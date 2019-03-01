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電腦選號槓龜6、7年 他換這招竟中8.9億樂透

秋田「乳頭溫泉秘湯」傳統男女混浴溫泉美食　滑雪後的療癒行程

2019-03-01 21:00背包客棧

【作者:路西達】

冬天來到東北，不泡個溫泉好像說不過去，何況這趟行程被認定為是一趟滑雪之旅，運動後全身痠痛就是要泡溫泉來紓解啊！在眾多名湯中優先考慮了銀山溫泉還是乳頭溫泉，朕最後翻了乳頭溫泉的牌子。乳頭溫泉是日本百大秘境溫泉之一，整個溫泉區有七個溫泉設施，有在乳頭溫泉住宿的旅客可以購買湯めぐり帖（1800日圓）搭乘「湯めぐり号」泡遍七湯，據說是治百病的湯呢！不過這次鎖定的是七湯之中風評最佳服務貼心出名的妙乃湯（最古老的則是鶴之湯），來趟療癒人心的一泊二食旅程吧！

要到妙乃湯其實也不是太困難，這回從盛岡出發，搭JR到田澤湖只要30分鐘便從岩手縣來到了秋田縣，然後在站前公車站搭前往乳頭溫泉方向的羽後交通巴士。田澤湖站內有事先買公車票的櫃檯，上車後抽整理券再投現金也是可以。

圖／背包客棧
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田澤湖車站的造型還挺簡練的。

從田澤湖車站搭到妙乃湯一個人單程要820日幣，而且只能投現金。公車會先經過田澤湖畔，接著帶我們在乳頭山中爬行，車程大概耗費40分鐘。

圖／背包客棧
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抵達時正在下大雪！附近也沒有什麼溫泉街商店之類的，整晚就在旅館裡好生歇著吧～

圖／背包客棧
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由於這班車最接近checkin時段，進入必須換鞋的櫃檯前有限空間稍稍有些擁擠。

checkin講解的動作是安排在館內的餐廳空間草庵內進行，先送上一杯熱茶暖暖身子。

圖／背包客棧
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跟熱茶一起來的還有小點心。

圖／背包客棧
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聽完入住注意事項得到鑰匙一串，分別是房門和房內保險箱的鑰匙

妙乃湯只有十七個房間，這次入住的是館內最陽春的紅葉館房型，沒有景色、空間小而且也沒有廁所，簡單來說就是雅房。不過館內的廁所挺足夠的，使用起來不會和其他人衝突。

圖／背包客棧
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一入房中間擺了暖桌，在晚餐時間暖桌會被收到旁邊改成鋪床。房內的哩哩扣扣家具不少，看得出來是一間稍有年代的旅館。房內唯二的插座，都已經被電器完全佔據，而且他們還使用擴充插座和延長線，但每一個正好對應了檯燈、熱水瓶、冷氣、暖爐、暖被桌、電視、冰箱、抽風機......最後是決定拔掉用不到的冰箱和冷氣插座，才有地方可以充電哈哈哈。

圖／背包客棧
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櫥櫃裡放了毛巾和浴衣，去泡湯的時候記得要帶去。

圖／背包客棧
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桌上有茶具和小點心。

房間也沒什麼可以依戀的，還是趕緊來泡湯比較實在。妙乃湯的湯池很多，簡單來說就是區分為男女湯、貸切風呂（入住賓客可預約30分鐘，免費）和混浴的湯。沒錯！乳頭溫泉是有傳統的混浴的，平常泡湯是裸身下水，只有混浴的湯是可以（也要求）包著浴巾下水喔。男女湯在晚餐後（20時）會交換，混浴湯池和貸切風呂則是從男女湯各自有通道可以抵達。

圖／背包客棧
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妙乃湯的混湯有提供一個小時的女性專用時段（17:00～18:00），孬種的我就趁著那個時候去享受了，風景真的超好的！直接就是山谷和瀑布呈現給你，我泡的時候正好包場沒有其他人，同時下著大雪，雪中溫泉完全是一大享受啊！溫泉泉質主要有兩種，分別是混濁帶著硫磺氣味的金湯和源泉銀湯，搭配岩池或木池等各種選項需要細細體會。

圖／背包客棧
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（照片來源：乳頭溫泉組合）

泡完湯後就是晚餐時間了，妙乃湯的餐點可是主打秋田鄉土料理，餐桌上的食材大多都是來自秋田的特色名物。...

原文出處：[日本秋田住宿]妙乃湯 乳頭溫泉秘湯 隆冬雪降傳統男女混浴溫泉美食一泊二食

延伸閱讀：首爾 首爾林貨櫃市集Under Stand Avenue 首爾路7017 首爾新興景點IG美拍一手掌握

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