他魚卵截然不同。(達叔 攝) 分享 facebook

▲初山別村的金毘羅神社位在海陸交界的鳥居，在夕陽西下時尤其美麗。(達叔 攝) 分享 facebook

小平町おびら鰊番屋 尋找繁榮過往

這裡是Ororon公路上的休息站，同時也是舊花田家番屋的所在地，鯡魚也稱鰊魚，番屋就在海岸邊，當年每遇鯡魚旺季，番屋裡可以容納兩百人在此共同生活，其中有漁工、鐵匠及木工等各種功能的員工。鰊番屋內留有許多當時漁夫使用的工具及相關的簡介，可以讓人體會當年漁業興盛時，整體經濟規模之大及花田家之富裕。

⊙小平町観光情報：http://www.town.obira.hokkaido.jp/kanko/detail/00001365.html

▲規模宏大的舊花田家番屋，當年以捕撈鯡魚為其經濟命脈。(達叔 攝) 分享 facebook

▲裡面可以容納兩百人共同生活。(達叔 攝) 分享 facebook

▲古色古香的日式舊房舍，根本就是日本古裝劇中的場景。(達叔 攝) 分享 facebook

舊站、神社、酒造 增毛町文化散策

留萌地區最南邊的增毛町為了運送大量的漁獲及加工品，曾經蓋了一條鐵路連結至現在的留萌市，在增毛町站周邊可說是當年最熱鬧的地區，但周邊產業没落、漁獲銳減加上公路運輸便利，增毛町的人口外移，利用火車的旅客也漸少，每日載客量常常掛零，成為無人招呼站，雖然也曾在1981年成為高倉健主演的電影－「駅」的主要場景，但還是在2016年12月4日開出最後一班列車後，營運95年的增毛駅正式熄燈。不過，近來在當地人士的努力之下，車站本身活化再利用，加上周邊的老街道舊建築進行文史再造，散發著迷人的昭和風味，有愈來愈多的遊客前來品味這個充滿人文歷史的北海道遺產。

⊙增毛観光情報局：https://mashike.jp/tourism/

▲增毛站前的富田屋旅館及曾在電影場景中出現的風待食堂。(達叔 攝) 分享 facebook

▲等一班再也不會來的火車。(達叔 攝) 分享 facebook

▲增毛站的鐵道終端及整修完成的舊站建築。(達叔 攝) 分享 facebook

離車站不遠處還有260年以上歷史的嚴島神社，為廣島的嚴島神社分社，保祐著增毛町漁產豐收、地方繁榮富裕，每年仍然是舉辨增毛町重要祭典的信仰中心，神社內有許多精細的雕刻及江戶時期的繪畫及藝品，非常值得一看！

▲嚴島神社不大，但有許多信眾貢獻的藝品及繪畫，值得一看，同時也可以進一步了解增毛町一帶的人文歷史。(達叔 攝) 分享 facebook

繼續往海的方向走去，可以來到全日本最北的酒造-國稀酒造，自1882年創立以來，以製造「全國稀有的好酒」自豪，慕名而來國稀酒造的各地遊客不少，酒造內有許多詳盡的解說，讓聞著酒香來訪的賓客們對清酒的製作有更深一層的認識，同時有時代感的建築及製作工具更讓人有時光倒流的感動。最重要的是！各種國稀所產製的清酒都能當場試喝喔！包含了只有在當場能夠買到的限定清酒以及季節限定的種類，一時讓人選擇困難，十分頭大啊！真想每款都帶走！

⊙國稀酒造：http://kunimare.co.jp/

▲國稀酒造，不用猜在哪，一靠近就聞到濃濃的發酵香味撲鼻而來！(達叔 攝) 分享 facebook

▲260多年以來的習慣，看到酒造門口掛出這顆球，就知道有新酒己經釀好上市了！(達叔 攝) 分享 facebook

▲各種自慢的日本酒都可以試喝！(達叔 攝) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

▲還可以喝一口國稀酒造釀酒的泉源甘露，是來自暑寒別岳的伏流水，甘甜清涼。(達叔 攝) 分享 facebook

▲當然喝了這裡的酒，可以由光溜溜變成濃密密喔(不實廣告，請勿檢舉)！(達叔 攝) 分享 facebook

海島鮮味、天塩乳製品 千萬不要錯過

留萌地區緊臨日本海，又有燒尻、天売兩個海島，海產的豐富新鮮自是不在話下，陸上也有北海道著名的乳製品！來到這裡幾乎餐餐都能吃到最新鮮的海鮮，而夏天同時也是海膽的季節，北海道的海膽遠近馳名，剛捕撈上岸從未離開過海水的海膽更是帶著高雅的鮮甜，入口即化的口感更是令人深深的著迷啊！即使是身在產地，這樣大口大口的吃著海膽也是相當奢侈的體驗啊！其他各式新鮮的生魚片也把日本海直接搬進嘴裡，配上一口國稀的大吟釀，實為奢侈的一大享受！

▲超級鮮甜的產地現撈海膽。(達叔 攝) 分享 facebook

▲鮮魚、干貝、大章魚腳、鮑魚等鮮味上桌！(達叔 攝) 分享 facebook

另外，在留萌北部的天塩地區，由於己經超過稻米生產的北限，酪農業便成為此處最重要的經濟活動，騎車在大片大片的牧場中穿梭時，別忘了留步品嘗一下當地現擠牛奶製作而成的乳製品！北海道新鮮的空氣和優良的牧草所孕育出的高品質鮮乳，其中特製優酪乳和鮮奶霜淇淋絕對不能錯過，這些餐桌就在產地的優質美食，也是讓人來留萌騎行的一大誘因。

⊙宇野牧場：https://www.unomilk.jp/

▲牧場也有附設的咖啡廳可以休息一下吃個甜點。(達叔 攝) 分享 facebook

▲特級鮮奶製作的霜淇淋大推薦喔！(達叔 攝) 分享 facebook

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文／達叔

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