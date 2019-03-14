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藏王樹冰全攻略／溫泉、滑雪場值得一訪&交通、行程報你知！

2019-03-14 15:39FunTime旅遊比價

藏王連峰位於日本東北地區山形縣與宮城縣交界，每到冬季，山坡上一大片針葉樹被茫茫大雪覆蓋住，就成了人們所熟知的「藏王樹冰」，因其外型有如怪獸一般，也被稱為「Ice monster」。在藏王樹冰附近，更是有藏王溫泉滑雪場值得旅人一訪！然而，要怎麼前往藏王樹冰周邊，常常是旅人煩惱的問題。不擔心！讓我們繼續看下去～

藏王樹冰介紹

藏王樹冰 圖／Wikimedia
藏王樹冰 圖／Wikimedia
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到了冬季，含有大量水份的冷空氣，從結霜、雪到結冰，一層層地覆蓋在針葉樹上，變成了樹形有些怪奇的藏王樹冰，因為數量龐大，讓整個景觀更為震撼。從山形縣與宮城縣其實都能看到樹冰，但多數旅人會選擇走山形的路線，既能搭纜車觀景，且冬季期間還有夜間樹冰點燈活動。

何時看得到藏王樹冰？

要能看到藏王樹冰的時間其實不長，在12月～2月，藏王連峰山坡會換上冬衣，1月的時侯，樹冰會隨著天氣變化而改變形狀；而2月被認為是最能看到完整樹冰的月份，如果時間允許，可以安排在這時候前往！

藏王樹冰夜間點燈

藏王樹冰夜間點燈 圖／zaoropeway.co.jp
藏王樹冰夜間點燈 圖／zaoropeway.co.jp
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12月到3月初之間的不特定日期，到了傍晚便會有夜間點燈活動。燈光照在原本雪白的樹冰們「身上」，好像所有的樹冰都有了活耀的生命力一般！是非常值得一看的活動～

小編偷偷說：到了晚上又會比白天的時候更加寒冷！請多加禦寒衣物～

藏王樹冰夜間點燈期間：2018年12月22日（六）～2019年3月3日（日）其中46天，點燈詳細日期>>

藏王樹冰夜間點燈時間：17:00～21:00

費用：僅需支付纜車費，不需另外付費

官網：藏王樹冰夜間點燈

藏王樹冰幻想迴廊

藏王樹冰幻想迴廊 圖／zaoropeway.co.jp
藏王樹冰幻想迴廊 圖／zaoropeway.co.jp
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同樣是期間夜間限定的「樹冰幻想迴廊」，能夠搭著賞雪車，近距離觀賞藏王樹冰的雄偉與壯觀！必須先搭纜車到「樹冰高原站」，接著再搭賞雪車，每梯次36人，7天前開放電話預約報名。

藏王樹冰幻想迴廊期間：2018年12月22日（六）～2019年3月3日（日）其中52天，幻想迴廊詳細日期>>

藏王樹冰幻想迴廊時間：17:00～21:00（最晚20:00）

費用：成人4,000円（包含來回藏王高原站之纜車券及賞雪車）

官網：藏王樹冰幻想迴廊

藏王樹冰交通方式

不論用哪種方式前往，都必須先到藏王溫泉纜車起點，再搭乘纜車上山觀景。

搭巴士前往藏王溫泉

大多數旅人會走山形方面的路線，而主要的交通方式分為3種。可從東京或其他地區搭JR前往山形站或仙台站，再搭乘巴士前往藏王溫泉公車終點站；或是在冬季期間，也有從仙台機場出發到藏王溫泉的高速巴士，既方便又快速！

藏王樹冰
藏王樹冰
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JR山形站→藏王溫泉：山交巴士官網>> 巴士時刻表>>

JR仙台站→藏王溫泉：可線上預約或電話預約。山交巴士官網>>巴士時刻表>>

仙台機場→藏王溫泉：高速巴士官網>>巴士時刻表>>

藏王樹冰
藏王樹冰
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搭纜車欣賞藏王樹冰

纜車 圖／http://zaoropeway.co.jp/
纜車 圖／http://zaoropeway.co.jp/
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到了藏王溫泉公車終點站後，步行走到藏王纜車的「藏王山麓站」即可買票搭乘纜車。從「藏王山麓站」搭到「樹冰高原站」為山麓線，要搭山頂線到「藏王山頂站」需下車換車，總車程17分鐘。藏王纜車官網>>

藏王樹冰套票

藏王樹冰套票 圖／www.yamakobus.co.jp/
藏王樹冰套票 圖／www.yamakobus.co.jp/
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此套票包含從JR山形站至藏王溫泉公車終點站的巴士來回票券、從藏王山麓站至藏王山頂站的纜車來回票券。但此套票只能在JR山形站前巴士詢問處購買，在其它地方是買不到的喔！

小編偷偷說：若是分開購買巴士及纜車票共4,800円，但這款套票只要4,300円，整整省下500円！非常建議購買～

藏王樹冰套票販售期間：2018年12月1日（六）～2019年3月10日（日）

藏王樹冰套票販售地點及時間：JR山形站前巴士詢問處7:00～19:00

費用：成人4,300円

官網：藏王樹冰

藏王溫泉滑雪場

藏王溫泉滑雪場 圖／pixabay.com
藏王溫泉滑雪場 圖／pixabay.com
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不論你是滑雪高手，還是初學者，都不能錯過在樹冰旁滑雪的體驗！藏王溫泉滑雪場可說是日本東北超人氣的滑雪場，平均的低溫讓雪質更加穩定，且雪場面積大，更有初級、中級和高級等15個滑道！

藏王溫泉滑雪場 圖／www.zao-spa.or.jp
藏王溫泉滑雪場 圖／www.zao-spa.or.jp
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地址：〒990-2301 山形市蔵王温泉土合709−1

開放時間：2018年12月20日～2019年4月1日

營業時間：08:30～17:00、（夜滑）16:30～21:00

官網：蔵王温泉スキー場

藏王溫泉

藏王溫泉 圖／www.zao-spa.or.jp
藏王溫泉 圖／www.zao-spa.or.jp
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除了看樹冰、滑雪，藏王還能泡溫泉！藏王溫泉據說早在西元1900年就被發現了，藏王溫泉富含鐵質，據說可以保養皮膚、改善皮膚病。下次若有機會，不彷在藏王這裡住上一晚，倘若不選擇住宿，也可以純粹只泡湯呦！

藏王溫泉 圖／www.zao-spa.or.jp
藏王溫泉 圖／www.zao-spa.or.jp
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地址：〒990-2301　山形市蔵王温泉708-1

官網：藏王溫泉觀光協會

看完介紹是不是很想親眼一睹藏王樹冰如此壯觀的景象，而藏王有趣的地方也不只有樹冰，還有滑雪場跟溫泉可以一起享受，有機會去的話可以一併體驗看看。另外，藏王其實不只有冬季可以玩喔，也有一些旅人會選擇春天或秋天前往藏王，畢竟春夏秋冬每個季節大地的景色都不一樣，可以搭纜車飽覽藏王連峰的美景，欣賞每個季節不一樣的美，真的是超級吸引人阿。

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