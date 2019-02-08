下飛機就玩雪去！「新千歲機場」札幌近郊的惠庭雪樂園＆溫泉

札幌近郊－惠庭介紹

▲札幌近郊：惠庭景點。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

「惠庭」聽起來可能有點陌生，但其實它位於新千歲機場與札幌市區中間，距離兩地都只有不超過一小時的車程，加上有大片雪地與天然溫泉的豐富資源，近年來漸漸為人所知，成為札幌近郊的旅遊勝地，不妨可以趁著還沒有很多台灣人知道前，趕緊來去獨享悠閒自在的北海道雪地美景！

札幌近郊－惠庭推薦景點

札幌近郊－惠庭景點＃1

Rurumappu雪樂園

▲札幌近郊：惠庭玩雪體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

冬天最吸引人的景就是雪景，來到札幌近郊一定要去惠庭Snow Land Rurumappu雪地玩過一次，這裡可體驗到香蕉船、漂流船、運動體驗、雪橇板、橡皮圈等雪上活動，最貼心的是不用自備防寒衣物或裝備，當場都可以直接租借，如果不敢去滑雪的話，就到惠庭雪樂園來玩雪吧！

在惠庭Snow Land Rurumappu雪樂園中，人氣最高、最好玩的就是雪上香蕉船，在雪地上享受飆速的快感，絕對是一生難忘的雪國體驗，來到札幌近郊的惠庭沒玩過這個，可就枉來一趟北海道啦！

＊營業月份：12~隔年3月

＊營業時間：9:00~16:00

＊門票費用：大人1500日幣、小孩1000日幣

札幌近郊－惠庭景點＃2

天然Moor溫泉美人湯

▲札幌近郊-惠庭Moor天然溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到北海道只想打開度假模式，也不想花體力到雪地玩耍的話，不妨到「惠庭天然Moor溫泉」泡美人湯吧！Moor溫泉可是北海道遺產，它是最天然的化妝水，擁有高含量的植物性有機質，邊泡溫泉就邊幫你美肌，不但享受又能保養。

▲札幌近郊-惠庭岩盤浴。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

另外還有鹽泉及岩盤浴幫助你舒緩肌肉僵硬、促進血液循環等等，從新千歲機場下飛機一定很累人，不妨可以考慮直接來去札幌近郊的惠庭泡一下天然Moor溫泉美人湯，放鬆一下搭了好幾個小時飛機的疲憊身軀。

＊營業月份：全年無休

＊營業時間：11:00~23:00

＊門票費用：大人400日幣/國小140日幣

札幌近郊－惠庭景點＃３

戶外開放庭園

▲札幌近郊景點-惠庭戶外花園。（圖／eniwa eye） 分享 facebook

除了冬日限定的玩法之外，其實惠庭的四季景色都非常美麗，尤其是夏季時花朵爭相綻放戶外庭園，在1991年夏天舉行了「惠野庭園比賽」後，惠庭更有了「花園城市」的美名，接著在2005年後的每年6月都會舉辦「惠庭花和生活展」，讓更多人知道惠庭的美麗。

札幌近郊－惠庭推薦美食

札幌近郊－惠庭美食＃1

余湖農園／手作豆腐

北海道是個充滿農藝的地區，這在除了能體驗有關薰衣草等花卉的手作活動、農場、農遠的活動也相當有趣，像是札幌近郊的余湖農園，就有提供民眾在農園內觀賞及體驗蔬果收割，以及超好吃的豆腐料理！

而且豆腐料理不只可以吃還可以自己動手做，依照每個人加熱的豆漿溫度、製作過程所抓的時機點不同等，豆腐成品的口感也會因人而異，自己親手製作的食物總是特別有趣與美味。

＊營業時間：每日10:00~17:00

＊公休日：年末年初

札幌近郊－惠庭美食＃2

釜飯

▲札幌近郊景點-惠庭釜飯。（圖／eniwa eye） 分享 facebook

想吃到北海道及札幌近郊-惠庭的當地美食，絕對不可以錯過這碗釜飯，無論是愛吃海鮮或肉，這裡都可以滿足你的味蕾。海鮮釜飯裡有滿滿的海膽、鮭魚卵、蝦、螃蟹、帆立貝，就連肉類都分為牛排、漢堡肉、限量的惠庭放牧豬釜飯，光看到這堆食材及菜單，就忍不住垂涎三尺了，寒冷的冬天記得來札幌近郊吃釜飯，享受一人來一碗的美食饗宴！

札幌近郊－惠庭美食＃3

Rurumappu特製火鍋

▲札幌近郊：惠庭美食-成吉思汗羊肉鍋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

看到Rurumappu就會想到先前札幌近郊景點所介紹的雪地樂園，沒錯，這個特製火鍋就是雪地園區內的特有美食，共有三種美食可以選擇：KAMAKURA特製火鍋、起司火鍋、成吉思汗烤肉。

▲札幌近郊－惠庭成吉思汗羊肉鍋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

ppu特製火鍋最大的特點不在食物，而是吃的地點，在一片白靄靄的雪地中，四個人在雪屋裡圍爐吃美食，真的就像是生活在北極圈，肯定會是難忘的回憶～

＊營業月份：12~隔年3月

＊營業時間：9:00~16:00

札幌近郊交通方式介紹

札幌近郊交通方式＃1

自駕

想要到札幌近郊旅遊、想到惠庭玩雪或泡溫泉，到底要怎麼去比較方便呢？其實現在很多人去北海道都會選擇自駕，可以隨意安排想玩的景點，臨時改變心意也不需要遷就誰，加上新千歲機場就有非常方便與完善的租車服務可以選擇，一家人或一群朋友都可以玩得自在，不過相對地，出發前要做的路線規劃功課也比較多囉。

札幌近郊交通方式＃2

JR鐵道

▲札幌近郊景點-JR鐵道。（圖／JR北海道旅客鐵路公司） 分享 facebook

JR鐵道是旅遊北海道最好的地鐵夥伴，來回新千歲機場與札幌市區建議搭乘JR的「快速Airport號」，快速Airport號顧名思義就是快速，只需37分鐘便可抵達，建議也可以購買北海道鐵路周遊票，好好利用這些列車來玩遍北海道！

札幌近郊交通＃3

一日團day tour

▲札幌近郊：惠庭雪樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

若是不想好幾天都跟一大團陌生人一同出遊，但是卻沒有駕照或覺得自駕太勞累，參加當地一日遊是個很好的選擇！像是趣吧的推薦玩法，就不單單是到惠庭玩雪或泡溫泉，當中也包含了Jumbo Taxi服務，一出新千歲機場就有專人拿著牌子迎接、快速送你至札幌市區的飯店，讓往來新千歲機場與市區不再是北海自由行的煩惱。

想知道更多北海道自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」