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郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃這個

抓住冬天尾巴！青森雪地健行+秋田溫泉鄉美景 走進日本東北厚雪秘境

2019-03-06 11:22行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

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奧入瀨溪流雪地健行

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在十和田市與秋田交界的十和田湖，其出口源出的奧入瀨溪流，為日本著名的夏季避暑、秋季賞楓勝地，在冬天雪花飛揚之際，更有著雪山難得一見的自然絕景。在全長14公里路段中最精彩的是從「石ヶ戶」經「阿修羅の流」到「雲井の滝」約2.6公里、近1小時的雪地健行，沿著大大小小水流和白雪妝點樹林一身銀色衣裳，踏著厚綿綿雪地，驚見湍急的阿修羅の流，澗中溪谷大多結成壯闊冰柱。在一路覆雪的冬季限定冰封景色到達雲井の滝，原本高聳的瀑布也在岩壁上凝結成擎天冰樹，最後坐上JR巴士抵達最大的瀑布「銚子大滝」，本來聲勢驚人的豐沛水瀑也成了冰條，在潺潺溪水中魔幻地將時間凝結，讓人沉醉在奇觀情景中。

皚皚白雪飄落奧入瀨溪流彷彿進入秘密森林。
皚皚白雪飄落奧入瀨溪流彷彿進入秘密森林。
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黑石市小見世通老街散策

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出發到能放鬆身心的青森縣黑石市，經由去年12月初才和台中市牛罵頭文化協進會締結姐妹會的NPO橫町十文字町育會人員導覽，漫遊位於中町通、獲選為日本街道百選的「小見世通」，至今仍保有江戶藩政時代的傳統建物和昔日為了防止暴雪和曝曬而蓋的天棚式木造拱廊街道。

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從前身為大眾澡堂的松之湯交流館這座小小街角博物館為起點，探訪有百年之久、以包有豆沙的干梅著名之和菓子老舖－松葉堂まつむら，及建於大正時代的木造洋風消防局－甲德兵衛町(第三消防部屯所)，到有近300年屋齡，過去為米糧商舖，今為咖啡館的日本國家文化財產－高橋家，再到對街200年歷史酒廠－鳴海家釀造店試飲具時代意義的菊乃井地酒，同時從這一路巡禮下，了解重要文化資產的彌足珍貴，最後以B級地方美食，御幸的黑石湯汁炒麵暖胃入肚作完美結束，將老街純樸的美好時光凍結於雪中，一起放入心裡。

黑石湯汁炒麵以寬大太平麵條快炒，佐以香醋和風醬的甜辣湯汁，為昭和時代興起美食。
黑石湯汁炒麵以寬大太平麵條快炒，佐以香醋和風醬的甜辣湯汁，為昭和時代興起美食。
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秋田溫泉鄉雪山古蹟秘境

盛名已久的日景溫泉有不少任日本首相都到訪過。
盛名已久的日景溫泉有不少任日本首相都到訪過。
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位於秋田和青森縣界的白神矢立湯源郷の宿「日景溫泉」，於明治26年開湯至今126年，在冬日漫天雪花鋪天蓋地之際，如深山裡遺世獨立的夢幻國度，深受不少日本文豪、畫家和政治家的喜歡。

盛名已久的日景溫泉有不少任日本首相都到訪過。
盛名已久的日景溫泉有不少任日本首相都到訪過。
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全館皆採用秋田地產杉木建造而成，並選用傳統工藝品的家具和漆器，營造滿室溫馨。

日景溫泉以秋田杉木製圓盒盛裝烤米棒湯，香氣四溢。
日景溫泉以秋田杉木製圓盒盛裝烤米棒湯，香氣四溢。
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在如此靜謐的絕景中，一享精緻客房空間和露天風呂高濃度硫磺泉的美人湯外，1泊2食的晚餐和早餐，皆是經典日式懷石風溫泉料理，吃得到東北當季時令特產名物，像是比內地雞、炸米棒、熊肉煮、稻庭烏龍麵、石燒料理、蓴菜和煙燻蘿蔔等，每口都吃盡秋田獨有的究極好味。

日景溫泉以秋田杉木製圓盒盛裝烤米棒湯，香氣四溢。
日景溫泉以秋田杉木製圓盒盛裝烤米棒湯，香氣四溢。
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史蹟遍佈的秋田，在曾是礦產城鎮的小坂町明治百年通上，有座日本最古老的劇院「康樂館」，西洋風格外觀，內部卻是典型日式戲棚，留存著明治時代的芝居小屋劇場、木造旋轉舞臺、榻榻米坐敷觀看席、演員出場花道等濃濃和風色彩。

康樂館內的日式劇院古意風華。
康樂館內的日式劇院古意風華。
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從過往為犒賞礦工辛勞而打造的娛樂場所，百年來到今日仍是日本知名歌舞伎演員演出的重要據點。在冬季歇業時，會特別提供歌舞伎服飾、頭飾和道具，讓到訪遊客能自行裝扮，化身為劇中主角自娛娛人。

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再往南至有陸奧小京都之稱的角館，是秋田藩中最大的城下町，在此區留有藩政時期武士宅邸建築群，在古色古香的內町，以藥醫門的「青柳家」為最具代表性的武家屋敷。

康樂館內的日式劇院古意風華。
康樂館內的日式劇院古意風華。
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3,000坪偌大的宅院，由主屋、武器庫房、解體新書紀念館和秋田鄉土館、武家道具館、洋風館、時代體驗屋等館組成小型歷史村博物館，由完全公開約3萬件古寶物，一窺舊時武士生活風貌。

青柳家武家宅邸前有小田野直武塑像，是日本洋畫界影響甚深的秋田蘭畫家。
青柳家武家宅邸前有小田野直武塑像，是日本洋畫界影響甚深的秋田蘭畫家。
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景點介紹

奧入瀨溪流館

地址｜青森縣十和田市大字奥瀬字栃久保183

電話｜+81-176-74-1233

網址｜www.oirase.or.jp/keiryu/keiryu.htm

營業｜9:00∼16:30

　

日景溫泉

地址｜秋田縣大館市長走37

電話｜+81-186-51-2011

網址｜hikage.club

營業｜日歸溫泉10:00∼15:00，住宿15:00 check in、11:00 check out

價位｜日歸溫泉／大人500円、日歸午餐方案／1人6,000円、昭和館和洋室2名1室／1人25,000円、1泊2食／1人18,000円起

　

康樂館

地址｜秋田縣鹿角郡小坂町小坂

電話｜+81-186-29-3732

營業｜9:00∼17:00

價位｜常打芝居和設施參觀／大人2,100円、公演料金／大人2,100円

　

武家屋敷 青柳家

地址｜秋田縣仙北市角館町表町下丁3

電話｜+81-187-54-3257

網址｜www.samuraiworld.com/Taiwan

營業｜9:00∼17:00(12月至3月到16:30)

價位｜大人500円

　

黑石觀光導覽處

地址｜青森縣黑石市綠町1丁目187

電話｜+81-172-88-8815

網址｜www.en-kuroishi-matsunoyu.com

營業｜9:30∼18:00(導覽需事先預約)，

價位｜12至3月每週一公休

　

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