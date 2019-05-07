有女將的溫泉旅館不稀奇 這裡竟有小鮮肉「若旦那」們在門口迎接你

【圖．文｜行遍天下．部分圖片提供│若旦那們】

在日本，高級日式旅館或是料亭，款待客人的服務，大多由旅館的女主人承接與主理，稱為「女將」文化，若是女兒或媳婦接班，則會稱為「若女將」；女將的態度、行為舉止、門口迎接賓客服務，都足以代表整座旅館的精神與象徵。而在日本福島的土湯溫泉區內，卻有這樣一個特殊狀況，當客人穿過白色煙霧瀰漫溫泉街，進入旅館的時候，在門口迎接的竟然是一位小鮮肉「若男將」！

▲走入溫泉旅館前，迎接我們的不是女將身影，而是一位一位小鮮肉⋯(圖右二為代班鮮肉芥子娃娃職人阿部國敏) 分享 facebook





以一起振興當地觀光當成志業

▲這群以「若旦那」(若男將的日文)為名稱的若男將們，是土湯溫泉裡集合了4間旅館的二代經營者。 分享 facebook

這群以「若旦那」(若男將的日文)為名稱的若男將們，是土湯溫泉裡集合了4間旅館的二代經營者，年紀相仿的大家有著承接家裡事業的擔子在。2011年日本發生大地震引發核災後，福島地區觀光嚴重受挫，不但外國人不來、連日本遊客也卻步，即使遠離核災區域，土湯溫泉街卻也幾乎看不到任何遊客的蹤影。幾年過去後，觀光依舊不見起色，原本都是「土湯溫泉旅館同業公會青年部」幾位大男孩在2015年開始了一些年輕人的新想法。





若旦那崛起成了媽媽最愛

▲他們集結團體的力量，一起拍影片、一起到外地推廣，用好玩的若男將形象來吸引起人們對土湯溫泉的好奇心。 分享 facebook

這5個分別代表不同旅館的第二代們，在聽了彼此的苦惱與困擾後，以好玩的心情組成了「土湯溫泉若旦那」團體，一改旅館向來是競爭的立場、改以共同推廣的方式進行，於是他們集結團體的力量，一起拍影片、一起到外地推廣，用好玩的若男將形象來吸引起人們對土湯溫泉的好奇心。甚至在2018年還發行了第一本雜誌「若旦那圖鑑」，還在夜晚大家工作下班後，一起經營起「土湯溫泉若旦那酒吧」(雖然酒吧因為大家工作太忙而暫時歇業中)，甚至福島縣也為他們拍了宣傳廣告。

▲獨特的形象與宣傳方式吸引來自日本各地的媽媽太太們前來泡湯。 分享 facebook

漸漸地，獨特的形象與宣傳方式有了回應，先是來自日本各地的媽媽太太們被受吸引前來泡湯，一個個若旦那受到女性的歡迎，觀光客增加、住宿的需求逐漸回溫，大家都為了若旦那而前往土湯溫泉，好奇地與5位大男孩合照留念，接著日本的電視台與其他媒體也紛紛前來報導，更有其他溫泉區仿照模式，現在他們更串連起其他溫泉區的若旦那，正努力繼續推廣中。

▲土湯溫泉木芥子是東北芥子娃娃三大發源地之一。 分享 facebook





渡邊利生X 與自然共韻的山水莊

▲山水莊露天浴池能直接面對壯闊的瀑布，聆聽水聲迎接微風。 分享 facebook

日本樂天旅遊「全國溫泉若旦那選舉」第一名山水莊，半開放的露天溫泉就能看見土湯溫泉荒川溪畔大瀑布流洩。

地址｜福島市土湯溫泉町油畑55

網址｜www.sansuiso.jp





渡邊樹璃案X 源泉湯治山根屋旅館

▲山根屋已經是傳承近百年的溫泉旅店，目前全由家人一起撐起老字號。 分享 facebook

擁有兩種不同泉質溫泉（單純泉、湯治溫泉），是療癒身心靈最好的去處。

地址｜福島市土湯溫泉町油畑3

網址｜www.yamaneya-ryokan.jp





佐久間輝& 智啟X 與四季共感的向瀧旅館

▲向瀧旅館有著兩位親切的若旦那迎接每日上門的客人。 分享 facebook

佐久間輝設計的信樂燒陶器露天風呂，全部面向荒川的溫泉風呂，是人氣口碑之處。

地址｜福島市土湯溫泉町字杉ノ下63

網址｜www.mukaitaki.co.jp





今泉強X 山林美味秘境はるみや旅館

▲位置超隱密的はるみや旅館，料理也非常吸引人。 分享 facebook

只有10間房間的はるみや旅館除了以料理見長，每間房還都有景致絕佳露天風呂，可以天寬地闊面對荒川泡著湯。

地址｜福島市土湯溫泉町杉ノ下72

網址｜www.harumiya.com





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