直飛青森！奧入瀨溪流+青森屋 兩個星野一趟摘集

青森奧入瀨溪流飯店，是我第一次踏進的日本星野集團版圖，它如同一把鑰匙，讓我驚艷之餘，亟欲探索下一個星野。青森屋，則蘊藏著深厚的文化涵量，一舉喚起我的文青魂。謝謝長榮航空、湯桂禎國際旅行社，帶我重返鍾情已久的青森，窺得星野的多元樣貌。

奧入瀨溪流銀白的水花與沿途樹林交織的美景，是日本青森旅遊一大賣點。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

不久前，在長榮航空、星野集團安排下，再次來到北海道。有趣的是，那次是先飛北海道函館，再搭新幹線回到本州青森，一下子把新幹線過去沒坐過的海底隧道那段給補上了。

會有這種如同高爾夫球on上果嶺再back spin（後旋）的走法，主要是長榮航空對青森的直航是從7月17日開始，我們這趟先導採訪還無法受惠，只能用土法煉鋼方式中最聰明的走法。

不過再怎麼聰明也要辛苦舟車到入夜時分，當巴士經過日本知名的男女混湯-酸之湯時，想望多時的星野奧入瀨溪流飯店，這才在前方不遠處。

但愈是辛苦，就愈要感謝長榮航空7月17日起開出每周三、六直飛青森，11月起再擴增至每周二、三、四、六、日共5班，可以免除國人前往青森旅遊的勞頓。而且，除了省時、省力，來回機票含機場稅還只要萬元有找呢！

星野集團以苔蘚概念為奧入瀨溪流飯店大廳作了設計翻新。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

一年半前，曾因採訪酒造而與青森結緣，之後，不時念著青森、奧入瀨的種種。無論是欣賞蘋果花、採摘蘋果，享受果園裡的喜樂，或是靜靜欣賞奧入瀨溪流潺潺流著、銀白水花與沿岸樹林交織的美景，還有在野溪瀑布旁享受露天溫泉，那種置身仙境般的感受，足以讓人立馬拋下手邊俗務飛奔過去。

尤其，對星野迷來說，星野集團在青森有奧入瀨溪流、青森屋與界 津輕等三個定位截然不同的飯店，趁不久後長榮每周有多班飛機直飛青森，不妨開始著手計畫下一趟青森行程。

你可以搭長榮直飛青森，然後參考筆者這趟奧入瀨溪流飯店兩晚、青森屋兩晚，五天四夜一次體驗兩個星野，中間還有免費接駁車服務，不用擔心交通問題。

有別於首度造訪時的大廳，星野把奧入瀨溪流飯店打造得更貼近原始，所有圖像、調性乃至於動線設計，都發想自飯店附近原生的苔蘚，煥然一新中，保有一間高級飯店該有的豪奢氣質，又多了一分對大自然的尊重與靠近。

住進奧入瀨溪流飯店，你可以拎一本書、帶杯飯店的免費咖啡，靠在寓意樹木高聳參天的森之神話、或是遙相呼應的河神浮雕旁，儘管放鬆耍廢滑手機，或是望著奧入瀨溪絕景、享受溪流露天風呂。

餓了，反正一泊二食，在「晚餐Buffet」有煎牛排、吃不完的鳕場蟹；早餐有「青森蘋果廚房」，在滿是蘋果綴飾的用餐空間享受美味料理。想更浪漫，還可以加價預約溪流露台早餐，坐在澎湃溪流旁野餐，很適合蜜月小倆口。

「森之神話」是星野奧入瀨溪流飯店的圖騰，強調貼近自然，與窗外森林相呼應。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

從奧入瀨溪流飯店房間看出去，就是奔騰的溪流與一片療癒的新綠。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

夜裡，潺潺的溪水聲伴你入眠；起床，第一眼看到的就是窗外一片青綠。身處奧入瀨，幸福感可謂信手捻來、垂手可得。

奧入瀨溪流飯店位於十和田八幡國家公園裡，長達14公里的奧入瀨川的水流平穩，沿途景致怡人舒爽，是觀察各類苔蘚的好地方。吸引遊客駐足拍攝的包括三條河川匯流之處的三亂之流、湍急的阿修羅之流、高25米的雲井瀑布，還有秀麗之景首屈一指的銚子大瀑，在深秋與楓葉會映照出奪目的美景。

位於奧入瀨溪畔的溪流露天風呂。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

奧入瀨溪流飯店已經美得令我瞠目結舌，經過一小時車程抵達的青森屋，十足的文創味再讓我驚喜不已，這個可靜可動、洋溢著濃濃慶典味的文青飯店，可把我的文青魂一整個給喚出來了。

在青森屋，你可以起個大早在日式庭園景致的湖畔晨跑，然後在古民家改建的南部曲屋享受田園早饍，一人一尾烤得恰如其分的香魚，賣相奇佳又肥美，開啟豐富繽紛的一天。

餐後來點遊興，搭青森屋特有的水果馬車環湖，在八人座的馬車上，邊享用草莓、茶點，邊欣賞美景，很適合與家人或三五好友同行。

節慶氣氛濃厚的青森屋，處處嗅得到文青元素。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

知名的「青森睡魔祭」是青森四大祭典之一，每年8月2日~7日登場，但那段時間太熱鬧、擁擠，貼心的青森屋，直接精心打造一間睡魔祭主題套房-「睡魔之間」，讓平時造訪的客人，也能感受睡魔祭的恐怖魅力。置身屋內，你不禁迷惘，選在8287「睡魔之間」，到底要不要睡覺啊？倒是，房間內每1吋空間都充滿巧思，好好待上一晚，也許可以充飽電，帶著滿滿的創意回家。

用餐環境也是青森屋創意的延伸。在Noresore食堂，房客可以享受媽媽味十足的溫暖料理。試想，媽媽桑裝扮的服務生，很溫馨的烤好帆立貝遞上，那感覺是不是很溫暖？

更熱鬧且具地方節慶色彩的是奧陸祭屋晚餐。你可挑選喜歡的浴衣著裝前往，進餐廳前可以免費挑一杯蘋果氣泡酒或紅酒，邊享用山珍海味般的祭典御饍、邊欣賞熱鬧非凡、人味十足的祭典歌舞，放下身段、真心融入，你會整個嗨起來。

愛泡湯的人來到青森屋，真是如魚得水。這裡的浮湯溫泉，除了造景雅致的露天溫泉，泉質更是超優，泡下去整個肌膚都滑溜了起來。即使入內，也有滿屋子飄著青森羅漢柏香氣的羅漢柏湯伺候，由於水質觸感滑溜，泡在其間分外享受。

此外，在青森屋湖邊的那頭，還有一座元湯，室內採用津輕的琉璃裝飾，是比較傳統古式的日本泡湯樣貌，有興趣可以去懷舊一番。

青森屋這麼棒，美好其實可以不假外求，但如果還有玩興，蕪島以「千軍萬鳥」聞名的蕪嶋神社、可盡享東北海域豐富生鮮的八食中心、主廳大氣恢宏掛著四幅巨畫的青森縣立美術館，都是可以就近一遊的行家行程。

青森屋門口有一頭可愛的小馬等著迎接客人到訪。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook