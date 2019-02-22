小樽必去景點6選！ 在地人帶你探索北海道小樽運河的小樽魅力
【撰文:Ting/ 窩日本】
北海道的小樽是較早開始發展的港町之一，1890年代興建倉庫、海關等眾多港口設施成為連接北海道和道外的物資集散地，而1923年開鑿的小樽運河是使小樽更加繁榮的靈魂建設。
憑藉著從札幌搭電車出發只需要40分鐘的極佳地理優勢、擁有許多百年傳統建築的異國市容、新鮮海產及精緻的玻璃工藝等而成為北國旅遊必訪景點之一。除了充滿異國風味的小樽運河與堺町通り商店街外，這裡跟大家分享小樽運河外的小樽，一起來感受歷史港町的魅力吧！
第一站：手宮線跡地
鐵道迷絕不能錯過的景點！於1880年開通至札幌的鐵路手宮線，是北海道首條鐵路和日本第三條鐵路，曾經是載運旅客及民生物資的重要線道，現在則是市民散步的城市公園、日本高中生的IG人氣景點之一。
<手宮線跡地>
交通方式：JR小樽站徒歩10分
第二站：堺町通
橫跨於JR小樽站與南小樽站的堺町通，從開港以來便是人潮聚集的區域，至今仍保留了許多大正與昭和年代的建築，讓人彷彿進入時光隧道。
主要的商店跟甜點店都聚集在這裡，伴手禮從街頭買到街尾！
在小樽國際貿易地位衰退後取而代之興起的是玻璃工藝品，在堺町通有許多玻璃工藝品賣店從筷架、餐具、酒杯、耳環、音樂盒到裝飾品，全部都能展現出玻璃及色彩的美學，讓人忍不住想全部搜刮到行李箱將這美感帶回台灣。這裡也有自製玻璃工藝品的體驗店家，當然主要製作者還是職人。我們就是在旁協助能做的事情 EX.吹吹玻璃、轉轉桿子之類的(笑，不擅長日文也不需要擔心，職人們會用簡單的英文溝通，體驗時間約半小時、體驗價格3200日幣、寄回台灣的國際運費1000日幣左右。
<堺町通>
交通方式：JR小樽站 徒歩11分
第三站：小樽運河
提到小樽腦海中浮現的畫面就是小樽運河。輕快地漫步在運河沿岸感受小樽獨特的魅力。
到了晚上沿岸的煤油路燈會開始點燈，展現截然不同的風情。遊覽運河一帶的方式有兩種，一是搭乘遊覽船 二是搭乘人力車。
平時我也不是會坐人力車的類型，但體驗過一次後非常推薦啊！擅長日文的朋友人力車大哥會跟你介紹運河的歷史，不太擅長的朋友大哥也會用簡單的中文單字跟你交流！最最最推薦的原因是大哥的照相技術一流啊！
完全拍出小樽的美感。
遊覽船的部分體驗價格白天1500日幣、夜晚1800日幣，船夫也會介紹小樽的大小事。
<小樽運河>
交通資訊：JR小樽站徒步12分
第四站：北方華爾街
1890年代之後小樽開始快速發展。興建了倉庫、海關等眾多港口設施，成為連接北海道和道外的物資集散地同時也是國際貿易港。因此這一地區聚集了許多銀行，而有「北方華爾街」之稱。
<北方華爾街(北のウォール街)>
交通方式：JR小樽站 徒步約10分鐘
第五站：小樽水族館
小樽水族館是北海道代表性的大型水族館。水族館面向日本海，環抱大自然的絕佳地理位置，幸運的話還能看到野生的海豹跟海獅。館內展示著從冷海棲息的魚到溫帶海域生活的魚，約250種5000個各種生物。
表演秀的部分時間也都銜接得很完美，可以一個一個接著看下去，包括海豚、海獅表演秀及企鵝、海象等等的餵食秀。
小樽水族館走的是麻雀雖小五臟俱全的類型，不僅如此還能看到很多北國特有的水生物，非常推薦花半天的時間好好地沉浸在海底世界。
<小樽水族館>
地址：北海道小樽市祝津3丁目303番地
交通資訊：JR小樽站 搭乘10、11號前往水族館的中央巴士，約25分鐘
營業時間：09：00~16：00(依季節有變動)
門票：大人1400日幣/小孩530日幣
第六站：鶴亀温泉
小樽附近有溫泉嗎?
有的！而且源泉100%的天然溫泉，假日時還有販售溫泉券+超級名物 鶴亀丼+熱咖啡 只要2000日幣的超級套票。鶴亀丼=海老、鮑魚、鮭魚卵的美味。泡完溫泉後還可以在休息區曬曬窗外散射進來的溫暖陽光，這種閒暇愜意的感受只有在鶴亀温泉感受的到！
<鶴亀温泉>
地址：北海道余市郡余市町栄町22-1
交通方式：JR小樽站搭乘18、20號的路線公車 於「大浜中」站下車，約30分鐘
營業時間：10：00～22：00
食堂營業時間：11：00～20：00
價錢：大人700日幣、小孩300日幣
公休日：每個月第三個禮拜一
小提醒：溫泉區備有衛浴用品，但是毛巾等要自備，如果沒準備到也沒關係有自動販賣機可以購買。
曾靠著水運而繁榮一時的小樽，再度藉著充滿歷史感的運河及抓住人心玻璃工藝品，成為北海道必訪城市之一，但小樽除了小樽運河外還有許多地方等著大家探索唷，把這些景點全納入口袋來一趟満喫的小樽之旅！
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