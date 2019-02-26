白雪中的茅葺屋聚落「福島大內宿」彷彿走入靜止的懷舊江戶時代

【作者:ASPIRATION】

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大內宿與岐阜縣白川鄉、京都美山町並列為「日本三大茅葺屋根集落」，造訪時被厚厚大雪覆蓋，呈現靜謐而與世隔絕的樣貌。展望台上的景觀能一覽這小而精緻的聚落，有如薑餅屋的木造建築排列整齊，不太真實阿。文中除了所見所聞，也加入了預估參觀時間、祭典時間、街道與店家地圖等資訊，文末也有詳盡的交通方式，來看看冬日裡的大內宿是如何清新脫俗吧～

江戶懷舊風格十足，不羈的大內宿冬日走跳札記

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之前想到大內宿，心裡總有些遺憾，因為前年（2017）夏天第一次造訪東北，特地跑到福島的會津若松住一晚，就是為了要去大內宿，可惜前往的當天臨時有變故，行程有了異動，只能說有緣再相會了。可喜可賀，終於在今年年初讓我走訪大內宿啦（灑花）。

當日我們是自駕至大內宿，聚落入口前有個收費停車場，下雪天的，又是平日，遊人不多，停車場的空位非常多～（自駕的路線跟著導航走即可，非自駕的交通方式我會補充在文末）

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觀光案內所就在停車場旁，想詢問或是查看相關旅遊資訊就去裡面找找囉，我是逛完一圈後要上車離開前才發現觀光案內所在這裡的XD。這裡也有置物櫃與廁所。

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附件 1

停完車循著指標走就會通往大內宿，左手邊會先看到一個大內宿的介紹立牌，無法完全理解，但還是查了一下資料幫大家說明。

地區的建築興建於約莫400年前的江戶時代，算是東北地區往來日光、東京的交通與商業要道（或可稱驛站）。而擁有完整茅草屋頂的木造建築群目前被規劃為國家重要傳統建造物群保存地區，有著豐富的文化與歷史含意。

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走約莫五分鐘就會見到茅草屋一一冒出。

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積雪超厚，雜貨店前的小貨車上滿滿都是積雪。

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當天的雪越下越大，行人也三三兩兩，從南國來的我，很俗氣地因為能在這見到如此大雪而興奮不已XD。

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白雪下的茅草屋維持著江戶時代的模樣，若撇除一些較現代的物品（如屋外的鏟雪車、汽車等），這裡的時間彷彿靜止不動。

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✉大內宿商家與範圍

大內宿聚落範圍不大，主要是一條約莫三百公尺長的街道，以及兩旁約五十間的茅草屋建築。雖說範圍不大，卻很抹煞記憶卡阿，喜歡拍照的話，這裡就可以拍很久了。

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▲大內宿地圖與店家一覽（圖／大內宿官網，點此看大圖與下載）

兩旁的建築大半都是食店、土產店或是特色商品店，並有三間民宿，但並沒有什麼商業的市儈氣息，氛圍閒散（可能是那天是平日吧，沒什麼人潮）。到這裡住一晚感覺也挺不錯的～不過當天時間不多，只好看以後有沒有機會了。

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因為天氣寒冷，所以有些店索性不開；有些店則關著門，要上前開開看才知有沒有營業；有些半掩著門，擺出一些商品。

這些雜貨店或土產店感覺都很好逛阿，放著許多會津漆器、陶器、以及其他工藝品～遊走其中或許能找到什麼很棒的商品，但時間不夠只能眼巴巴地經過了。

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✉代表性美食：蕎麥麵

沿路上的食店大多都寫著蕎麥麵，或是畫著一支大蔥放在蕎麥麵裡的圖示，原來這裡的蕎麥麵是當地代表美食。

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每間蕎麥麵食店，各有特色，然而最出名的（或者說最為台灣人所知的），當屬三澤屋的大蔥蕎麥麵（店鋪位置在入口處數來的右手第三間，可參考剛剛提到的大內宿店鋪位置圖）。...

原文出處：白雪中的茅葺屋聚落～福島「大內宿」 彷彿走入靜止的懷舊江戶時代

延伸閱讀：京都｜樸素的生活原樣「樸宿」青旅 懷舊町家建築的魅力讓人流連

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