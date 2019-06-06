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小六課本教用台語唸李白詩 母嘆：看完開始懷疑人生

讓我們一起前進東北！日本特搜宮城景點、美食大公開

2019-06-06 16:49FunTime旅遊比價

宮城縣位於日本東北，如果想到日本東北部旅遊，可以考慮到宮城縣來個五日遊，宮城縣有著東北地區的最大城市仙台，台灣也可以直飛仙台相當方便喔！宮城縣的秋天可以欣賞到遍地萬紅的楓葉，冬天則能看到獨特的雪中奇景樹冰，選對季節出發，就能有不一樣的體驗喔。

如何前往宮城？

前往宮城最快的方式就是直飛仙台機場，目前只有長榮航空提供直飛航班，天天都有往返的航班，去程時間為10:05-14:35／回程時間為16:05-18:55，平均票價落在9千至1萬1左右，只要飛行3-4小時即可抵達，對於想要遊玩宮城的旅客而言真的十分便利。

日本宮城縣景點

大崎八幡宮

大崎八幡宮 圖／Wikimedia
大崎八幡宮 圖／Wikimedia
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仙台是宮城縣最大的城市，而大崎八幡宮就位在仙台市內大崎八幡宮興建於1607年，已經擁有400多年歷史了，也是日本國寶之一。因為大崎八幡宮之前供奉戰鬥之神，許多運動選手會特地前來祈求必勝，神社内也掛滿選手們畫的繪馬木牌喔！來到這裡也有一項必買商品，就是大崎八幡宮的吉祥物松川達摩！

地址：宮城県仙台市青葉区八幡４丁目６-１

交通：搭仙台市營巴士往「白澤車庫前」約20分鐘、大崎八幡宮前下車、步行約5分鐘

營業時間：9:00~17:00

秋保大瀑布

秋保大瀑布 圖／Wikimediaウィキペディア
秋保大瀑布 圖／Wikimediaウィキペディア
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號稱日本三大名瀑布的秋保大瀑布，如果是在秋天到宮城旅遊的話，非常推薦可以到秋保瀑布欣賞美麗的景色喔！橘紅的楓葉遍佈山頭圍繞著大瀑布，整個景象為之壯觀，想要賞楓的朋友可以在10月下旬～11月上旬來宮城看看秋保大瀑布氣勢磅礡的美麗景色。

地址：宮城県仙台市太白区秋保町馬場

交通：從仙台搭乘仙台市營巴士前往溫泉元湯約50分鐘

仙台市營巴士往野尻町北約25分鐘秋保大瀑布下車，步行約3分鐘

宮城藏王狐狸村

宮城藏王狐狸村 圖／Wikimedia
宮城藏王狐狸村 圖／Wikimedia
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宮城藏王狐狸村是專門飼養狐狸的動物園，在園區內共有約100隻狐狸，其中有6種不同品種。這裡跟一般動物園不一樣的是遊客可以進入近距離觀賞狐狸！有些甚至可以觸摸，只要穿上專用塑膠雨衣還可以抱他們～除了狐狸之外，園區還有飼養一些山羊以及兔子等動物，非常適合帶小孩來這近距離觀賞動物們。

小編說：不要穿黑色厚絲襪，或是有繩頭的鑰匙圈，狐狸會以為是誘餌！

地址：宮城県白石市福岡八宮字川原子11-3

交通：JR東北新幹線白岩藏王站，建議搭計程車約20分鐘

價位：成人－1000日幣/小學生以下－免費

營業時間：3月16日～11月30日9:00～17:00

12月1日～3月15日9:00～16:00

每周三公休（2月和8月沒休息）

官網>>

藏王町—宮城藏王樹冰

宮城藏王樹冰 圖／Flickr
宮城藏王樹冰 圖／Flickr
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日本樹冰可說是冬天最熱門的景點之一，日本樹冰只有在東北地區的青森縣、山形縣及宮城縣才有，極其特別的自然景觀。樹冰的形成不但要氣溫低還要有足夠的濕度，雪才能一層一層的層層堆疊在樹上，壯碩的樹冰也有雪怪之稱喔！(推薦給你：冬季才玩得到的12大體驗！)在日本國內能欣賞到如此壯碩且震撼的藏王樹冰只有在藏王才有，冬天除了滑雪還能到這觀賞雪天奇景的藏王樹冰！

地址：宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉倉石岳国有林内

交通：1.從仙台搭乘高速巴士直達藏王溫泉區

　　　2.可搭乘JR到山形站，再轉搭前往藏王溫泉區的巴士

松島

松島 圖／Wikimedia
松島 圖／Wikimedia
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「松島、宮島、天橋立」這三個可被稱為日本三大景，松島呢位於宮城縣的松島灣，共有大大小小260座島嶼，從陸地上的松島城可以飽覽整個島嶼喔！松島上還有個瑞嚴寺，正殿是日本國寶，相當有文化價值。喜歡日本文化歷史的朋友，來到日本東北不妨到宮城縣的松島細細品味。

交通：JR仙石線「松島海岸站」下車，步行約5分鐘

日本宮城縣美食

村上屋餅店-毛豆麻糬

毛豆麻糬 圖／Wikimedia
毛豆麻糬 圖／Wikimedia
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毛豆麻糬可是宮城縣的代表鄉土料理之一，也是現在相當熱門的伴手禮。毛豆麻糬是在剛搗好的柔軟麻糬裡加上毛豆泥製作而成，村上屋餅店毛豆麻糬堅持每天現做，外觀為毛豆原有的綠色，完全沒有添加任何色素，是款宮城當地的必吃甜點。

地址：宮城縣仙台市青葉區北目町2-38

營業時間：9:00～18:00

喜助牛舌-牛舌

喜助牛舌 圖／IG, sasa__sha
喜助牛舌 圖／IG, sasa__sha
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日本許多地方的燒肉的非常有名，但講到牛舌一定第一個想到仙台！喜助牛舌的裝潢很像居酒屋，牆上也掛滿名人的簽名，每到用餐時間都客滿，受到許多人的喜愛。他的特燒後切牛舌鹽烤得剛剛好，一口咬下還保有它的脆感，能感受滿滿的牛舌在你嘴裡盛開，喜歡吃牛舌的朋友來到仙台一定要大吃特吃！

地址：仙台市青葉区中央３−６−１２

營業時間：10:00-22:30（最後點餐時間22:00）

日本宮城縣好玩好吃應有盡有，宮城縣有東北最大城，不僅逛街購物很方便，美食餐廳林立熱鬧，也有許多宮城才吃得到的特色料理，交通也相當方便，購買JR PASS就可以把宮城玩透透！趕緊趁著現在到FunTime訂購冬季航班衝一發吧！

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