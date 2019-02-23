北海道惠庭、千歲、支笏湖一次玩！往來機場超輕鬆10玩法

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北海道惠庭介紹

▲北海道惠庭景點。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於新千歲機場與札幌之間的惠庭（eniwa），城市名稱來自於支笏湖周邊的「惠庭岳」，是一個以住宅為主的札幌近郊城市，不過近年來以惠庭豐富的自然資源積極發展觀光，也成為北海道當地人非常喜歡前往度過周末、度假的札幌近郊城市。

北海道惠庭景點

北海道惠庭景點＃1

惠庭花園賞花

▲北海道惠庭玩法-惠庭花園。（圖／eniwa eye） 分享 facebook

惠庭的四季景色都非常美麗，尤其是夏季時花朵爭相綻放的戶外庭園，在1991年夏天舉行了「惠野庭園比賽」後，惠庭更有了「花園城市」的美名，接著在2005年後的每年6月都會舉辦「惠庭花和生活展」，讓更多人知道惠庭的美麗。

北海道惠庭景點＃2

Rurumappu樂園

▲北海道惠庭玩法-雪上摩托車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於北海道札幌近郊惠庭市的Rurumappu冰雪樂園，因為距離新千歲機場與札幌市區都不遠，是北海道非常知名的雪地遊樂園，在這裡可以進行的玩雪體驗的冰上香蕉船、漂流船、雪盆，如果不敢嘗試滑雪的話，不妨可以來會惠庭的Rurumappu冰雪樂園，好好放鬆瘋一下！

北海道惠庭景點＃3

Moor美人湯溫泉

▲北海道惠庭玩法-Moor天然溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

惠庭的天然Moor溫泉（モール溫泉）是非常珍貴的北海道遺產，因為Moor溫泉是來自於從太古時代就埋藏在地底下的蘆葦等野生植物，經過天然地熱加溫後湧出而成的溫泉，因此擁有高含量的植物性有機質，就像天然的化妝水一樣，讓你可以邊泡溫泉就邊美肌，不但享受放鬆的愉悅又能輕鬆保養，目前全世界上只有德國跟日本北海道才泡得到喔！

北海道惠庭景點＃4

札幌啤酒北海道工廠

▲北海道惠庭玩法-札幌啤酒園。（圖／eniwa eye） 分享 facebook

說到北海道有名的食物，除了牛奶、哈密瓜、帝王蟹之外，相信大家對於「SAPPORO BEER」一定也不陌生，SAPPORO BEER是日本非常老字號的啤酒品牌，更擁有日本最古老的啤酒廠，就位在札幌近郊的惠庭，遊客可以免費前往參觀。

不過，參加札幌啤酒北海道工廠的「見學體驗之旅」要事先進行預約，因為參觀行程除了有導覽、體驗操作之外，還有試飲的部分，為的就是讓大家能夠真正了了解啤酒的製程，而不是走馬看花而已。

官網：サッポロビール庭園

北海道惠庭交通

北海道惠庭交通＃1

day tour

▲北海道惠庭一日遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

雖然前往惠庭可以乘坐JR鐵道，但是對於不懂日文的人，或是不想時時刻刻注意車次與時間的話，不妨可以參加近惠庭的半日或一日遊，就可以直接從機場到惠庭玩雪或泡溫泉，讓往來新千歲機場與札幌市區、札幌近郊不再是北海自由行的煩惱。

JR鐵道

▲北海道惠庭交通方式。（圖／JR北海道旅客鐵路公司） 分享 facebook

JR鐵道是旅遊北海道自由行最好的地鐵夥伴，來回新千歲機場、千歲、惠庭、札幌建議搭乘JR的「快速Airport號」，快速Airport號顧名思義就是快速，只需37分鐘便可抵達，建議也可以購買北海道鐵路周遊票，好好利用JR來玩遍北海道！

北海道支笏湖介紹

▲北海道自由行景點-支笏湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

支笏湖位於千歲市內，被惠庭岳、風不死岳、樽前山等的群山環繞，湖岸線更是長達40公里，四季皆可玩，冬日可以賞雪泡溫泉，夏日則可以坐船遊湖，是札幌近郊非常受歡迎的北海道景點。

北海道支笏湖玩法

北海道支笏湖玩法＃1

支笏湖冰濤祭

▲北海道支笏湖玩法-支笏湖冰濤節。（圖／©Hokkaido Tourism Organization/© JNTO） 分享 facebook 北海道支笏湖，絕對能錯過的就是一年一度的「支笏湖冰濤祭」，每年在1月下旬時當地的居民會將透明度非常高的支笏湖湖水抽上來，製成各式各樣不同的巨型冰雕，加上繽紛的燈光投射，讓冬日的支笏湖變得更為熱鬧美麗！

北海道支笏湖玩法＃2

丸駒溫泉

冬天的支笏湖也是非常受日本人喜愛的還有第二種玩法，那就是泡溫泉！在支笏湖的周邊有許多溫泉旅館都有提供「日歸溫泉」或是「溫泉住宿」的方案，其中最有名的就是位於支笏湖北邊、惠庭岳山腳下的丸駒溫泉旅館。

丸駒溫泉旅館不只擁有支笏湖天然露天溫泉，可以一邊泡湯一邊欣賞支笏湖的四季景色，更是受到日本秘湯守護協會認證的百年老字號旅館，因此受到非常多人的喜愛。

北海道支笏湖玩法＃3

透明獨木舟

▲北海道支笏湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

支笏湖擁有在日本數一數二的超清澈水質，也時常被稱為日本最美的湖泊，因此非常適合乘坐船底透明的獨木舟，欣賞水裡的魚兒與四周風景，春夏秋冬各有其風味，尤其冬季時湖邊的山丘佈滿白雪，穿著保暖衣物在獨木舟上欣賞北海道風景，絕對是個與眾不同的水上活動。

北海道支笏湖交通

自行前往支笏湖搭乘JR新千歲機場方向的列車到「千歲站」或「南千歲站」後，在公車轉乘「空4」公車，不過建議要先記好JR和公車的發車時間和轉乘班次，比較不會空等浪費時間。

如果沒有要在溫泉旅館住上一天的話，建議也可以參加支笏湖＋洞爺湖的一日遊，比較方便省事也玩能玩更多景點！

交通方式：在新千歲機場／JR千歲／南千歲站，搭乘北海道中央巴士「空4」在支笏湖站下車。

北海道千歲介紹

千歲可以說是北海道的重要門戶之一，因為千歲市內的新千歲機場是北海道最大機場，無論是國際或國內航班都非常多，加上新千歲機場距離札幌只有大約40分鐘車程，無論是自駕或是轉乘JR都非常方便，但是除了支笏湖之外，比較少人在千歲多做停留，今天就來介紹幾個，下飛機後值得停留一下的千歲景點吧！

北海道千歲景點

北海道千歲景點＃1

千歲水族館

水族館可以說是日本人最喜歡去的旅遊景點，因此在日本各地都有不同特色的水族館，而位於新千歲機場附近的千歲水族館則是以「鮭魚」而著名，負責鮭魚、鱒魚孵化放流等工作，裡面不只有鮭魚水族館，還有水中觀察室館內，以及許多非常吸引人前往一覽的北方淡水魚類，喜歡水底生物的話肯定不能錯過！

地址：北海道千歳市花園2丁目312

開放：9:00～17:00

北海道千歲景點＃2

北海道箱根牧場

▲北海道千歲景點-箱根牧場。（圖／箱根牧場官方FB） 分享 facebook

位於JR千歲站約30路程的箱根牧場，也是非常適合進行「北海道見學體驗之旅」的地方，箱根牧場建於明治時期，最早確實是在神奈川的箱根町，後來因為成本考量才遷至北海道千歲，後來以「有機」、「牧場體驗」漸漸打響名聲。

因為箱根牧場無論是在環境、養殖上都非常用心，不但不只用農藥和肥料，更遵循了天然的農牧業循環模，減低人為的污染，也因此屢獲獎項，園內觀光區有大牧場、玉米迷宮，還有DIY乳酪、餵牛、騎馬的體驗工坊，非常適合親子一同前往玩樂！

地址： 北海道千歳市東丘1201

開放：10:00～18:00

官網：北海道箱根牧場

北海道千歲交通

千歲市內的景點除了支笏湖比較難以到達之外，大部分都位於新千歲機場或是JR車站附近，因此小編建議大家可以安排在前往北海道自由行的第一天，或是最後一天，來往新千歲機場也比較不需要花費大把時間，更能彈性安排北海道自由行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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