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整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

一場城市巡禮！　旭川OMO7 融入地方風情

2019-06-14 13:10經濟日報 文／游慧君

對奢華酒店品牌有研究的人來說，星野集團（Hoshino Resorts）應不陌生，它不像某些大型奢華酒店集團，全球動輒數百間風格統一的飯店，或像頂級特色酒店，伴隨壯麗絕景、令人瞠目的建築式樣。

星野最大的魅力來自地方風情創造，無論設於山林、溪流、海邊，總能將最具當地特色的文化元素融入服務體系，打造出各種獨具個性的度假場域。

即使是去年剛上架，以都會觀光飯店定位、插旗市中心的輕奢品牌-OMO，亦如既往，走得很自己、也很星野。

OMO7設有一支五人戰隊，依不同旅遊屬性，帶客人穿梭巷弄、挖掘在地寶藏。 圖／游...
OMO7設有一支五人戰隊，依不同旅遊屬性，帶客人穿梭巷弄、挖掘在地寶藏。 圖／游慧君、陳志光
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KINJO地圖與OMO戰隊

OMO標榜「住宿不只是睡覺」，更結合城市觀光資源，以最在地的視角，提供比旅遊指南更深入、精準的導覽服務，有種「一城市一度假村」的概念，盡展城市魅力之餘，也成就了自身難以複製的品牌魅力。重要的是，年輕人也消費得起。

既鎖定都會觀光，便與商務飯店不同。OMO創新了一項名為「Go-KINJO」的城市觀光體驗項目。

OMO7是星野旗下第一間都會觀光飯店，坐落在北海道旭川。在OMO7大廳左側的牆面上，掛著一幅大的木製圓形「近所地圖」，上面標示著方圓「500步」內特色景點、餐廳或旅遊路線，有一些甚至是指南上看不到的私房景點，供旅人按圖索驥，自由走逛。

OMO7同時設有一支五人戰隊，以紅、黃、藍、綠、紫不同顏色隊伍代表不同旅遊屬性：特色老舖、地道美食、品酒巡禮…乃至打卡熱點。你可以依個人計畫或喜好，選擇想要的戰隊，在地圖前集合出發，跟著領隊穿梭巷弄，挖掘在地寶藏。這裡林立著許多匠心獨具的店鋪、餐館、咖啡廳和書店，還有一些很有昭和懷舊氣氛的老店，值得細細品味。

OMO後面的數字，代表著飯店服務項目的多寡，在OMO7，另有自行車租賃服務，讓旅人也能透過自行車，深度探索旭川。

Danran Room全新概念雙人房採L型擺設，蠟筆色系、繽紛明亮。 圖／游慧君...
Danran Room全新概念雙人房採L型擺設，蠟筆色系、繽紛明亮。 圖／游慧君、陳志光
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Danran Room全新概念雙人房採L型擺設，蠟筆色系、繽紛明亮。 圖／游慧君...
Danran Room全新概念雙人房採L型擺設，蠟筆色系、繽紛明亮。 圖／游慧君、陳志光
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更年輕、更具創意的空間設計

OMO7在空間上也做了許多創新設計。

公共大廳以北海道盛產的白樺木營造出沈穩典雅、溫暖舒適的公共空間；飯店一側是標榜以新鮮食材提供美味又美麗早餐的咖啡吧，現烤鬆餅令人印象深刻；連接大廳和餐廳的是一條以擺放英、日文旅遊書為主的書香隧道，旁邊備有咖啡茶水，不出門也能享受片刻寧靜。

最特別的要算是Danran Room全新概念雙人房了，創意發想自好友共遊，將兩張「是床也是沙發」的單人床隔著桌子呈L型擺設，或坐或臥的聊天談心、分享見聞，彷彿回到大學住宿時光。床架並巧妙架高，便於擺放行李，充分利用所有空間，可謂麻雀雖小、五臟俱全。

一場廣而深的城市巡禮

旭川位於北海道正中心，是相當方便的觀光樞紐，聞名的拼布之路、美瑛青池、四季彩之丘、富良野薰衣草花海等熱門景點，都離這兒不遠。

尤其OMO7位處市中心，不僅緊傍旭川主街道，俯瞰大雪山山脈；距離最受日本民眾歡迎的旭川動物園，和集結當地8大拉麵品牌的旭川拉麵村，也都只有半小時車程，是感受美麗的北海道小鎮風情，最好的下榻處。

用一把住房鑰匙，就能開啟一場有廣度、有深度的城市巡禮，真不愧是星野！

OMO7，主打現做格子鬆餅。 圖／游慧君、陳志光
OMO7，主打現做格子鬆餅。 圖／游慧君、陳志光
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觀光飯店北海道咖啡

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