「北海道」必訪景點推薦！四季迷人風情 熱門景點一個也不漏！

能夠一次囊括日本四季所有的美，我想就只有北海道了。北國四季風情相當迷人，春賞芝櫻、夏觀花火、秋獵紅葉、冬茗溫泉，還可以將水果特產、鮮甜海鮮通通吃個過癮，本期小編就要告訴大家去一次讓人難以忘懷的北海道景點，讓大家有機會去日本北海道旅遊的時候，人氣景點一個也不漏！

富田農場X空知郡中富良野町｜ファーム富田（ファームとみた）

滿山滿谷的各色花卉

富田農場 圖/官網 分享 facebook

講到必去的北海道景點，一定會想到富田農場。富田農場位於日本北海道空知郡中富良野町北星地區，滿山滿谷的花卉農場，大面積的栽種薰衣草花田，每到盛開的季節，顏色鮮艷且多種顏色堆疊出的景像，美得不要不要的！絕對是到日本北海道旅遊的人必去的景點唷！

富田農場 圖/官網 分享 facebook

農場內還有塗裝成薰衣草色的拖拉車"薰衣草巴士"供遊客乘坐，行駛在近年剛開幕的全日本最大薰衣草園"薰衣草東部"內，繞園區一周約15至20分鐘。悠閒的坐在巴士上欣賞若大的薰衣草田以及夕張山地，微風吹拂下空氣中似乎還飄著淡淡薰衣草味，是不是相當吸引人呢!

小編說：富田農場的薰衣草開花期為7月上旬~7月中旬；最佳賞花期則落在七月中旬哦!

交通：從JR 富良野線的「富良野站」或從JR函館本線的「旭川站」乘車,到「薰衣草花田車站」下車。從薰衣草花田車站到富田農場步行約7-8分鐘。

函館市｜函館山（はこだてやま）

世界三大夜景之一

涵館山 圖/cielo-ayato.doorblog.jp 分享 facebook

首先絕對不能錯過的北海道景點非函館山莫屬！這可是列為米其林指南列為世界三大夜景的函館山夜景（與義大利拿坡里、香港齊名），同時也與神戶摩耶山、長崎稻佐山並稱日本三大夜景，不管是跟團或是自助旅行，這絕對都是到日本北海道旅遊的人必去的景點！從函館山可以遠眺函館灣與津輕海峽，更能欣賞美麗的市街風貌，非常值得一去！

交通：

✔從「十字街電車站」下車，步行至纜車搭乘處約10分鐘

✔搭乘函館山登山巴士，直接從 JR函館駅出發，經由灣區上函館山的登山路線巴士，不需轉乘，交通順暢時只需 30分鐘即可到達山頂，單程票價大約 400円。

北海道很冷，快進來被窩吧

札幌大通拉珍特住宿飯店，位在鬧區機能超便利

札幌大通拉珍特飯店 圖/agoda 分享 facebook

特色：除了附近許多商店林立，飯店設有大眾浴池，也適合親子旅遊，0~12歲(含)小朋友，不加床的情況下可與大人免費同住！！

訂房網評價︰9/10 (agoda)

交通︰南北線的大通站14號出口出站步行5分鐘

附近景點︰大通公園、薄野、狸小路商店街

小樽市｜小樽運河（おたるうんが）

輝煌的歷史痕跡，小樽魅力元素之一

小樽運河 圖/matome.naver.jp 分享 facebook

北海道的小樽市是一座迷人的歷史港都，過去小樽運河的紅磚倉庫更是小樽市作為日本北海道金融、經濟中心的象徵，有「北方的華爾街」之美譽，儘管過去的繁華已經走入歷史，但宛如童話班的運河景色，仍是小樽成為魅力都市的原因之一唷！

交通：從JR小樽火車站出小樽車站後，步行約10分鐘

札幌市｜大通公園（おおどおりこうえん）

每年札幌雪祭會場之一

大通公園 圖/官網 分享 facebook

札幌是北海道最大的城市，市區佈局呈棋盤狀，相當整齊又美觀。大通公園則位於市中心，為東西走向，是很重要的市容建設，同時也是札幌的一大象徵，是相當重要的北海道景點。公園週邊各種商社、金融機構大樓林立，也有許多商店街，相當熱鬧！值得一提的是，每年冬季札幌雪祭，大通公園也是會場之一唷！到北海道旅遊的時候一定要去大通公園走走。

交通：搭乘地鐵東西線、南北線、東豐線至大通站下車，從2、5、6、8或7號出口出來即到。

旭川市｜旭山動物園（あさひやまどうぶつえん）

為日本最北邊且最具人氣的動物園

旭山動物園 圖/官網 分享 facebook

說到著名的北海道景點，不能錯過旭山動物園，為日本最北邊的動物園，以動物原本自然的生態呈現給遊客的展示手法聞名日本全國，最有名的表演則是「企鵝散步」，如果帶著小小孩一起到日本北海道旅遊的話，會是個不錯的選擇唷！

交通：從新千歲機場前往札幌站，再從札幌站前往旭川站。若搭乘速度最快的JR列車，從新千歲機場到旭川站，大概需要花費2小時10分鐘左右。

札幌市｜さっぽろ羊ヶ丘展望台（さっぽろひつじがおかてんぼうだい）

眺望札幌市容和平緩開闊的石狩平原，欣賞草原夕陽

石狩平原 圖/北海道見聞錄 分享 facebook

這是一個相當有意義的北海道景點，札幌市東南的羊丘是一片平緩的丘陵地，位於北海道石狩平原西南部，從這裡可以望見羊群們吃草的牧場風情，還可以看到草原的夕陽餘暉，視野遼闊，甚至可以看到札幌市容和平緩開闊的石狩平原，難怪深受到北海道旅遊的旅客喜愛。瞭望台旁有美國教育家克拉克的青銅塑像，上面還刻著他的一段名言 「Boys be ambitious」（孩子們，要胸懷大志），人稱「北海道開拓之父」呢！

交通：從地鐵東豐線札幌站，轉搭北海道中央巴士89號約13分鐘

美瑛町｜四季彩の丘（しきさいのおか）

春季到秋季，都可以看到不同的花卉美景

四季彩の丘 圖/tsuiteru-happy-life 分享 facebook

另外一個讓人津津樂道的北海道景點就是「四季彩之丘」，位於丘之町美瑛，這裡視野遼闊、風景絕佳，各種顏色花卉齊放的花卉農場面積達7公頃，相當廣闊，不論是春季還是秋季，都可以看到不同的花卉景像，更有「花之樂園」的美譽！值得一提的是，這雖然是私人的花田農場，但完全免費參觀唷！日本北海道最高CP值旅遊景點非四季彩之丘莫屬啦！

交通：從JR美馬牛車站騎單車出發，約5分鐘便可抵達

斜里群斜里町｜オシンコシンの滝（オシンコシンのたき）

知床八景之一，也是著名的北海道景點

斜里群斜里町 圖/fiscalia.org 分享 facebook

雙美瀑布位於北海道東北部的知床半島，名稱來自於阿伊努族語，有著「河川下流長滿蝦夷松的地方」的意思，是知床八景之一，更是來到日本北海道旅遊必去的景點。知床半島被認為是日本最後的秘境，山嶽被原始森林覆蓋，較為險峻，棲息著如海鸕鷀和白尾雕等野生動物，這樣的自然環境實屬寶貴，也被規畫為國立公園。

地址：北海道斜里郡斜里町峰浜

交通：ＪＲ知床斜里駅

稚内市｜宗谷岬（そうやみさき）

北海道最北邊的港灣城市

宗谷岬 圖/jp.zekkeijapan.com 分享 facebook

稚內是夾在日本海與鄂霍次克海之中的港灣城市，宗谷岬位於最北邊的北海道景點，是一座豎立的三角錐狀碑，象徵北極星，感覺很浪漫。晴朗的時候，甚至可以從這裡看到43公里外的庫頁島；這裡也因為風大的關係，獲得「風之城」的別名，有機會一定要到北海道旅遊看看這美麗的港灣景色。

交通：建議搭乘計程車或租車從稚内駅至宗谷岬

洞爺湖｜町洞爺湖（とうやこ）

因為火山爆發而淹沒形成湖泊，周圍是溫泉勝地

町洞爺湖 圖/picssr.com 分享 facebook

洞爺湖是西南部的北海道景點，屬於支笏洞爺國立公園，過去因為火山爆發而淹沒形成湖泊，湖面寬闊，湖岸近處有昭和新山，是地震造成的斷層處而隆起的一塊新地形，至今還噴發白煙。離破火山口湖畔有著名的洞爺湖溫泉，如果到日本北海道旅遊，不妨來到這個溫泉勝地犒賞自己平日的辛勞~~

交通：JR 千歲線特快從新千歲機場車站到南千歲車站換車到洞爺車站約 1 小時 20 分鐘。

如何前往北海道？

飛往日本北海道的機票有兩種選擇：札幌及函館，由於北海道幅員遼闊，有些旅客也會直接考慮不同點進出，節省往返同個機場的交通時間。目前直飛函館的航空公司只有長榮（午去晚回）及台灣虎航（早去午回），直飛札幌的選擇則較多：華航、長榮、日航、樂桃、酷航等等，航班時間組合也較多元。整體而言，選擇廉航機票大約可以節省近一半的機票費用，不過還是要看是否有促銷以及挑選淡季才有好價格！

日本北海道在不同時節都有不同的風情與美景，只要掌握旅行方法就能在一次的旅程中體驗到專屬於日本北海道的魅力與特色。除了怎樣都看不膩的多樣風景外還有吃不完的鮮美海鮮，一年四季都適合旅遊的城市實在不多，不要猶豫一找到時間就馬上出發吧！

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